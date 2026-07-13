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Τέλος στη ζωή του έβαλε ο ηθοποιός Τζος Γκρισέτι σε ηλικία 44 ετών

Η πορεία του στην τηλεόραση ήταν σύντομη αλλά αξιοσημείωτη, με τον σημαντικότερό του ρόλο αυτόν του Ραλφ Έμερσον στον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς The Marvelous Mrs. Maisel

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΟΣ ΓΚΡΙΣΕΤΙ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter
Φωτ. Getty
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Τέλος στη ζωή του έβαλε την Παρασκευή (10/7), σε ηλικία 44 ετών, ο Τζος Γκρισέτι, ηθοποιός του θεάτρου και πρωταγωνιστής του πέμπτου κύκλου της σειράς The Marvelous Mrs. Maisel.

Ο Ρομπ ΜακΚλουρ, στενός φίλος και συμπρωταγωνιστής του Γκρισέτι στο μιούζικαλ Something Rotten!, γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου του με ανάρτησή του στο Instagram την Κυριακή (12/7).

«Με ραγισμένη καρδιά σάς ενημερώνω ότι ο ευφυής Τζος Γκρισέτι έβαλε τέλος στη ζωή του την Παρασκευή. Δεν είμαι σε θέση ούτε καν να προσπαθήσω να το συνειδητοποιήσω», έγραψε. «Η σκέψη μου βρίσκεται στη σύζυγο και την οικογένειά του, που προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα». 

«Μερικές από τις πιο αγαπημένες αναμνήσεις της ζωής μου είναι δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Παίζαμε τα αδέλφια στη σκηνή για χρόνια, τον έβλεπα να εμπνέει τους φοιτητές του μεταμορφώνοντας το τμήμα Μουσικού Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο Cal State Fullerton... ενώ είχα και την τιμή να γίνω κουμπάρος στον γάμο του», ήταν τα λόγια του ΜακΚλουρ.

Σε επικοινωνία με το περιοδικό Entertainment Weekly, ο μάνατζερ του Γκρισέτι, Ρικ Φεράρι, δήλωσε: «Είμαι απολύτως συντετριμμένος. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Ποιος ήταν ο Τζος Γκρισέτι 

Γεννημένος στην Ουάσινγκτον την 1η Δεκεμβρίου 1981, ο Γκρισέτι σπούδασε υποκριτική στο University of North Carolina School of the Arts και μουσικό θέατρο στο Boston Conservatory. Πριν κάνει το μεγάλο του ξεπέρασμα το 2015, είχε συμμετάσχει σε περιφερειακές θεατρικές παραγωγές των έργων Spamalot, How to Succeed in Business Without Really Trying και A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

Εκείνη τη χρονιά εμφανίστηκε για δεύτερη σεζόν στο Diner και έκανε το ντεμπούτο του στο επιτυχημένο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ It Shoulda Been You, δίπλα στους Σιέρα Μπόγκες, Τάιν Ντέιλι, Ντέιβιντ Μπούρτκα και Λίζα Χάουαρντ. Στη συνέχεια, το Something Rotten! εκτόξευσε τη φήμη του, χαρίζοντάς του τελικά δύο υποψηφιότητες στα απαιτητικά βραβεία Drama Desk.

Η πορεία του στην τηλεόραση ήταν σύντομη αλλά αξιοσημείωτη, ξεκινώντας από την κωμική σειρά του ABC The Knights of Prosperity. Ωστόσο, ο πιο σημαντικός του ρόλος στη μικρή οθόνη ήταν αυτός του Ραλφ Έμερσον στον πέμπτο και τελευταίο κύκλο της σειράς The Marvelous Mrs. Maisel, που προβλήθηκε το 2023.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly

 
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