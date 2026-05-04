Το θρυλικό Art της Γιασμίνα Ρεζά γίνεται ταινία με τον Ρέιφ Φάινς, τον Κόλιν Φάρελ και τον Βάγκνερ Μόουρα

Ενας μεγάλος, ακριβός, σχεδόν ολόλευκος πίνακας μπορεί τελικά να καταστρέψει μια φιλία. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στο Art της Γιασμίνα Ρεζά, ένα από τα πιο διάσημα θεατρικά έργα των τελευταίων δεκαετιών, που ετοιμάζεται τώρα να γίνει αγγλόφωνη κινηματογραφική κωμωδία με ένα εντυπωσιακό καστ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Deadline, ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα θα πρωταγωνιστήσουν στην ταινία, την οποία θα σκηνοθετήσει ο Φερνάντο Μεϊρέλες. Το σενάριο έχει γράψει ο Κρίστοφερ Χάμπτον, ενώ η εταιρεία 193 θα παρουσιάσει το project στην αγορά των Καννών.

Το έργο της Ρεζά, που ανέβηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1994 και στη συνέχεια ταξίδεψε στο West End, στο Broadway και σε πολλές ακόμη σκηνές, έχει μια απλή αλλά σχεδόν τέλεια κωμική ιδέα. Τρεις παλιοί φίλοι, ο Σερζ, ο Μαρκ και ο Ιβάν, βλέπουν τη σχέση τους να δοκιμάζεται όταν ο ένας από αυτούς αγοράζει έναν πανάκριβο πίνακα μοντέρνας τέχνης: έναν μεγάλο λευκό καμβά με ελάχιστες γραμμές, σε λίγο διαφορετική απόχρωση του λευκού.

Ο Σερζ είναι περήφανος για την αγορά του. Ο Μαρκ δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο φίλος του ξόδεψε τόσα χρήματα για κάτι που, στα δικά του μάτια, μοιάζει σχεδόν με τίποτα. Ο Ιβάν προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, αλλά όσο περισσότερο προσπαθεί να τους ηρεμήσει, τόσο χειρότερα γίνονται τα πράγματα.

Η δύναμη του Art ήταν πάντα ότι μετατρέπει μια συζήτηση για την τέχνη σε μικρό πόλεμο χαρακτήρων. Δεν αφορά μόνο το αν ένας λευκός πίνακας είναι αριστούργημα ή φάρσα. Αφορά το γούστο, την ανάγκη να έχεις δίκιο, την ταξική αυτοπεποίθηση, τις φιλίες που μοιάζουν σταθερές μέχρι να εμφανιστεί ένα αντικείμενο αρκετά παράλογο για να τις ξεγυμνώσει.

Το καστ κάνει το project αμέσως πιο ενδιαφέρον. Ο Ρέιφ Φάινς, ο Κόλιν Φάρελ και ο Βάγκνερ Μόουρα έχουν και οι τρεις τη σοβαρότητα που χρειάζεται για να μη γίνει η ιστορία απλώς ένα χαριτωμένο αστείο για την αγορά της τέχνης. Ο Φάινς ξανασυνεργάζεται με τον Μεϊρέλες μετά τον Επίμονο Κηπουρό, ενώ ο σκηνοθέτης έχει δουλέψει και με τον Φάρελ στη σειρά Sugar της Apple. Ο Μεϊρέλες έχει επίσης υπάρξει παραγωγός σε projects με πρωταγωνιστή τον Μόουρα.

Η κινηματογραφική μεταφορά του Art συζητιόταν εδώ και χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται πως προχωρά με ομάδα υψηλού κύρους. Στην παραγωγή βρίσκονται οι Τσαρλς Φιντς και Τρέισι Σίγουαρντ, ενώ η CAA Media Finance εκπροσωπεί την ταινία στην αμερικανική αγορά.

Το Art έχει ήδη αποδείξει στη σκηνή πόσο ανθεκτική είναι η κεντρική του σύγκρουση. Πρόσφατα, μια νέα βερσιόν στο Broadway είχε πρωταγωνιστές τους Μπόμπι Καναβάλε, Τζέιμς Κόρντεν και Νιλ Πάτρικ Χάρις. Η κινηματογραφική εκδοχή μοιάζει να έρχεται σε μια στιγμή που ο κόσμος της τέχνης, οι τιμές, το γούστο και η επίδειξη πολιτιστικής ανωτερότητας παραμένουν ένα ανεξάντλητο πεδίο κωμωδίας.

Γιατί, τελικά, λίγα πράγματα είναι τόσο αστεία όσο τρεις έξυπνοι άνδρες που χάνουν την ψυχραιμία τους μπροστά σε έναν λευκό πίνακα.

Με στοιχεία από Deadline