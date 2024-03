Thessaloniki Design Inspiration: 8 δημιουργοί της Θεσσαλονίκης εκθέτουν τα έργα τους στην Αγορά Μοδιάνο

Η Parallaxi γιορτάζοντας το 2024 τα 35 χρόνια της ζωής της στη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε μια σειρά από δράσεις και δημόσιες συζητήσεις γύρω από το σήμερα και το αύριο της πόλης.

Στρέφοντας το ενδιαφέρον στον δημιουργικό χώρο του Design, το οποίο αναδεικνύεται με τις δράσεις του «Η Θεσσαλονίκη Αλλιώς» διαρκώς από το 2010, τόσο με πρωτοβουλίες, εκθέσεις και project στη Θεσσαλονίκη όσο και στο εξωτερικό (Στουτγκάρδη, Στρασβούργο), 8 δημιουργοί της Θεσσαλονίκης έχουν κληθεί να δημιουργήσουν από ένα pop-up store στην Αγορά Μοδιάνο, έναν εφήμερο χώρο έκθεσης των δημιουργιών τους μέσα στην αναπλασμένη Αγορά, την πιο εμβληματική ανάπλαση που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια, αλλάζοντας τον αέρα του ιστορικού της κέντρου.

Interior, Industrial, Fashion design, σε γενναίες δόσεις έμπνευσης, με τη σφραγίδα Θεσσαλονικιών δημιουργών που ζουν, εμπνέονται και εργάζονται στην πόλη. Καθώς το design αποτελεί το καλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Θεσσαλονίκης τυγχάνοντας διεθνούς αναγνώρισης, σε μία εποχή κρίσης η soft power αποτελεί μονόδρομο για την κατάρτιση και την προώθηση του brand name της Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό. Μία ολόκληρη εβδομάδα, μια πόλη καλά κρυμμένη βγαίνει στην επιφάνεια.

Interior, Industrial, Fashion design, σε γενναίες δόσεις έμπνευσης, με τη σφραγίδα Θεσσαλονικιών δημιουργών που ζουν, εμπνέονται και εργάζονται στην πόλη.

Από τις 7/3 μέχρι τις 13/3, με καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων από τις 12.00 το μεσημέρι μέχρι τις 18.00, στο ισόγειο της Αγοράς Μοδιάνο, τα επισκέψιμα pop up stores αποκαλύπτουν έναν κόσμο δημιουργίας και έμπνευσης.

Στο κλείσιμο της εβδομάδας, την Τετάρτη 13/3, στις 19.00 οι σχεδιαστές συζητούν στο πατάρι της Μοδιάνο με τους Γιώργο Τούλα και Χάρη Δημαρά για το τι σημαίνει να είσαι σχεδιαστής στη Θεσσαλονίκη σήμερα, ποιες είναι οι δυσκολίες, οι προοπτικές, οι δυνατότητες, η προβολή, τα υπέρ και τα κατά, το σπάσιμο των συνόρων, η παγκόσμια αγορά.

Στο Thessaloniki Design Inspiration συμμετέχουν οι:

ARTPECKERS

Η ομάδα Artpeckers (Κίμων Κολογκίνας και Υρώ Σημαιοφορίδου) σχεδιάζει με έμπνευση την ελληνική ιστορία και τη λαογραφία και κατασκευάζει αξεσουάρ, τσάντες και χρηστικά αντικείμενα, σε συνεργασία με εργαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η φιλοσοφία της είναι να διατηρήσει και να διαδώσει τις ιστορίες της ελληνικής κουλτούρας και μυθολογίας σε όλο τον κόσμο μέσω του σχεδιασμού.

Θανάσης Μπάμπαλης

Ο Θανάσης Μπάμπαλης είναι σχεδιαστής προϊόντων και συσκευασιών, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον βιομηχανικό σχεδιασμό, που τον θεωρεί μια σύνθεση της εικόνας-φόρμας, του συναισθήματος και της λειτουργικότητας, ένα συναίσθημα τυλιγμένο με σκοπό. Το μότο του είναι: «Η ισορροπία μεταξύ απλότητας, οικολογίας, χρηστικότητας, αλλά και διαχρονικότητας».

Γιώργος Μπόσνας

Ο Γιώργος Μπόσνας είναι βιομηχανικός σχεδιαστής επίπλων και αντικειμένων. Το μότο του είναι: «Από την ανάγκη στη λύση, από την ιδέα στην παραγωγή, από τον σχεδιασμό στην αγορά».

Γιώργος Γιαννικόπουλος Aemos Design+Engineering

Ο Γιώργος Γιαννικόπουλος είναι αρχιτέκτονας, επικεφαλής του στούντιο Aemos Design+Engineering που εξειδικεύεται στον σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων. Το μότο του είναι: «Design είναι ο μετασχηματισμός των ονείρων σε καθημερινά αντικείμενα».

ANCIENTKALLOS

Οι αδελφές Λαμπρινή και Στέλλα Σταύρου δημιούργησαν το Ancient Kallos, ένα Lifestyle brand εμπνευσμένο από την αρχαία μυθολογία και την ελληνική λαογραφία. Το μότο τους είναι: «A creative journey experienced through the whiffs that high summer breathes into our lives and inevitably into our wardrobe»

157+173 designers

Ο Μπάμπης Παπανικολάου μέσα από το studio Aρχιτεκτονικής & Product Design 157+173 designers παρέχει υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και σχεδιασμού προϊόντων. Το μοτό του είναι: «We are 157+173 designers/we are genuine / we are playful / we are fine.

LASKARINACOLLECTION

Η Ειρήνη Αραμπατζίδου είναι σχεδιάστρια και δημιουργός του Laskarina Collection. Mε τα προϊόντα της συνδέει την παράδοση με την σύγχρονη αισθητική.Το μότο της είναι: «Δεν είναι ποτέ αργά για ένα νέο όνειρο».

Studio T - Θανάσης Τσαμπούκας

Ο βραβευμένος γραφίστας Θανάσης Τσαμπούκας δημιούργησε το «Studio T», παρουσιάζει το project Kassandra Tales, που αποτελεί κομμάτι του «Project greek tales». Έχει μότο: «We seek meaning in design that will shape the future».

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 7 και 13 Μαρτίου στην Αγορά Μοδιάνο.