Τι σημαίνει όταν μια αρχαία κοινωνία θάβει παιδιά σαν πολεμιστές;

Σε ένα προρωμαϊκό νεκροταφείο στην Ποντεκανιάνο της νότιας Ιταλίας, αρχαιολόγοι βρήκαν δύο παιδιά θαμμένα με μεγάλα χάλκινα ζωνάρια που συνδέονται συνήθως με ενήλικους άνδρες πολεμιστές της σαμνιτικής κουλτούρας. Το εύρημα δεν είναι μόνο σπάνιο. Ξαναφέρνει στο προσκήνιο το ερώτημα για το πότε μια κοινωνία αρχίζει να γράφει πάνω στο σώμα ενός παιδιού τον ρόλο που του επιφυλάσσει.

Η νέα ανασκαφή έγινε στον χώρο ενός παλιού εργοστασίου καπνού στην Ποντεκανιάνο, στην Καμπανία, και έφερε στο φως 34 ταφές του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. Περίπου οι μισές ανήκαν σε παιδιά, όμως δύο από αυτές ξεχώρισαν αμέσως: επρόκειτο για παιδιά περίπου 5 έως 10 ετών, θαμμένα με χάλκινα ζωνάρια που μέχρι σήμερα συνδέονταν κυρίως με ανδρικές πολεμικές ταφές των Σαμνιτών.

Παιδική ταφή με μεταλλικό ζωνάρι πάνω από τα οστά. Φωτ.: Courtesy of the Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino

Αυτό είναι που κάνει την ανακάλυψη τόσο ενδιαφέρουσα. Στις σαμνιτικές ταφικές πρακτικές, οι άνδρες θάβονταν συχνά με αιχμές δοράτων, ακόντια και χάλκινα ζωνάρια, ενώ οι γυναικείες ταφές συνδέονταν περισσότερο με δαχτυλίδια και περόνες. Οταν, λοιπόν, τα ίδια ζωνάρια εμφανίζονται σε παιδικές ταφές, το εύρημα παύει να είναι απλώς μια αρχαιολογική παραξενιά. Αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο μια κοινωνία πρόβαλλε πάνω στα παιδιά κύρος, προσδοκίες και κοινωνικούς ρόλους πριν αυτά προλάβουν να ενηλικιωθούν.

Η Ποντεκανιάνο δεν είναι άγνωστη στους αρχαιολόγους. Οι ανασκαφές εκεί συνεχίζονται από τη δεκαετία του 1960 και έχουν ήδη αποκαλύψει περισσότερους από 10.000 τάφους, από τη βιλανόβια και την ετρουσκική περίοδο μέχρι τη σαμνιτική και τη ρωμαϊκή φάση της πόλης. Αυτό σημαίνει ότι το νέο εύρημα δεν εμφανίζεται σε κενό, αλλά προστίθεται σε ένα από τα πιο πυκνά και πολύτιμα νεκροταφικά αρχεία της προρωμαϊκής νότιας Ιταλίας.

Παράδειγμα σαμνιτικού χάλκινου ζωναριού που χρονολογείται από τα τέλη του 5ου έως τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Τέτοια ζωνάρια, μαζί με άλλο πολεμικό εξοπλισμό, τοποθετούνταν συχνά σε τάφους πολεμιστών. Φωτ.: Rogers Fund, 1908 / The Met / Public Domain

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην υπόθεση. Η ANSA είχε αποκαλύψει ήδη από το 2021 την εύρεση ενός ακόμη παιδιού, περίπου 10 έως 12 ετών, θαμμένου στην ίδια περιοχή με χάλκινο πολεμικό ζωνάρι και δύο κεραμικά κύπελλα, ένα για το φαγητό και ένα για το κρασί που θα του εξασφάλιζε, συμβολικά, πρόσβαση στο symposium. Εκείνη η ταφή είχε παρουσιαστεί ως η «τάφος 10.000» της Ποντεκανιάνο και ως πολύτιμη περίπτωση μελέτης. Με τα δύο νέα παιδιά, η εικόνα παύει να μοιάζει με μεμονωμένη εξαίρεση και αρχίζει να δείχνει ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Οι αρχαιολόγοι δεν έχουν ακόμη οριστική απάντηση για το τι ακριβώς σήμαιναν αυτά τα ζωνάρια σε τόσο μικρές ηλικίες. Μία πιθανότητα είναι ότι δεν δήλωναν στρατιωτική ιδιότητα με τη στενή έννοια, αλλά οικογενειακό κύρος, προσδοκία ή συμβολική ένταξη σε μια πολεμική κοινότητα. Με άλλα λόγια, μπορεί να μη μιλούν για το ποια ήταν αυτά τα παιδιά, αλλά για το ποιοι προορίζονταν να γίνουν.

Και ίσως εκεί βρίσκεται ο πραγματικός πυρήνας της είδησης. Οχι μόνο στο ότι βρέθηκαν δύο παιδιά με πολεμικά αντικείμενα, αλλά στο ότι ένα αρχαιολογικό εύρημα από την Ιταλία ξανανοίγει μια πολύ παλιά ερώτηση με πολύ σύγχρονη σκιά: πόσο νωρίς αρχίζει μια κοινωνία να ντύνει το παιδικό σώμα με το μέλλον που έχει ήδη φανταστεί γι’ αυτό;