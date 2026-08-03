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Τι αποκάλυψαν οι πέτρες ενός ναυαγίου του 17ου αιώνα για το παγκόσμιο εμπόριο

Σχεδόν τέσσερις αιώνες αργότερα, το ναυάγιο εξακολουθεί να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της εποχής του

The LiFO team
The LiFO team
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Ρέπλικα του πλοίου που προσάραξε στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας / Φωτ.: Wikimedia
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Με μία, ομολογουμένως, σκοτεινή ιστορία, εξαιτίας των φρικτών γεγονότων που εκτυλίχθηκαν μετά το ναυάγιό του, το ολλανδικό πλοίο Batavia έρχεται σήμερα να δώσει απαντήσεις και για το πώς λειτουργούσε το παγκόσμιο εμπόριο του 17ου αιώνα. 

Πρόκειται για το πλοίο της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών που προσάραξε το 1629 στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας. Η ιστορία του είναι γνωστή για την ανταρσία, τις μαζικές δολοφονίες και τη βίαιη σύγκρουση μεταξύ επιζώντων.

Σχεδόν τέσσερις αιώνες αργότερα, όμως, το ναυάγιο εξακολουθεί να αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της εποχής του.

Τι έδειξε νέα έρευνα για τη σχέση του ναυαγίου με το παγκόσμιο εμπόριο

Νέα έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeological Science: Reports, δεν επικεντρώνεται στους ανθρώπους του πλοίου, αλλά στο φορτίο του.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Curtin της Αυστραλίας μελέτησαν τους μεγάλους ψαμμιτικούς λίθους που μετέφερε το Batavia και κατάφεραν να εντοπίσουν την προέλευσή τους χάρη σε μικροσκοπικούς κρυστάλλους ζιρκονίου που διατηρούνται στο εσωτερικό τους.

Υπενθυμίζεται πως το Batavia ήταν η ναυαρχίδα της Ολλανδικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών και πραγματοποιούσε το πρώτο του ταξίδι από την Ολλανδία προς την Ιάβα της -τότε- Ινδονησίας, μεταφέροντας 341 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, καθώς και πολύτιμο φορτίο.

Ανάμεσα σε αυτό βρίσκονταν χιλιάδες τούβλα και μεγάλοι λαξευμένοι λίθοι, οι οποίοι προορίζονταν για την κατασκευή μιας επιβλητικής πύλης στην αποικιακή πρωτεύουσα της εταιρείας, τη Μπατάβια, τη σημερινή Τζακάρτα.

Η πορεία των λίθων και το ναυάγιο

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι λίθοι, παρότι ήταν σχεδόν πανομοιότυποι, προέρχονταν από δύο διαφορετικά λατομεία στη σημερινή Γερμανία, περίπου 140 χιλιόμετρα μακριά το ένα από το άλλο.

Η χημική «υπογραφή» των κρυστάλλων ζιρκονίου αποκάλυψε ότι κάθε πέτρα είχε ακολουθήσει διαφορετική διαδρομή μέσω ποταμών και χερσαίων δικτύων μεταφοράς, πριν συγκεντρωθεί πιθανότατα στο Άμστερνταμ, όπου λαξεύτηκε και ενσωματώθηκε στο ίδιο φορτίο.

Στους λίθους βρέθηκαν επίσης χαραγμένοι αριθμοί, οι οποίοι λειτουργούσαν ως σημάδια συναρμολόγησης, κάτι σαν τις οδηγίες ενός σύγχρονου «ασυναρμολόγητου» επίπλου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν υπάρχει κανένα ιστορικό έγγραφο που να καταγράφει με τόση λεπτομέρεια αυτή την αλυσίδα εφοδιασμού.

Ωστόσο, η γεωλογική ανάλυση δείχνει ότι ήδη από τον 17ο αιώνα υπήρχε ένα εξαιρετικά οργανωμένο δίκτυο που συνέδεε λατόμους, τεχνίτες, μεταφορείς, εμπόρους και ναυτικούς σε ολόκληρη τη βορειοδυτική Ευρώπη.

Με πληροφορίες από The Conversation

Πολιτισμός

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