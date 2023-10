Tetsuya Ishida: Ένας ζωγράφος της ιαπωνικής «χαμένης δεκαετίας» του ’90 έρχεται πρώτη φορά στην επιφάνεια

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Washington Post περιέγραφε την ιαπωνική οικονομία ως «όργιο χρηματοπιστωτικής ελευθερίας και κερδοσκοπίας». Πράγματι οι αξίες των ακινήτων στις αστικές περιοχές είχαν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό που, όπως υποστήριξαν χρόνια αργότερα οι New York Times, «το αυτοκρατορικό παλάτι στο κέντρο του Τόκιο άξιζε όσο ολόκληρη η πολιτεία της Καλιφόρνια».

Τελικά το 1991 η φούσκα έσκασε και η ανεργία και οι πτωχεύσεις εκτοξευτήκαν στα ύψη, όπως και οι αυτοκτονίες, και οι διεθνείς παρατηρητές μιλούσαν πια για τη «χαμένη δεκαετία». Κι όπως συμβαίνει συνήθως στις οικονομικές τραγωδίες ήταν οι ζωές των εφήβων και των νέων επαγγελματιών που επλήγησαν περισσότερο καθώς έπρεπε να επιβιώσουν με χαμηλούς μισθούς την ώρα που η προσφορά εργασίας είχε στερέψει. Όλοι εκείνοι που αποτέλεσαν τη «Γενιά της Απασχόλησης της Εποχής των Παγετώνων».

“Recalled” (1998) / Φωτό: Tetsuya Ishida Estate. Courtesy of the Tetsuya Ishida and Gagosian