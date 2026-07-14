Τι θα δούμε φέτος στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του για τη νέα καλλιτεχνική περίοδο με ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κορυφαίες διεθνείς παρουσίες, σπουδαίες ελληνικές υπογραφές και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η Καλλιτεχνική περίοδος 2026/2027 σηματοδοτείται από τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν (1827-2027), και το Μέγαρο τιμά αυτή την επέτειο με το δικό του μοναδικό επίπεδο ακουστικής: μια σειρά συναυλιών με κορυφαίους ερμηνευτές, κορυφαία και σπουδαία έργα σε συναρπαστικές εκτελέσεις θα παρουσιαστούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Παράλληλα, ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι / Μεγάλοι Ερμηνευτές» φέρνει στη σκηνή του Μεγάρου διεθνώς καταξιωμένες ορχήστρες, μαέστρους και σολίστ, ενώ η σεζόν συμπληρώνεται με ξεχωριστούς κύκλους αφιερωμένους στην παλαιά μουσική, στην παραδοσιακή μουσική της Νότιας Ιταλίας, στον σύγχρονο χορό, στην τζαζ, και με ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο.

Κύκλος Μπετόβεν 200

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της νέας σεζόν κατέχει ο εορτασμός των 200 χρόνων από τον θάνατο του Ludwig van Beethoven, μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα που φωτίζει τις κορυφαίες στιγμές της δημιουργίας του και αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής του.

Η κορύφωση του αφιερώματος έρχεται στις 15, 17 και 18 Απριλίου 2027, μέσα στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Enrico Pace να συμπράττουν σε έναν τριήμερο κύκλο, αφιερωμένο σε όλες τις Σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν Φωτ.: Ακριβιάδης

Στις αρχές του 2027, ο Jordi Savall (Χόρντι Σαβάλ), η χορωδία Capella Nacional de Catalunya και η ορχήστρα Concert des Nations παρουσιάζουν τη μνημειώδη Missa Solemnis (22 Ιανουαρίου 2027). Ακολουθεί η μοναδική σύμπραξη του Gautier Capuçon (Γκοτιέ Καπυσόν) και του Frank Braley (Φραν Μπραλέ), οι οποίοι σε μία βραδιά του Φεβρουαρίου, θα παρουσιάσουν όλες τις Σονάτες για τσέλο και πιάνο του μεγάλου μουσουργού.

Η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου, θα αναβιώσει τον Φεβρουάριο του 2027 τη θρυλική μαραθώνια συναυλία που πραγματοποίησε ο ίδιος ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν στις 22 Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien.

Παράλληλα, ξεδιπλώνεται μέσα σε ολόκληρη τη σεζόν ένας κύκλος αφιερωμένος στα ύστερα Κουαρτέτα για Έγχορδα, με τη συμμετοχή κορυφαίων συνόλων, όπως τα κουαρτέτα Modigliani (Κουαρτέτο Μοντιλιάνι), Van Kuijk (Κουαρτέτο Βαν Κουικ), Ébène (Εμπέν) και τα δικά μας Κουαρτέτο Αιμίλιος Ριάδης και Νέο Κρητικό Κουαρτέτο.

Η κορύφωση του αφιερώματος έρχεται στις 15, 17 και 18 Απριλίου 2027, μέσα στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, με τον Λεωνίδα Καβάκο και τον Enrico Pace να συμπράττουν σε έναν τριήμερο κύκλο, αφιερωμένο σε όλες τις Σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσει ολοκληρωμένα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της μουσικής δωματίου.

Μεγάλες Ορχήστρες - Μεγάλοι Μαέστροι/ Μεγάλοι Ερμηνευτές

Ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι» ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου 2026 με την Ορχήστρα του Κλήβελαντ (Cleveland Orchestra), υπό τη μουσική διεύθυνση του Franz Welser-Möst (Φρανς Βέλσερ-Μεστ). Λίγες μέρες αργότερα, η Janine Jansen (Γιανίν Γιάνσεν) και ο Denis Kozhukhin (Ντενις Κοζούχιν) ανοίγουν τον κύκλο «Μεγάλοι Ερμηνευτές» με μια βραδιά μουσικής δωματίου στις 25 Οκτωβρίου 2026. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης (Wiener Symphoniker), υπό τον Petr Popelka (Πετρ Ποπέλκα) και με σολίστ τον Mao Fujita (Μαο Φουτζίτα), ερμηνεύουν Μότσαρτ και Μάλερ στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Ο κύκλος «Μεγάλες Ορχήστρες – Μεγάλοι Μαέστροι» ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου 2026 με την Ορχήστρα του Κλήβελαντ (Cleveland Orchestra).

Η θρυλική Martha Argerich έρχεται τον Φεβρουάριο στη σκηνή του Μεγάρου με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Οξφόρδης υπό τη μουσική διεύθυνση του Μάριου Παπαδόπουλου. Την πιανιστική σκυτάλη παίρνει στις 6 Μαρτίου 2027 ο Arcadi Volodos που επιστρέφει με ένα ακόμα ρεσιτάλ πιάνου στη μεγάλη αίθουσα, δυο χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση. Ακολουθούν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Άνοιξης, στις 7 και 8 Απριλίου 2027, η ορχήστρα Utopia, ο Θεόδωρος Κουρεντζής και Τα κατά Ματθαίον Πάθη του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, αναβιώνοντας την πρώτη εκτέλεση του έργου στη Λειψία πριν από 300 χρόνια. Τέλος, το περίφημο σύνολο παλαιάς μουσικής Europa Galante έρχεται στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης με τον Fabio Biondi και μια συναυλία αφιερωμένη αποκλειστικά στον Βιβάλντι στις 15 Μαΐου 2027.

Orchestra Popolare La Notte Della Taranta

Στις 31 Οκτωβρίου 2026, το Μέγαρο υποδέχεται την Orchestra Popolare La Notte della Taranta, το επίσημο συγκρότημα του ομώνυμου φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο Σαλέντο και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής της Ευρώπης. Μουσικοί, τραγουδιστές και χορευτές ερμηνεύουν παραδοσιακά τραγούδια του Σαλέντο, μεταξύ των οποίων και τραγούδια στα Γκρίκο/Γκρεκάνικα, σε μια βραδιά που φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα τον παλμό της νότιας ιταλικής παράδοσης.

Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής

Η Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής παρουσιάζει και φέτος ένα φιλόδοξο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με σημαντικές παραγωγές και διεθνείς συνεργασίες που αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον χώρο της ιστορικά τεκμηριωμένης ερμηνείας – και όχι μόνο.

Από το φετινό πρόγραμμα της Καμεράτα, ξεχωρίζουν τρεις σημαντικές παραγωγές: Η επιστροφή της μεγάλης επιτυχίας της περσινής σεζόν, της όπερας Candide του Leonard Bernstein, η οποία παρουσιάζεται στις 10 και 11 Δεκεμβρίου σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου – Η όπερα Ariodante του Χαίντελ (Φεβρουάριος 2027) σε μουσική διεύθυνση και σκηνοθεσία του Γιώργου Πέτρου, με όργανα εποχής και σε συμπαραγωγή με το Διεθνές Φεστιβάλ Händel του Γκέτινγκεν, μια σημαντική διεθνής συνεργασία που ενισχύει την παρουσία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στον ευρωπαϊκό χάρτη της μπαρόκ όπερας, και τέλος, στο πλαίσιο του αφιερώματος για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Μπετόβεν, η αναβίωση της θρυλικής ακαδημίας που πραγματοποίησε ο συνθέτης στις 22 Δεκεμβρίου 1808 στο Theater an der Wien, μία από τις πλέον ιστορικές συναυλίες όλων των εποχών.

Στις 31 Οκτωβρίου 2026, το Μέγαρο υποδέχεται την Orchestra Popolare La Notte della Taranta, το επίσημο συγκρότημα του ομώνυμου φεστιβάλ που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στο Σαλέντο και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής της Ευρώπης.

Η αναβίωση θα παρουσιαστεί τον Φεβρουάριο του 2027 σε δύο διαδοχικές συναυλίες, με ενδιάμεσο διάλειμμα διάρκειας μίας έως μιάμισης ώρας, τις οποίες το κοινό θα μπορεί να παρακολουθήσει είτε ξεχωριστά είτε ως μία ενιαία εμπειρία. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου και με όργανα εποχής, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη Συμφωνία αρ. 6 «Ποιμενική», τη Συμφωνία αρ. 5, το Κοντσέρτο για πιάνο αρ. 4, αποσπάσματα από τη Λειτουργία σε Ντο μείζονα και τη Φαντασία για πιάνο, χορωδία και ορχήστρα, ανασυνθέτοντας μια από τις πιο εμβληματικές μουσικές βραδιές στην ιστορία της δυτικής μουσικής.

Χορός στο Μέγαρο

Τρία από τα μεγαλύτερα διεθνή συγκροτήματα του σύγχρονου χορού έρχονται στο Μέγαρο στη σεζόν 2026-27.

Vollmond – Pina Bausch

6 έως και 9 Νοεμβρίου 2026

Το Tanztheater Wuppertal Pina Bausch παρουσιάζει το Vollmond (Full Moon), σε σκηνοθεσία και χορογραφία της ίδιας της Pina Bausch, με σκηνικά του Peter Pabst, κοστούμια της Marion Cito και μουσική επιμέλεια των Matthias Burkert και Andreas Eisenschneider. Το έργο, ένα από τα πλέον εμβληματικά της δημιουργικής της διαδρομής, στήνεται γύρω από έναν τεράστιο βράχο και νερό που κατακλύζει τη σκηνή, δημιουργώντας εικόνες βαθιάς φυσικής και συναισθηματικής έντασης. Η μουσική επένδυση αντλεί από ένα ευρύ, ετερόκλητο ρεπερτόριο — από τους Tom Waits και Cat Power έως το Balanescu Quartet.

Akram Khan Company — Thikra: Night of Remembering

26, 27 & 28 Φεβρουαρίου 2027

Η Akram Khan Company παρουσιάζει το Thikra: Night of Remembering, το τελευταίο έργο του βραβευμένου χορογράφου Akram Khan, σε συνεργασία με την εικαστικό Manal AlDowayan. Το έργο αντλεί έμπνευση από το αρχαίο τοπίο, τη μυθολογία και την πολιτισμική κληρονομιά της AlUla στη Σαουδική Αραβία, συνδυάζοντας το κλασικό ινδικό μπαρατανάτιαμ με σύγχρονη χορογραφική γλώσσα, σε μια παράσταση που ερμηνεύει ένα αποκλειστικά γυναικείο σύνολο χορευτριών. Πρόκειται μάλιστα για την τελευταία παραγωγή της Akram Khan Company που βγαίνει σε περιοδεία, αφού η ομάδα ολοκληρώνει τη δράση της έπειτα από 25 χρόνια, με το έργο αυτό ως αποχαιρετιστήριο δώρο στο διεθνές κοινό.

NDT — Nederlands Dans Theater

9 έως και 12 Απριλίου 2027

Το Nederlands Dans Theater επιστρέφει στο Μέγαρο, ένα από τα πλέον αγαπημένα σύνολα σύγχρονου χορού για το αθηναϊκό κοινό, επιστρέφει στο Μέγαρο στην καθιερωμένη ανά διετία παρουσία του. Με έδρα τη Χάγη, το NDT θεωρείται ένα από τα κορυφαία χοροθέατρα του κόσμου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Emily Molnar. Από την ίδρυσή του το 1959, το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 620 έργα σημαντικών χορογράφων όπως οι Jiří Kylián, Hans van Manen, Sol León & Paul Lightfoot και Crystal Pite, ενώ η ομάδα ταξιδεύει κάθε χρόνο σε κοινό 150.000 θεατών σε όλο τον κόσμο.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης (Wiener Symphoniker), υπό τον Petr Popelka (Πετρ Ποπέλκα) και με σολίστ τον Mao Fujita (Μαο Φουτζίτα), ερμηνεύουν Μότσαρτ και Μάλερ στις 30 Νοεμβρίου 2026. Φωτ.: Peter Rigaud

JAZZ@MEGARON

Ο διεθνούς φήμης τρομπετίστας και συνθέτης Ανδρέας Πολυζωγόπουλος, στις 15 Νοεμβρίου 2026,παρουσιάζει, σε τρίο, την πέμπτη προσωπική του δουλειά, με τίτλο Petrichor — ένα στοχαστικό άλμπουμ αποτελούμενο εξ ολοκλήρου από πρωτότυπες τζαζ συνθέσεις. Στην τρομπέτα και τα εφέ, ο Πολυζωγόπουλος συμπράττει με τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο και τον Wajdi Riahi στο πιάνο.

Στις 18 Νοεμβρίου 2026, το Μέγαρο υποδέχεται την Ekep Nkwelle (Εκέπ Νουέλ), μία από τις πιο δυναμικές φωνές της σύγχρονης τζαζ σκηνής, με πορεία από την Ουάσιγκτον έως τη Νέα Υόρκη και σπουδές στη Juilliard School και συνεργασίες με κορυφαίους της τζαζ όπως οι Wynton Marsalis, Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater και Cyrus Chestnut.

Στις 21 Νοεμβρίου 2026, οι Στάθης Άννινος και Κατερίνα Πολέμη παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο. Ο Στάθης Άννινος, που έχει συνεργαστεί με τον Σαββόπουλο ως πιανίστας και ενορχηστρωτής, παρουσιάζει ελεύθερες διασκευές και μια σουίτα για σόλο πιάνο εμπνευσμένη από το έργο του, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει η Κατερίνα Πολέμη, ερμηνεύτρια και συνθέτις που έχει συμπορευτεί με τον Σαββόπουλο σε σημαντικές παραστάσεις.

Αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο

Tο Μέγαρο παρουσιάζει Παρασκευή 8 & Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2027, ένα μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον Διονύση Σαββόπουλο: ένα θέατρο τραγουδιών σε σύλληψη, δραματουργία, ζωγραφιές και σκηνογραφία του Αλέξη Κυριτσόπουλου, σε μια παράσταση που συνδυάζει ζωντανή μουσική, ζωγραφική και animation Τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο Γιώτης Κιουρτσόγλου, με δραματουργικό σύμβουλο την Ειρήνη Γεωργαλάκη, animation της Ειρήνης Βιανέλλη, φωτισμούς του Περικλή Μαθιέλη, ηχοληψία του Γιάννη Τούντα και διεύθυνση χορωδίας του Βασίλη Χατζηνικολάου.

Στις αρχές του 2027, ο Jordi Savall (Χόρντι Σαβάλ), η χορωδία Capella Nacional de Catalunya και η ορχήστρα Concert des Nations παρουσιάζουν τη μνημειώδη Missa Solemnis (22 Ιανουαρίου 2027). Φωτ.: David Ignaszewski

Στην ερμηνεία συμμετέχουν οι Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Εύη Μάζη, Πάνος Μουζουράκης, Άγγελος Παπαδημητρίου, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίζα Ρίζου και Μελίνα Τανάγρη. Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή του Ομίλου Εταιρειών MK Group of Companies, της Nox Productions και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

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Ο Κύκλος Γέφυρες, όπως κάθε χρόνο, παρουσιάζει ξεχωριστές προτάσεις που συνδιαλέγονται με διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Στη συναυλία του Ιανουαρίου ξεχωρίζει η εμφάνιση της Χορωδίας MusicAeterna Byzantina, που ίδρυσε και διευθύνει καλλιτεχνικά ο Θόδωρος Κουρεντζής, με Χοράρχη τον Αντώνιο Κουτρουπή.

Συνεχίζονται ακόμα οι τόσο αγαπημένες στο κοινό συναυλίες Κυριακή Μεσημέρι και ο δημοφιλής Κύκλος Μουσικής Δωματίου στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος. Τα αυριανά αστέρια της κλασσικής μουσικής από όλη την Ευρώπη παρουσιάζονται στη σειρά Echo Rising Stars. Ξεχωριστή θέση κατέχει επίσης ο κύκλος διαλέξεων Megaron Plus, με κορυφαία στιγμή την παρουσία του Julian Barnes στις 15 Οκτωβρίου 2026.

Ορχήστρες in Residence: Και αυτή την καλλιτεχνική περίοδο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ) θα είναι κοντά μας με συναυλίες που αναδεικνύουν γνωστές αλλά και άγνωστες σελίδες της διεθνούς και ελληνικής εργογραφίας, με τον παλμό, την όρεξη και τη φρεσκάδα των ερμηνευτών της.

άσεων όπερας, και θεάτρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Στη σειρά MET HD LIVE, το κοινό παρακολουθεί σε υψηλή ευκρίνεια και με ελληνικούς υπότιτλους τις πιο δημοφιλείς παραγωγές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, απευθείας από τη σκηνή της, τη στιγμή που ανεβαίνουν στη Νέα Υόρκη.

ΜΕΤ HD LIVE / National Theatre Live

Συνεχιζονται οι ζωντανές δορυφορικές μεταδόσεις επιλεγμένων παραστάσεων όπερας, και θεάτρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με κορυφαίους διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Στη σειρά MET HD LIVE, το κοινό παρακολουθεί σε υψηλή ευκρίνεια και με ελληνικούς υπότιτλους τις πιο δημοφιλείς παραγωγές της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, απευθείας από τη σκηνή της, τη στιγμή που ανεβαίνουν στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του National Theatre Live, της διεθνώς αναγνωρισμένης σειράς του Εθνικού Θεάτρου της Μεγάλης Βρετανίας που έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια θεατές σε δεκάδες χώρες παγκοσμίως, το Μέγαρο φιλοξενεί μαγνητοσκοπημένες μεταδόσεις σημαντικών θεατρικών παραγωγών από το Λονδίνο, με πρωταγωνιστές κορυφαίους ηθοποιούς της διεθνούς σκηνής. Η σεζόν θα ξεκινήσει με το εκπληκτικό Dangerous Liaisons, και θα συνεχιστεί με το Μισάνθρωπο του Μάρτιν Κριμπ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το Baby Boom, ένα από τα πιο αγαπημένα και ανελλιπώς sold out προγράμματα του Μεγάρου, συνεχίζει να καλωσορίζει βρέφη και μικρά παιδιά έως 4 ετών στον μαγικό κόσμο της μουσικής, με κινητικές δράσεις δίπλα στην ορχήστρα. Φέτος προστίθεται ένα εντελώς νέο πρόγραμμα: οι Νεαροί Ρεπόρτερς — παιδιά που παρακολουθούν πρόβες, παίρνουν συνέντευξη από καλλιτέχνες και ανακαλύπτουν τα παρασκήνια του Μεγάρου με περιέργεια και δημιουργικό λόγο. Η προπώληση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Μεγάρου ξεκινάει στις 17 Σεπτεμβρίου 2026.

Δράσεις Προσβασιμότητας

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών διαμορφώνει σταθερά ένα περιβάλλον όπου ο πολιτισμός αποτελεί δικαίωμα για όλους. Με γνώμονα την ισότιμη συμμετοχή, αναπτύσσει δράσεις που διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρώπων με αναπηρία, παιδιών, ηλικιωμένων και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων – γιατί κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να βιώσει τη μουσική και να αισθανθεί ότι ανήκει στο κοινό του Μεγάρου.

Η προπώληση για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2026 αρχίζει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους του Μεγάρου και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου για το κοινό

www.megaron.gr

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