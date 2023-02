Τι αξίζει να δεις και να ακούσεις αυτή την εβδομάδα (3-9/2)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Οι Lungs και commuter στο Ρομάντσο

Οι Lungs επιστρέφουν στη σκηνή του Ρομάντσο, παρέα με τους commuter, για ένα double bill show γεμάτο εκπλήξεις, μουσικές εκτονώσεις, πειραματισμούς και πολλή πολλή ενέργεια.

3/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 (ταμείο)

O Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει στο Κύτταρο

Λίγους μήνες μετά τη μοναδική παρουσίαση του «ΑΝΙΜΕ», της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, στην Αθήνα και στη μεγάλη συναυλία της Τεχνόπολης, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του επιστρέφουν στο Κύτταρο.

4/2-8/4, Κύτταρο Live Club, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Σαβ. 22:00, είσοδος: 15 ευρώ

«Πέρα από τη θάλασσα» - Ο Παύλος Παυλίδης συναντά τον Γιάννη Μαρκόπουλο στη Στέγη

Ο Παύλος Παυλίδης συναντά τον Γιάννη Μαρκόπουλο στη Στέγη. Φωτ.: Πηνελόπη Γερασίμου

Με αφορμή τη συμπλήρωση ογδόντα χρόνων από τη γέννηση του σπουδαίου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου, ο Παύλος Παυλίδης διασκευάζει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης δεκαέξι από τις σημαντικότερες συνθέσεις του. Μια απρόσμενη μουσική συνάντηση σε σκηνοθεσία Χρήστου Σαρρή.

3-5/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Παρ. 20:30, Σαβ. 20:00 & 23:00, Κυρ. 18:00 & 21:00, είσοδος: 5-22 ευρώ

H Νατάσσα Μποφίλιου στο VOX

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, πάντα ανήσυχοι και δημιουργικοί, επανέρχονται και με την αρωγή της σταθερής τους ομάδας δημιουργούν μια νέα πρόταση στην παρουσίαση του αγαπημένου τους ρεπερτορίου.

4/2-25/3, VOX Stage, Ιερά Οδός 16, 22:00, είσοδος: 15-35 ευρώ

Η Ιουλία Καραπατάκη στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου

Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Η Ιουλία Καραπατάκη επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου. Μαζί με την κιθάρα και την καταπληκτική της μπάντα υπόσχεται να μας παρασύρει με τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει και τα έχουμε συνδέσει με ξεχωριστές αναμνήσεις.

8/2, Σταυρός του Νότου Κεντρική Σκηνή, Φραντζή & Θαρύπου 35-37, 21:30, είσοδος: 12 ευρώ

Jazz Chronicles: Μάρθα Μαυροειδή Quartet στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου η Μάρθα Μαυροειδή επιστρέφει στο ΚΠΙΣΝ για να μας συστήσει το καινούργιο κουαρτέτο της, πέντε άλμπουμ και δεκατέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο της που προκάλεσε αίσθηση σε Ελλάδα και εξωτερικό με την ιδιαίτερη ανάμειξη folk και jazz στοιχείων.

5/2, ΚΠΙΣΝ - Φάρος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 21:00, είσοδος: 8-12 ευρώ

Οι Weather Underground στο six d.o.g.s

Οι Weather Underground παρουσιάζουν τον δεύτερο δίσκο τους «the recurring trip of …».

Οι Weather Underground παρουσιάζουν τον δεύτερο δίσκο τους «the recurring trip of …». Μαζί τους ο God in a Cone. Μπασογραμμές που εναλλάσσουν διαθέσεις: funky, punk, alternative και βιωματικοί στίχοι σε ένα live που μπορεί να είναι εκρηκτικό. Μετά τις 12 πάρτι μέχρι το πρωί με Ouissam, Dodo, τους Street Outdoors Soundsystem και τον Polatof.

4/2, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, 21:00, είσοδος: 6 ευρώ

Η Mi55t παρουσιάζει το νέο της δίσκο στο AN club

H Mi55t, μία από τις κυριότερες εκπροσώπους και πρωτεργάτρια του Female Rap στην Ελλάδα, παρουσιάζει τον τελευταίο της δίσκο «Λέξεις» και κάνει αναδρομή στα Highlights της δεκαετούς και πλέον πορείας της. Special guests οι ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, Ζωγράφος και Ghetto Rock. Τη βραδιά ανοίγει ο Maze. Στα decks ο DJ Crash Override.

4/2, AN Club, Σολωμού 13, 21:30, είσοδος: 8 ευρώ

And also the trees & The legendary pink dots στο Gagarin

Το 2023 το club Death Disco κλείνει δέκα χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρώμενα της Αθήνας και το γιορτάζει με μια σειρά από επετειακά events. Ένα double bill βγαλμένο από τις πιο τρελές φαντασιώσεις των απανταχού μουσικόφιλων με νεοκυματικές ανησυχίες.

4/2, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:00, είσοδος: 35 ευρώ

Το SHK CREW παρουσιάζει το βιβλίο του «Για πάντα σκλάβος» στο Ρομάντσο

Το SHK (Slaves Hit Kings) CREW γιορτάζει, παρτάρει και παρουσιάζει το βιβλίο του Για πάντα σκλάβος που αφορά τη δημιουργική δεκαετία του Crew, 2005-2015 από την ίδρυσή του έως την αλλαγή του στυλ του.

6/2, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 20:00, είσοδος ελεύθερη

Οι Halocraft & οι Their Methlab στη Death Disco

Οι Halocraft, μια τετραμελής cinematic post-rock μπάντα, σχηματίστηκε το 2014 στα Γιαννιτσά. Μαζί με τους Their Methlab, ένα instrumental rock trio από τα Γιάννενα, μας προσκαλούν σε μια βραδιά γεμάτη post-rock και post-metal ήχους.

3/2, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24, Ψυρρή, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (ταμείο)

Οι ΧΤΠ (Kako, Έψιλον Πι, Jessy Blue) στο Temple

Τα 3 μέλη του ΧΤΠ (Χάσε την Πίστη σου), οι Kako, Έψιλον Πι και Jessy Blue επιστρέφουν στην Αθήνα το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου (sold out) και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου σε ένα μακροσκελές live με κομμάτια απ’ όλη τους την πορεία.

4&24/2, Temple, Ιάκχου 17, Γκάζι, 20:30, είσοδος: 12 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Γκιακ» του Δημοσθένη Παπαμάρκου σε σκηνοθεσία Κ. Ντέλλα στο Θέατρο 104

Ο λασπωμένος κόσμος του ανδρικού λόγου τιμής της συλλογής διηγημάτων του Δημοσθένη Παπαμάρκου ζωντανεύει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου 104.

Ο λασπωμένος κόσμος του ανδρικού λόγου τιμής της συλλογής διηγημάτων του Δημοσθένη Παπαμάρκου ζωντανεύει στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου 104 και μας φέρνει αντιμέτωπους με τις έννοιες του ηρωισμού, του αρσενικού προσώπου της βίας αλλά και με το τραύμα του πολέμου.

3/2-9/4, Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, Γκάζι, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 12 ευρώ

«ULTRAS - Μέρος Α» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ζωντανές μαρτυρίες φιλάθλων, οπαδών, θυμάτων, θυτών και παλαίμαχων ποδοσφαιριστών μεταφέρονται στη σκηνή και επιχειρούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του χουλιγκανισμού.

Ζωντανές μαρτυρίες φιλάθλων, οπαδών, θυμάτων, θυτών και παλαίμαχων ποδοσφαιριστών μεταφέρονται στη σκηνή και επιχειρούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο του χουλιγκανισμού. Το physical theatre συναντά την τεχνική Meisner και το αποτέλεσμα είναι η γέννηση μιας καινούργιας μεθόδου.

6-7/2, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

ΠΑΖΑΡΙ

Vinyl Market στην Τεχνόπολη

Το Vinyl Market επιστρέφει με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι απ’ όλη την γκάμα της μουσικής θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε: rock, soul, funk, jazz, latin, blues, ethnic, electronica κ.ά. Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJs αλλά και πολλοί άλλοι από τη διοργανώτρια ομάδα.

3-5/2, Τεχνόπολη, Αίθουσα Νέοι Φούρνοι, Πειραιώς 100, Γκάζι, Παρ. 17:00-22:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-22:00

ΠΡΟΒΟΛΗ

«Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας» στη Στέγη

«Χτίστες, νοικοκυρές και η οικοδόμηση της σύγχρονης Αθήνας»

Δύο προβολές της ταινίας στη Στέγη στο πλαίσιο της έκθεσης «Κωνσταντίνος Δοξιάδης και πληροφοριακός μοντερνισμός: Η μηχανή στην καρδιά του ανθρώπου».

4-5/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, 20:00, είσοδος ελεύθερη

ΠΑΡΤΙ

Triple Rainbow !OH MY GOD! στο Bios

Μια βραδιά που θα τη διαδεχτεί ένα ξημέρωμα με τους DJ Kostadis, A.square και Con/nel στα decks.

4/2, Bios, Πειραιώς 84, 23:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΕΙΟ

«Ο κόσμος της εργασίας στην αρχαία Αθήνα» στο Μουσείο Ακρόπολης

Μια νέα θεματική ενότητα στην αίθουσα της αρχαϊκής Ακρόπολης και τρία πήλινα αγγεία από το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης αφηγούνται ιστορίες για τους ανθρώπους της εργασίας στην αρχαία Αθήνα. Ποιοι ήταν, ποια επαγγέλματα ασκούσαν και με τι μέσα;

5/2-30/7, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, ελληνικά: Κυρ. 13:00 & αγγλικά: Κυρ. 11:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιάννης Γαΐτης: «Η ουσία του απρόσωπου» στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη

«Ω! Θεοί» ή Οι Συμπληγάδες, Γιάννης Γαΐτης

Το Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη διοργανώνει με την ευκαιρία των εκαυό χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου δημιουργού αναδρομική παρουσίαση της δουλειάς του με αντιπροσωπευτικά έργα της εξελικτικής του πορείας, με τη συνδρομή της κόρης του, Λορέττας Γαΐτη. Σε επιμέλεια του Τάκη Μαυρωτά.

8/2-28/5, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Βασιλίσσης Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, Δευτ.-Κυρ. 10:00-18:00, Πέμ. 10:00-20:00

«Δρόμοι Σύνθεσης» - Ομαδική έκθεση στη Roma Gallery

«Χωρίς τίτλο», 1967, Παύλος Διονυσσόπουλος, Συναρμολόγηση από χρωματιστό και κομμένο χαρτί, λινό σε ξύλινη καρέκλα με κάθισμα από ζαχαροκάλαμο, 85 x 60 x 40 cm

Μνημειακά έργα «δασκάλων» της μεταπολεμικής γενιάς σε μια μοναδική ώσμωση με συνθέσεις νεότερων δημιουργών με διακριτικό αποτύπωμα. Μια τολμηρή εικαστική διασταύρωση δρόμων και συνθέσεων, όπου το έργο δεν φέρει το βάρος του χρόνου ούτε εκφράζει στενά μια γενιά.

31/1-25/2, Ρώμα 5, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 10:00-20:00, Τετ., Σάβ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«100» του Βασίλη Καρακατσάνη στον πολυχώρο Art Project Space

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, σε συνεργασία με την γκαλερί Genesis, παρουσιάζει από κοινού 50 επιλεγμένες αφίσες Giclée print στην εκατοστή έκθεση του Βασίλη Καρακατσάνη, σε επιμέλεια της Ηλέκτρας Δουμά-Χαλκούση και του Γιώργου Τζάνερη.

3-23/2, Πολυχώρος Art Project Space, Φαλήρου 66, Τρ., Πέμ., Παρ. 17:30-20:30, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00, Κυρ.-Δευτ. ανοιχτά μόνο κατόπιν ραντεβού

«Wildlife and the Wild Woman» της Αλεξίας Ιμάνο Μαρούλη στην γκαλερί Άλμα

La loba, υδατοδιαλυτά ξυλοχρωματα σε χαρτί, Αλεξία Ιμάνο Μαρούλη, 50x70cm, 2022

Η Αλεξία Ιμάνο Μαρούλη ψάχνει, μέσα από τους πίνακές της, να αποδομήσει την κοινωνική προδιάθεση για έλεγχο και κυριαρχία, αφηγούμενη τη δική της ζωή, οράματα, συναισθήματα και μια διευρυμένη συνείδηση του άμεσου περιβάλλοντός της. Μια έκθεση για την άγρια φύση και την αδάμαστη γυναίκα.

2-25/2, γκαλερί Άλμα, Υψηλάντου 24, Κολωνάκι, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-20:00, Τετ. & Σάβ. 11:00-15:00

«Me, Myself & I» της Stephanie Chianda στην Blank Wall Gallery

Στην πρώτη της ατομική έκθεση η Κενυάτισσα εικαστικός Stephanie Chianda βρίσκει στην αυτοπροσωπογραφία ένα μέσο για την ανθρώπινη επανασύνδεση και μια κοινοτική γλώσσα στη σύγχρονη καθημερινή ζωή.

3-15/2, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Τετ.-Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30, είσοδος ελεύθερη

«Black & White Athens Photography Festival» στη Blank Wall Gallery

Richard Barman, India

Η Blank Wall Gallery διοργανώνει το 1ο B&W Athens Photography με συνδιοργανωτή τον δήμο Αθηναίων που παραχώρησε στο Σεράφειο τους χώρους για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ. Μια γιορτή για την ασπρόμαυρη φωτογραφία με 350 καλλιτέχνες από 76 χώρες.

4-7/2, Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144, 17:00-22:00, είσοδος ελεύθερη

CTRL+T: Serena Poletti στο TAF

Η Serena Poletti επικεντρώνεται στο θέμα του λαβύρινθου ως συμβόλου της ανακάλυψης του θανάτου και της αναγέννησης.

Το CTRL+T συνιστά μια πλατφόρμα εργασίας για καλλιτέχνες και ερευνητές σε μια περίοδο κοινωνικών αναταραχών και σημαντικών πολιτιστικών αλλαγών. Η Serena Poletti επικεντρώνεται στο θέμα του λαβύρινθου ως συμβόλου της ανακάλυψης του θανάτου και της αναγέννησης.

26/1-5/2, TAF (The Art Foundation), Νορμανού 5, Τετ-Κυρ 12:00-20:00

«What is normal for the spider is chaos for the fly» στην Art Zone 42

Ranio Sarri,

Ο διορατικός νους του καλλιτέχνη φαντάζει αλλόκοτος για τον απλό άνθρωπο. Οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν κώδικες και συμβολισμούς για να επικοινωνήσουν και να πουν την αλήθεια τους. Είκοσι επτά καλλιτέχνες «ξεδιπλώνουν» τη δική τους κοσμοθεωρία σε αυτή την έκθεση, χτίζοντας ένα σουρεάλ εικονικό τοπίο.

26/1-18/2, γκαλερί ArtZone 42, λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 42, Τρ., Πέμ., Παρ. 15:00-21:00, Τετ., Σάβ. 11:00-15:00