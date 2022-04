Θρύλοι της metal μουσικής συμμετέχουν στην ταινία «Metal Lords»

Ο Ντ. Μπ. Γουάις συγγραφέας και παραγωγός του «Metal Lords», που ακολουθεί την ιστορία δύο εφήβων με εμμονή στη heavy metal μουσική, αποφάσισε να γυρίσει ταινία και απευθύνθηκε στους καλύτερους του είδους.

Έτσι όχι μόνο στρατολόγησε τον Τομ Μορέλο των «Rage Against the Machine» για να είναι ο εκτελεστικός μουσικός παραγωγός της ταινίας, αλλά στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα για να δημιουργήσει το δικό του heavy metal hall of fame για μια κομβική σκηνή του «Metal Lords».





Απευθύνθηκε και ενέταξε στην ταινία και τον κιθαρίστα των «Metallica» Κερκ Χάμετ, τον τραγουδιστή των «Judas Priest» Ρομπ Χάλφορντ, και τον κιθαρίστα των «Anthrax» Σκοτ Ίαν. Οι τέσσερις θρύλοι της heavy metal εμφανίζονται ως εσωτερικές φωνές του κεντρικού χαρακτήρα Κέβιν (Τζέιντεν Μάρτελ) -οι άγγελοι και οι διάβολοι στον ώμο του- καθώς συζητά για να λάβει μια μεγάλη απόφαση.





Για τον Γουάις, η απόφαση να στρατολογήσει αυτούς τους πρωτοπόρους της metal σκηνής ήταν εύκολη, αλλά σοκαρίστηκε με την ευκολία που όλοι τους δέχτηκαν. «Βασικά, παρακάλεσα κάποιους ανθρώπους που ήταν φίλοι μου και κάποιους τους οποίους γνώριζα, αλλά και μερικούς άλλους που δεν είχα ξανασυναντήσει ποτέ στη ζωή μου και τους είπα: "Γράφουμε ένα γράμμα αγάπης για τη μουσική που δημιουργήσατε και θα ήταν τιμή και προνόμιο να συμμετάσχετε"», είπε στο EW.





Μόλις η τετράδα ανέβηκε στο πλατό και άρχισαν να γυρίζουν τη σκηνή τους, ο Γουάις σοκαρίστηκε ξανά - από το πόσο καλά έπαιξαν και «απογείωσαν τη σκηνή.»

«Ξέρω ότι ο Τομ [Μορέλο] έχει δουλέψει ξανά μπροστά από τις κάμερες, αλλά και οι υπόλοιποι ήταν τόσο καλοί, όχι λέγοντας μόνο τα λόγια τους, αλλά συζητώντας μεταξύ τους», πρόσθεσε ο Γουάις. «Υπάρχει κομμάτι του εαυτού μου που εύχεται αυτή η σκηνή να είχε διάρκεια πέντε λεπτών για να συμπεριλάβει την πλήρη συνομιλία, επειδή ειπώθηκαν πολλά, πραγματικά αστεία, έξυπνα (...) αλλά δυστυχώς, χρησιμοποιήσαμε μόνο ένα μικρό μέρος».



Ο Μορέλο αστειευόμενος είπε ότι κάποια μέρα θα πρέπει να κυκλοφορήσει ολόκληρη τη σκηνή. «Να τα αποθηκεύσεις για όποτε κυκλοφορήσεις μία διευρυμένη Blu-ray έκδοση», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν πολύ αστείο, σαν να κάναμε πλάκα με φίλους για αυτήν την κατάσταση που εκτυλισσόταν μπροστά μας».