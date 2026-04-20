Τι βραβεύει σήμερα ένα μουσείο; Οι πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year στη Βρετανία

Το Art Fund ανακοίνωσε τη φετινή λίστα των φιναλίστ για το Museum of the Year 2026, ενός βραβείου που παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο του είδους του για μουσεία παγκοσμίως. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου, σε τελετή στο Cutty Sark στο Λονδίνο, και θα λάβει 120.000 λίρες, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις φιναλίστ θα πάρουν από 20.000 λίρες.

Στην πεντάδα βρίσκονται η National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Δεν πρόκειται μόνο για μια λίστα μεγάλων ονομάτων. Είναι και μια μικρή χαρτογράφηση του τι θεωρείται σήμερα επιτυχημένο μουσείο στη Βρετανία: ένα ίδρυμα που δεν στηρίζεται μόνο στο κύρος της συλλογής του, αλλά ανανεώνει τον χώρο του, την πρόσβαση και τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται το κοινό.

Το πιο ηχηρό όνομα της φετινής κούρσας είναι το V&A East Storehouse στο Στράτφορντ, στο ανατολικό Λονδίνο. Ο νέος αυτός χώρος του V&A έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, επειδή φέρνει τον επισκέπτη πιο κοντά σε όσα συνήθως μένουν πίσω από τις κλειστές πόρτες ενός μουσείου. Ο Guardian σημειώνει ότι πολλοί το βλέπουν ήδη ως ένα από τα φαβορί, ενώ το Art Fund το ξεχωρίζει ως παράδειγμα μουσείου που ανοίγει τη συλλογή του στο κοινό με νέο τρόπο.

Δίπλα του βρίσκεται η National Gallery, που βρέθηκε στη φετινή λίστα έπειτα από το επετειακό της πρόγραμμα για τα 200 χρόνια της, το άνοιγμα της Sainsbury Wing και τη νέα παρουσίαση της συλλογής της. Το Fitzwilliam Museum ξεχώρισε για τις συνεργασίες του με σύγχρονους καλλιτέχνες όπως ο Glenn Ligon, ενώ το The Box στο Πλίμουθ μπήκε στην πεντάδα ως ένας πολιτιστικός χώρος που συνδυάζει μουσείο, γκαλερί και αρχείο με έντονη τοπική παρουσία.

Την πεντάδα συμπληρώνει το Norwich Castle Museum & Art Gallery, που άνοιξε ξανά έπειτα από πενταετή ανακατασκευή και το οποίο το Art Fund χαρακτηρίζει ως το πιο προσβάσιμο κάστρο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αν κάτι δείχνει η φετινή λίστα, είναι ότι το Museum of the Year δεν κοιτά μόνο το μέγεθος ή το κύρος ενός ιδρύματος, αλλά και το πόσο ανοιχτό, φιλόξενο και σύγχρονο μπορεί να γίνει για τον επισκέπτη του.

