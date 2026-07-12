Τεράστιος θησαυρός που είχε χαθεί σε ναυάγιο ανακαλύφθηκε στην Ουαλία

Μια τεράστια συλλογή θησαυρού που είχε χαθεί σε ναυάγιο και ανακαλύφθηκε αργότερα από έναν χρήστη ανιχνευτή μετάλλων εκτίθεται για πρώτη φορά στο κοινό, στην Ουαλία.

Ο θησαυρός χρονολογείται από το 1583, όταν ένα πολύτιμο φορτίο σιτηρών στάλθηκε στην Ισπανία με πλοίο. Μια σφοδρή καταιγίδα είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν τόσο το πλοίο όσο και το φορτίο κατά την επιστροφή του.

Ο Πίτερ Χιου, 69 ετών, πέρασε 21 χρόνια ανακαλύπτοντας εκατοντάδες νομίσματα και άλλα αντικείμενα με τον ανιχνευτή μετάλλων του, αφού οι καταιγίδες απομάκρυναν την άμμο που τα έκρυβε στην παραλία Margam στο Neath Port Talbot.

Περιέγραψε την ημέρα που βρήκε για πρώτη φορά χρυσό, το 1996, ως «απλά απίστευτη».

Η ιστορία του θησαυρού στην Ουαλία

«Όταν σήκωσα το νόμισμα από την άμμο και η άμμος έπεσε από το νόμισμα, έλαμπε σαν τον ήλιο στο χέρι μου», είπε ο Χιου.

«Ήμουν συγκλονισμένος, γιατί είδα τη μορφή ενός αγίου που κρατούσε ένα πλοίο, του Αγίου Βικεντίου, και στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ένα διακριτικό. Όταν όμως το γύρισα και είδα την ασπίδα της Πορτογαλίας, κατάλαβα ότι ήταν νόμισμα. Με κυρίευσε ο ενθουσιασμός, η συγκίνηση ήταν απίστευτη».

Μεταξύ των ευρημάτων του Χιου περιλαμβάνονται αρκετά ιστορικά χρυσά νομίσματα από την εποχή της βασιλείας του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας της Ισπανίας.

Υπάρχει επίσης μια σφυρίχτρα ναυτικού και μια κλειδαριά από ένα από τα ξύλινα σεντούκια – ο κωδικός της οποίας δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί.

Facebook Twitter Φωτ.: Amgueddfa Cymru

Εκτιμάται ότι έχει ανακαλυφθεί μόνο το ένα τέταρτο των χρημάτων που βρίσκονταν στο πλοίο «Ann Francis», το οποίο έπεσε θύμα της καταιγίδας στις 28 Δεκεμβρίου 1583.

Ο Χιου είπε ότι αρχικά δεν ήξερε τι να κάνει με τα ευρήματά του, μέχρι που επικοινώνησε με το Amgueddfa Cymru, το εθνικό μουσείο της Ουαλίας.

«Τα αντικείμενα και ο θησαυρός ανήκουν στον λαό και αποτελούν μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ουαλίας», δήλωσε ο Χιου.

«Όταν τα κοιτάζω, μου έρχονται στο μυαλό οι Πειρατές της Καραϊβικής», πρόσθεσε.

Η έκθεση στο μουσείο

Ο Χιου είπε ότι είχε πάει στην παραλία περισσότερες από 1.000 φορές και είχε περάσει χιλιάδες ώρες ψάχνοντας τον θησαυρό του ναυαγίου.

Είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επισκέψεών του στην παραλία κατέληγε χωρίς να βρει τίποτα, προσθέτοντας ότι ήταν τυχερός που είχε «υψηλή αντοχή στην απογοήτευση» και ότι «η συγκίνηση της αναζήτησης με κρατούσε σε κίνηση».

Ο θησαυρός εκτίθεται πλέον στο Εθνικό Μουσείο Waterfront στο Σουόνσι.

Facebook Twitter Φωτ.: Amgueddfa Cymru

Το Amgueddfa Cymru δήλωσε ότι το συγκεκριμένο τμήμα της παραλίας αποτελεί πλέον προστατευόμενη περιοχή, προκειμένου να διαφυλαχθούν τυχόν άλλα υπολείμματα του πλοίου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η διεξαγωγή αναζητήσεων εκεί.

«Όχι μόνο τα νομίσματα και τα αντικείμενα είναι εντυπωσιακά, αλλά συνοδεύονται από πλούσιο σύγχρονο ιστορικό υλικό που συνενώνει ιστορίες ναυτικών, λεηλατών, αρχόντων, ενός λαθρέμπορου και ακόμη και μιας γυναίκας που κατηγορήθηκε για μαγεία», δήλωσε ο Άλιστερ Γουίλις του μουσείου.

«Αυτές οι ιστορίες και η συλλογή είναι συναρπαστικές, και είναι υπέροχο που το Amgueddfa Cymru έχει την ευκαιρία να τις εκθέσει».

Ο Γουίλις ήλπιζε επίσης ότι αυτό θα ενέπνεε και άλλους χρήστες ανιχνευτών μετάλλων να αναφέρουν τα ευρήματά τους.

Με πληροφορίες από BBC

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