Τι ψάχνει ένας γιος όταν ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του;

Διαβάζοντας την εξομολόγηση του Tom Junod στο New York Magazine, καταλαβαίνεις ότι το θέμα δεν είναι μόνο ένας πατέρας με μυστικά, αλλά το αποτύπωμα που αφήνει ένας πατέρας μέσα στον γιο του.

Υπάρχουν άνδρες που δεν τελειώνουν όταν πεθαίνουν. Μένουν μέσα στη γλώσσα σου, στη ντροπή σου, στον τρόπο που αγάπησες, στον τρόπο που φοβήθηκες. Το νέο memoir του Tom Junod ξεκινά σαν βιβλίο για έναν πατέρα με μυστικά και καταλήγει να γίνεται κάτι πολύ πιο βαρύ: μια αναμέτρηση ενός γιου με τη χαρισματική, σκοτεινή και βαθιά παραμορφωτική δύναμη του ανδρισμού που τον μεγάλωσε. Και υπάρχουν βιβλία που ξεκινούν ως προσωπική εξομολόγηση και καταλήγουν να μιλούν για κάτι πολύ μεγαλύτερο από το σπίτι, την οικογένεια ή το τραύμα που τα γέννησε. Κάπως έτσι μοιάζει να λειτουργεί και το βιβλίο του Tom Junod. Οχι ως ένα ακόμη memoir οικογενειακών αποκαλύψεων, αλλά ως η μακρά και σχεδόν εξαντλητική προσπάθεια ενός γιου να δώσει μορφή σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως το πιο συντριπτικό στοιχείο της ζωής του: ο ίδιος του ο πατέρας.

Ο πατέρας εδώ δεν είναι απλώς ένας άνθρωπος με αντιφάσεις. Είναι ένα καθεστώς παρουσίας. Μια μορφή τόσο ισχυρή ώστε να μπαίνει σε κάθε δωμάτιο πριν ακόμη μιλήσει. Μια αρσενική ενέργεια που οργανώνει γύρω της τον φόβο, τον θαυμασμό, τη ντροπή, την αποδοχή, την ταπείνωση, ακόμη και την ίδια την ιδέα του τι σημαίνει να είσαι άντρας. Αυτό είναι που κάνει την ιστορία του Junod τόσο αναγνωρίσιμη, ακόμη κι όταν τα γεγονότα της μοιάζουν ακραία. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις, η μυστική κόρη, οι συγγένειες που αλλάζουν εκ των υστέρων, η πιθανότητα κακοποίησης, η βία που αποκαλύπτεται αργά και καθυστερημένα, δεν λειτουργούν μόνο ως σκοτεινές αποκαλύψεις. Λειτουργούν ως στρώματα μιας ανδρικής φιγούρας που διατηρούσε το κύρος της ακριβώς επειδή παρέμενε μισοκρυμμένη.

Ο Junod δεν γράφει απλώς για έναν πατέρα που έλεγε ψέματα. Γράφει για το πώς ορισμένοι πατέρες χτίζονται μέσα από το ψέμα και παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να μοιάζουν γιγάντιοι στα μάτια των παιδιών τους. Η γοητεία τους δεν ακυρώνεται αυτόματα από την αλήθεια. Αυτό είναι και το πιο σκληρό κομμάτι.

Κάπου εδώ το βιβλίο ξεφεύγει από το οικογενειακό χρονικό και γίνεται κάτι πιο πυκνό: ένα βιβλίο για τον ανδρισμό ως κληρονομιά και ως παραμόρφωση. Ο πατέρας του Junod ανήκει σε εκείνο το παλιό, θεατρικό μοντέλο αρρενωπότητας που συνδυάζει επιβλητικότητα, ερωτική επιτυχία, κοινωνική άνεση, επιτελεστικό στυλ και σχεδόν ανεξέλεγκτη αυτομυθοποίηση. Είναι ο άνδρας που γοητεύει ακριβώς τη στιγμή που καταστρέφει.

Ο άνδρας που δίνει στα παιδιά του όχι ένα καθαρό πρότυπο, αλλά ένα μπέρδεμα: να τον αγαπήσουν, να τον μιμηθούν, να τον φοβηθούν, να τον συγχωρήσουν, να τον ξεπεράσουν, χωρίς ποτέ να είναι βέβαιοι αν οφείλουν τελικά να τον θαυμάζουν ή να τον κατονομάσουν; Κι αυτό το μπέρδεμα είναι ίσως πιο σύγχρονο απ’ όσο νομίζουμε. Γιατί πολλοί γιοι δεν μεγαλώνουν μόνο με έναν πατέρα, αλλά με έναν μύθο ανδρισμού που αργότερα πρέπει να ξηλώσουν με τα χέρια τους.

Το πιο δυνατό εύρημα του βιβλίου είναι ότι ο Junod δεν στέκεται απέναντι στον πατέρα του μόνο ως γιος αλλά και ως δημοσιογράφος. Δεν αρκείται στη μνήμη. Δεν αρκείται καν στην πληγή. Ψάχνει αρχεία, μαρτυρίες, ηχογραφήσεις, ερωμένες, συγγενείς, κρυφές διαδρομές, ανθρώπους που ήξεραν κάτι πριν από αυτόν. Σαν να μην αρκεί πια η ανάμνηση για να εξηγήσει έναν άνθρωπο που κυριάρχησε τόσο βαθιά στη ζωή σου. Σαν να χρειάζεται η έρευνα εκεί όπου απέτυχε η αγάπη.

Αυτό δίνει στο βιβλίο κάτι πολύ περισσότερο από εξομολογητική ένταση. Του δίνει ηθική μορφή. Γιατί εδώ η γραφή δεν είναι μόνο κάθαρση. Είναι διασταύρωση. Είναι η αγωνία να πεις την αλήθεια χωρίς να διολισθήσεις ούτε στην εκδίκηση ούτε στην ωραιοποίηση.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο του βιβλίου: ότι η αλήθεια δεν έρχεται για να καθαρίσει το τοπίο. Δεν χαρίζει εύκολη λύτρωση. Δεν λέει στον γιο τι να νιώσει. Δεν μετατρέπει τον πατέρα αυτομάτως σε τέρας ούτε τον γιο σε δικαιωμένο μάρτυρα. Αντίθετα, κάνει το τοπίο πιο περίπλοκο. Γιατί ο Junod συνεχίζει να αγαπά έναν άνθρωπο που όσο ερευνά τόσο πιο σκοτεινός γίνεται. Συνεχίζει να ακούει μέσα του τη φωνή του. Συνεχίζει να αναγνωρίζει τη χαρισματική του δύναμη ακόμη και όταν οι αποκαλύψεις την τσακίζουν. Αυτό είναι το ηθικά δύσκολο και λογοτεχνικά γόνιμο έδαφος του βιβλίου: όχι η πληροφορία, αλλά η αδυναμία της πληροφορίας να κλείσει τον λογαριασμό.

Υπάρχει κάτι σχεδόν σπαρακτικό στο να καταλαβαίνεις αργά ότι ο άνθρωπος που σου έμαθε τι σημαίνει να είσαι άντρας μπορεί να ήταν το πιο ασταθές μάθημα της ζωής σου. Οτι κάτω από τη γοητεία υπήρχε η βία, κάτω από το στυλ η εξαπάτηση, κάτω από την αρσενική βεβαιότητα ένα αχανές ηθικό χάος. Και όμως, ακόμη κι έτσι, η φιγούρα αυτή δεν εξαφανίζεται. Δεν αποσύρεται ευγενικά όταν βγουν τα στοιχεία. Μένει. Συνεχίζει να κατοικεί μέσα στη φωνή, στη γλώσσα, στον τρόπο που σκέφτεσαι τον εαυτό σου. Γι’ αυτό το βιβλίο δεν είναι μόνο μια έρευνα για έναν πατέρα. Είναι μια έρευνα για το αποτύπωμα που αφήνει ο πατέρας μέσα στον γιο, ακόμη και όταν ο γιος προσπαθεί επιτέλους να τον δει καθαρά.

Τελικά, ίσως ένας γιος που ψάχνει την αλήθεια για τον πατέρα του να μη ζητά μία μόνο απάντηση. Ισως να ψάχνει ένα όριο. Το σημείο όπου ο μύθος τελειώνει και αρχίζει ο άνθρωπος. Το σημείο όπου η γοητεία δεν αρκεί πια για να συγκαλύψει τη βία. Το σημείο όπου μπορείς να πεις την αλήθεια χωρίς να πάψεις να πενθείς.

Και ίσως αυτό να είναι το πιο σκληρό μάθημα του βιβλίου του Tom Junod: ότι μερικές φορές δεν ερευνάς τον πατέρα σου για να τον καταλάβεις. Τον ερευνάς για να καταλάβεις τι έμεινε από σένα μετά από αυτόν.