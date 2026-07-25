Τέσσερις νότες από έναν αρχαίο αυλό στοιχειώνουν την «Οδύσσεια» του Νόλαν

Ο Οδυσσέας είναι δεμένος στο κατάρτι. Οι σύντροφοί του κωπηλατούν με τα αυτιά βουλωμένα με κερί. Οι Σειρήνες διακρίνονται μόνο από μακριά και ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν μας αφήνει να ακούσουμε ούτε μία νότα από το τραγούδι τους. Στη θέση του υπάρχει μια μελωδία τεσσάρων νοτών: δύο ανεβαίνουν σαν λαχτάρα και δύο πέφτουν σαν κατάρρευση.

Από την πρεμιέρα της νέας «Οδύσσειας», αυτή η σκηνή έχει γίνει μία από τις πιο επίμονες στιγμές της ταινίας. Αποσπάσματά της κυκλοφορούν στο TikTok, θεατές γράφουν ότι ο ήχος δεν φεύγει από το κεφάλι τους και μουσικοί τον διασκευάζουν σε κιθάρα, πιάνο, σαξόφωνο και αγγλικό κόρνο. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα όργανο ηλικίας χιλιάδων ετών: ο αρχαίος ελληνικός αυλός.

Ο συνθέτης Λούντβιχ Γιόρανσον δεν επιχείρησε να αναπαραστήσει κυριολεκτικά το τραγούδι των Σειρήνων. Ο Όμηρος, άλλωστε, δεν περιγράφει με ακρίβεια τον ήχο τους. Στην «Οδύσσεια» το τραγούδι τους είναι μελωδικό, γλυκό και ακατανίκητο, χωρίς όμως να αποκτά συγκεκριμένη μορφή. Ο Οδυσσέας ακούει, παρακαλεί να τον λύσουν και λαχταρά να ακούσει περισσότερο, αλλά οι σύντροφοί του συνεχίζουν να κωπηλατούν ώσπου να περάσει ο κίνδυνος.

Στην ταινία, ο Νόλαν μετατρέπει τη σκηνή σε κάτι μεγαλύτερο από μια δοκιμασία απέναντι στον πειρασμό. Οι Σειρήνες δεν υπόσχονται απλώς ηδονή. Αγγίζουν τη νοσταλγία του Οδυσσέα, την ενοχή του για την άλωση της Τροίας και την επιθυμία του να επιστρέψει σε όσα είχε πριν από τον πόλεμο. Όταν τον ρωτούν τι ακριβώς άκουσε, ο ήρωας περιγράφει το τραγούδι ως όλα όσα θέλεις να είναι και, ύστερα, ως όλα όσα εύχεσαι να μην είχες θελήσει ποτέ. Σαν μια φαγούρα κάτω από το δέρμα, που δεν μπορείς να αγγίξεις. Αυτό που επιθυμείς περισσότερο γίνεται εκείνο που δεν μπορείς να αποκτήσεις, επειδή είναι ακριβώς αυτό που κάποτε είχες και έχασες.

Η μουσική του Γιόρανσον μεταφέρει αυτή την αίσθηση χωρίς λέξεις. Το θέμα των Σειρήνων αποτελείται από τέσσερις μόνο νότες. Οι δύο πρώτες ανεβαίνουν, σαν να προσπαθούν να φτάσουν κάτι. Οι επόμενες δύο πέφτουν, σαν η προσπάθεια να καταρρέει.

Η μελωδία δεν ολοκληρώνεται ποτέ με τρόπο που να προσφέρει ανακούφιση. Επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, αφήνοντας την ένταση να αιωρείται. Είναι αρκετά απλή ώστε να κολλάει στο μυαλό, αλλά αρκετά ασταθής ώστε να μην αφήνει το αυτί να ησυχάσει.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη διπλή κατασκευή του αυλού. Στη μορφή με την οποία απεικονίζεται συχνά στην αρχαία ελληνική τέχνη, το όργανο αποτελείται από δύο σωλήνες, τους οποίους ο μουσικός φυσά ταυτόχρονα. Ο ένας μπορεί να κρατά έναν επίμονο φθόγγο, κάτι σαν ηχητικό έδαφος, ενώ ο άλλος κινείται με τη μελωδία. Στην ταινία, ο ένας σωλήνας κρατά αυτόν τον σταθερό φθόγγο και ο άλλος σχηματίζει τις τέσσερις νότες. Αντί να ακούγεται σαν μια γραμμική μελωδία που οδηγεί κάπου, ο ήχος μοιάζει να περιστρέφεται γύρω από μια πληγή.

Οι αποστάσεις ανάμεσα στις νότες εντείνουν αυτή την αίσθηση. Η φράση αρχίζει με ένα τρίτονο, ένα διάστημα που δημιουργεί έντονη δυσαρμονία και κάνει το αυτί να περιμένει λύση. Η λύση, όμως, δεν έρχεται. Ακολουθεί μια δευτέρα, ακόμη πιο οξεία και σκληρή, και ύστερα μια πέμπτη, πιο σύμφωνη αλλά όχι αρκετή για να αποκαταστήσει την αρμονία. Στο τέλος, η μελωδία συναντά τον σταθερό φθόγγο, χωρίς να προσφέρει πραγματική γαλήνη. Η μουσική κάνει αυτό που κάνουν οι Σειρήνες: υπόσχεται ικανοποίηση, αλλά τη μεταθέτει διαρκώς.

Η επιλογή του αυλού έχει σημασία και πέρα από τη μουσική δομή. Το όργανο εμφανίζεται συχνά στην αρχαία ελληνική αγγειογραφία. Συνοδεύει συμπόσια, τελετές, αθλητικούς αγώνες, θεατρικές παραστάσεις και στρατιωτικές πορείες. Δεν ανήκει μόνο στον κόσμο της γιορτής ή μόνο στον κόσμο του πολέμου. Ακούγεται εκεί όπου τα σώματα κινούνται μαζί, όπου η επιθυμία, η πειθαρχία και η έκσταση μπορούν να συνυπάρχουν.

Αυτή η διπλή φύση τον κάνει ιδανικό για τη σκηνή των Σειρήνων. Ο ήχος είναι εύθραυστος και διαπεραστικός, οικείος και ξένος ταυτόχρονα. Μοιάζει να έρχεται από έναν αρχαίο κόσμο, χωρίς όμως να ακούγεται σαν μουσειακή αναπαράσταση.

Η υπόλοιπη μουσική της «Οδύσσειας» κινείται σε πολύ διαφορετικό έδαφος. Ο Γιόρανσον και ο Νόλαν απέφυγαν την παραδοσιακή συμφωνική ορχήστρα και έχτισαν μεγάλο μέρος του ηχητικού κόσμου της ταινίας με γκονγκ, μέταλλα και ηλεκτρονική επεξεργασία. Οι φυσικοί ήχοι παραμορφώνονται, πολλαπλασιάζονται και αποκτούν μια απόκοσμη υφή.Κατά διαστήματα εμφανίζονται και άλλα όργανα, συνδεδεμένα με συγκεκριμένα στοιχεία της ιστορίας. Η λύρα, για παράδειγμα, συνοδεύει ένα μουσικό μοτίβο που σχετίζεται με το τόξο του Οδυσσέα. Ο αυλός, όμως, κρατιέται για τη στιγμή όπου η επιθυμία γίνεται σχεδόν σωματικός πόνος.

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Σε μια ταινία γεμάτη θεούς, τέρατα, μάχες και εικόνες μεγάλης κλίμακας, ο πιο επίμονος ήχος προέρχεται τελικά από κάτι μικρό: τέσσερις νότες, δύο σωλήνες και μια μελωδία που αρνείται να ολοκληρωθεί.

Ίσως γι’ αυτό η σκηνή έχει ήδη αρχίσει να ζει ανεξάρτητα από την ταινία. Οι διασκευές της στο διαδίκτυο προσπαθούν να αιχμαλωτίσουν τη μελωδία, αλλά κάθε νέο όργανο αποκαλύπτει και κάτι από τον μηχανισμό της. Σε πιάνο ή κιθάρα ακούγεται η θλίψη της. Στα πνευστά αναδεικνύεται περισσότερο η αναπνοή της. Στον αυλό, όμως, παραμένει κάτι ασταθές και σχεδόν σωματικό, σαν δύο φωνές να μιλούν ταυτόχρονα μέσα από το ίδιο στόμα.

Ο Νόλαν δεν μας αφήνει να ακούσουμε το τραγούδι των Σειρήνων. Μας αφήνει να ακούσουμε τι προκαλεί. Και ο αρχαίος αυλός, ένα όργανο που κάποτε συνόδευε συμπόσια, τελετές και στρατούς, γίνεται στην «Οδύσσεια» ο ήχος της επιθυμίας για κάτι που έχει ήδη χαθεί.

με στοιχεία απο NYT