«Τέλειο»: Η ηθοποιός που κατάφερε να εντυπωσιάσει τον «επιφυλακτικό» Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ποια ηθοποιός κατάφερε να εντυπωσιάσει τον «επιφυλακτικό» Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας».

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ Χολιγουντιανών αστέρων, με τον Ματ Ντέιμον να αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα. Το καστ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ, οι οποίοι υποδύονται τη θεά Αθηνά και τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Elle, ο Ντέιμον μίλησε τόσο για τη συνεργασία του με το ζευγάρι όσο και για τη σπάνια αντίδραση του Νόλαν, αποκαλύπτοντας το σχόλιο του σκηνοθέτη που αιφνιδίασε όσους γνωρίζουν, πόσο «επιφυλακτικός» είναι με τους ηθοποιούς στα γυρίσματα.

«Λατρεύω απολύτως τη Ζεντάγια και τον Τομ μαζί», δήλωσε αρχικά για το ζευγάρι και πρόσθεσε: «Και αξίζουν ο ένας τον άλλον - είναι οι δύο πιο υπέροχοι άνθρωποι».

Οδύσσεια: Η αντίδραση του Νόλαν στην ερμηνεία που τον εντυπωσίασε

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι δύο σταρ έχουν ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος σχολίασε: «Κοίτα, ξεχνάτε ότι η Ζεντάγια και ο Τομ είναι πολύ νέοι ηθοποιοί και έχουν ήδη σημαντικές επιτυχίες για την ηλικία τους, αλλά είναι ακόμα στα 20 τους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ζεντάγια κατάφερε να ενθουσιάσει τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος -όπως σημείωσε- είναι γνωστός για «για την εξαιρετικά μεγάλη επιφυλακτικότητά του».

Ο Ντέιμον εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Νόλαν συνήθως αρκείται σε ένα λιτό «Ναι, καλό. Εντάξει», κάτι το οποίο, όπως τόνισε, ισοδυναμεί με «τον μεγαλύτερο έπαινο που μπορεί να πάρει κανείς». Ωστόσο, στην περίπτωση της Ζεντάγια, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Υπήρχαν λήψεις όπου έκανε κάτι, έπαιζε αυτή την απίστευτη σκηνή, και ο [Νόλαν] είπε: “Cut”. Και μετά είπε: “Τέλειο”. Κυριολεκτικά, ο Τομ [Χόλαντ] κι εγώ "τρελαθήκαμε" με αυτό», περιέγραψε.

«Είχε αυτή την εκπληκτική ικανότητα να μπαίνει μέσα στη σκηνή, να δίνεται πραγματικά ολοκληρωτικά και να αφήνει τους πάντες άφωνους, και μετά απλώς να επιστρέφει στα γυρίσματα του Euphoria», συνέχισε ο Ματ Ντέιμον για τη Ζεντάγια.



Με πληροφορίες από People

