Τι μάθαμε από την πολυαναμενόμενη συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ στον Τράβις Κέλσι

Το βράδυ της Τετάρτης δημοσιεύθηκε η συνέντευξη podcast της Τέιλορ Σουίφτ, στο New Heights, με παρουσιαστές τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι και τον αδελφό του, Τζέισον.

Η σταρ της ποπ ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου της - 12ου - άλμπουμ, The Life of a Showgirl, και μίλησε για τη ζωή της μετά την περιοδεία Eras Tour, η οποία διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια και πέρασε από πέντε ηπείρους, πριν ολοκληρωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια θεατές συντονίστηκαν ζωντανά για την εκπομπή, καθώς η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για τη σχέση της με τον Τράβις, τα «κρυμμένα στοιχεία» που ενσωματώνει στα τραγούδια της, αλλά και για την ενασχόλησή της με το ψήσιμο ψωμιού με προζύμι.

Η εμφάνιση αυτή σηματοδότησε αλλαγή για τη megastar, η οποία συνήθως αποφεύγει τις συνεντεύξεις και επικοινωνεί με το κοινό της κυρίως μέσα από τους στίχους των τραγουδιών της, που οι θαυμαστές της αναλύουν σχολαστικά.

Τέιλορ Σουίφτ - Νέο άλμπουμ: Τι γνωρίζουμε για το The Life of a Showgirl

Το The Life of a Showgirl, το 12ο στούντιο άλμπουμ της Swift, θα κυκλοφορήσει στις 3 Οκτωβρίου. Το εξώφυλλο απεικονίζει την τραγουδίστρια με φόρεμα στολισμένο με διαμάντια σε τιρκουάζ-πράσινη απόχρωση, βυθισμένη στο νερό με το πρόσωπο και τον καρπό της να προβάλλουν στην επιφάνεια.

Το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ που κυκλοφορεί στις 3 Οκτωβρίου

Η προπώληση ξεκίνησε αμέσως στον ιστότοπό της, ο οποίος κατέρρευσε λόγω της μεγάλης ζήτησης. Η Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε ότι έγραψε το άλμπουμ κατά τη διάρκεια της περιοδείας Eras και το ηχογράφησε κυρίως στη Σουηδία.

«Ήμουν εξαντλημένη σε αυτό το σημείο της περιοδείας, αλλά ψυχικά διεγερμένη και ενθουσιασμένη που δημιουργούσα», ανέφερε.

Η ίδια παρουσίασε τα 12 τραγούδια του άλμπουμ, ανάμεσά τους και το ομώνυμο ντουέτο με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Ο Τράβις το χαρακτήρισε «αισιόδοξο» και ιδανικό για χορό, σε αντίθεση με το προηγούμενο άλμπουμ της, The Tortured Poets Department.

Η Τέιλορ Σουίφτ τόνισε ότι ο δίσκος αφηγείται «όσα συνέβαιναν πίσω από την κουρτίνα» της περιοδείας, ενώ αποκάλυψε πως το πορτοκαλί χρώμα κυριαρχεί στην αισθητική του, επειδή την ενεργοποιεί και της αρέσει ιδιαίτερα.

Τέιλορ Σουίφτ: «Αυτό το podcast μου έφερε αγόρι»

Απαντώντας στο γιατί επέλεξε να εμφανιστεί στο αθλητικό podcast, η Τέιλορ Σουίφτ δήλωσε: «Αυτό το podcast μου έφερε αγόρι», εξηγώντας πως ο Τράβις χρησιμοποίησε την εκπομπή σαν «προσωπική εφαρμογή γνωριμιών».

Πριν γνωριστούν, ο Τράβις Κέλσι είχε μιλήσει δημόσια στο podcast για το πόσο απογοητεύτηκε που δεν είχε καταφέρει να τη συναντήσει σε συναυλία της, αναφέροντας ότι είχε ετοιμάσει για εκείνη ένα βραχιόλι φιλίας με τον αριθμό του.

Η Τέιλορ Σουίφτ περιέγραψε τη στιγμή σαν σκηνή από ρομαντική ταινία, λέγοντας ότι ήταν «ο καλός τρελός» και αποκαλώντας τον «ανθρώπινο θαυμαστικό».

Τέιλορ Σουίφτ: Χιούμορ και αθλητικό κοινό

Η τραγουδίστρια πείραξε τους «άνδρες οπαδούς» που παρακολουθούν την εκπομπή, λέγοντας με σαρκασμό: «Αν υπάρχει ένα πράγμα που θέλουν στους χώρους τους και στις οθόνες τους, είναι περισσότερο από εμένα», αναφερόμενη στα γιουχαΐσματα που έχει κατά καιρούς εισπράξει, όταν οι οθόνες των σταδίων προβάλλουν εκείνη και όχι τα στιγμιότυπα των αγώνων.

Η εμφάνισή της στους αγώνες των Kansas City Chiefs έχει προκαλέσει φρενίτιδα, αλλά και αντιδράσεις. Χαρακτηριστικά, δέχτηκε αποδοκιμασίες όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl, κάτι που προκάλεσε σχόλια ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τέιλορ Σουίφτ: Τα «easter eggs» στα τραγούδια της

Η Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την αγαπημένη της τακτική να κρύβει «easter eggs» - μικρά κρυφά μηνύματα - στα τραγούδια και τις εμφανίσεις της, πάντα με αναφορά στη μουσική και όχι στην προσωπική της ζωή.

Αναφέρθηκε σε παράδειγμα από ομιλία της όταν παρέλαβε τιμητικό διδακτορικό, η οποία, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ήταν γεμάτη υπαινιγμούς για το άλμπουμ Midnights.

Εξέφρασε επίσης την αγάπη της για τα μαθηματικά και τους αριθμούς, επισημαίνοντας ότι το αγαπημένο της 13 συνδυάζεται με το 87 του Travis για να κάνουν 100.

Τέιλορ Σουίφτ: Από το ποδόσφαιρο στα... προζύμια

Η Τέιλορ Σουίφτ παραδέχτηκε ότι δεν ήξερε τίποτα για το ποδόσφαιρο πριν τη σχέση της με τον Τράβις, ενώ εκείνος την εισήγαγε υπομονετικά στον χώρο.

Το ζευγάρι μίλησε με τρυφερότητα για την κοινή τους συνήθεια να ψήνουν ψωμί με προζύμι - με την Τέιλορ Σουίφτ να αστειεύεται ότι στη δική της ζύμη καταλήγουν τρίχες γάτας, ενώ στη δική του τρίχες από το στήθος.

Τέιλορ Σουίφτ: Τα δικαιώματα των άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ συγκινήθηκε μιλώντας για την πρόσφατη αγορά των δικαιωμάτων των πρώτων έξι άλμπουμ της, ολοκληρώνοντας μια δεκαετή διαμάχη για την ιδιοκτησία της μουσικής της.

Τόνισε ότι η κίνηση αυτή δεν έγινε για οικονομικούς λόγους, αλλά γιατί τα θεωρεί «χειρόγραφες καταχωρήσεις του ημερολογίου» της ζωής της. Η μητέρα και ο αδελφός της συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με την επενδυτική εταιρεία Shamrock Capital.

Η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που στήριξαν τις επανηχογραφήσεις – τις γνωστές Taylor’s Versions – και συνέβαλαν ώστε να μπορέσει να αγοράσει πίσω τη μουσική της. Δήλωσε πως θεωρεί αρκετές νέες εκτελέσεις καλύτερες από τις αρχικές, με ιδιαίτερη αδυναμία στο remake του Red (2012).

Με πληροφορίες από BBC



