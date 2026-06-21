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Θεολογική Σχολή της Χάλκης: Στο προσκήνιο η επαναλειτουργία της με εντολή Ερντογάν

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971, έπειτα από απόφαση Δικαστηρίου της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έπρεπε να υπάγονται σε κρατικά πανεπιστήμια

The LiFO team
The LiFO team
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Facebook Twitter
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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή την Κυριακή (21/6) στους αρμόδιους αξιωματούχους να επανεκκινήσουν τις συνομιλίες για την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα ζήτημα που είχε θέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, που ιδρύθηκε το 1844 και έκλεισε από το τουρκικό κράτος το 1971, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία ως η κύρια θεολογική σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στη Σχολή εκπαιδεύτηκαν γενιές ορθόδοξων κληρικών, μεταξύ των οποίων και ο σημερινός Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τραμπ είχε θέσει το θέμα κατά τις συνομιλίες του με τον Ερντογάν στην Ουάσιγκτον πέρυσι. Η Τουρκία, μια χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία και κοσμικό χαρακτήρα, δέχεται εδώ και χρόνια πιέσεις από την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη (Heybeliada), κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, στη δικαιοδοσία του οποίου υπάγεται η Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι το ζήτημα έχει εισέλθει σε «νέα φάση», μετά την εντολή του Ερντογάν προς το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας να συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με την επιτροπή του Πατριαρχείου.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία της Σχολής, ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «για το Πατριαρχείο, έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, το νερό μπήκε στ’ αυλάκι», υποδηλώνοντας ότι έχουν πλέον ξεκινήσει οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει ακόμη να ολοκληρώσουν τις εργασίες ανακαίνισης του κτηριακού συγκροτήματος και να συμφωνήσουν στο νομικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα λειτουργήσει η Σχολή.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971, έπειτα από απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας, σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης έπρεπε να υπάγονται σε κρατικά πανεπιστήμια - προϋπόθεση που το Οικουμενικό Πατριαρχείο αρνήθηκε να αποδεχθεί.

Με πληροφορίες από Reuters

Πολιτισμός

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