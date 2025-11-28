Θεολογική Σχολή Χάλκης: Στόχος η επαναλειτουργία της το 2026, είπε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία

«Σοβαρές ελπίδες» επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μετά από 54 χρόνια, άφησε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ο στόχος είναι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο Μπάρακ ανέφερε ότι το θέμα είχε τεθεί κατά την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στις ΗΠΑ και στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ: «Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης είναι ζήτημα υψίστης σημασίας τόσο για τον πρόεδρο Τραμπ όσο και για τον πρόεδρο Ερντογάν. Παρακολουθούμε στενά την πρόοδο και εξετάζουμε ό,τι μπορεί να διευκολύνει και να επιταχύνει τις συζητήσεις ώστε να οδηγηθούμε σε επαναλειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2026».

Θεολογική Σχολή Χάλκης: Τι αλλάζει με την παπική επίσκεψη

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέφθηκε την Τουρκία και συμμετέχει στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, σε μια επίσκεψη που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή από το 1971.

Η Σχολή, χτισμένη στο νησί Χάλκη (Heybeliada), απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, υπήρξε επί δεκαετίες το βασικό θεολογικό κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και εκπαίδευσε γενιές Ορθοδόξων κληρικών και θεολόγων. Μεταξύ των αποφοίτων της είναι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος ηγείται περίπου 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων σε όλο τον κόσμο.

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης έκλεισε το 1971 βάσει νομοθεσίας που απαγόρευε την ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση. Παρά την άρση αυτών των περιορισμών τα επόμενα χρόνια, η Σχολή δεν άνοιξε ξανά, παρά τις συνεχείς διεθνείς παρεμβάσεις.

Ανανεωμένες προσδοκίες για πρόοδο διατυπώθηκαν έπειτα από τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τον Σεπτέμβριο, όπου το ζήτημα συζητήθηκε ανοιχτά. Ο Ερντογάν είχε δηλώσει τότε ότι η Άγκυρα «θα κάνει το μέρος της», ενώ παλαιότερα είχε συνδέσει την επαναλειτουργία με αντίστοιχες ενέργειες της Ελλάδας για τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας.

Παράλληλα, οι εργασίες ανακαίνισης στη Χάλκη βρίσκονται σε εξέλιξη. Ένας όροφος με κελιά κληρικών και δύο αίθουσες διδασκαλίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί και είναι έτοιμες να υποδεχθούν φοιτητές.