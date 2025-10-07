Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ απαντά στις ποικίλες αντιδράσεις για το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στην εκπομπή «The Zane Lowe Show» του Apple Music την Τρίτη, η Σουίφτ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ανάμεικτες αντιδράσεις για το 12ο άλμπουμ της, το οποίο έχει λάβει τόσο θετική όσο και αρνητική ανταπόκριση.

«Καλωσορίζω το χάος» είπε η Σουίφτ. «Ο κανόνας του θεάματος λέει, πως εάν είναι η πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ μου και λες το όνομά μου ή τον τίτλο του άλμπουμ, με βοηθάς. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τις υποκειμενικές απόψεις των ανθρώπων γύρω από την τέχνη -δεν είμαι η “αστυνομία της τέχνης”. Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, κι ο δικός μας στόχος -ως καλλιτέχνες- είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», συνέχισε.

«Συχνά, ένα άλμπουμ είναι ένας πραγματικά απίθανος τρόπος να δεις τον εαυτό σου -αυτό που περνάς στη ζωή σου θα καθορίσει το αν θα συνδεθείς ή όχι με τη μουσική που κυκλοφορώ κάθε φορά» εξήγησε στη συνέχεια.

«Αυτό που λατρεύω να βλέπω στους θαυμαστές μου είναι όταν λένε: “Παλιά δεν ένιωθα ότι μπορούσα να ταυτιστώ με το Reputation, αλλά τώρα που έχω περάσει κι εγώ κάποια πράγματα, είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ.” Ή: “Ήμουν κορίτσι του Fearless, τώρα είμαι παθιασμένη με το Evermore.” Έχω πάντα το βλέμμα μου στραμμένο στην παρακαταθήκη (μου) όταν φτιάχνω τη μουσική μου -ξέρω τι δημιούργησα, ξέρω ότι το λατρεύω».

To «The Life of a Showgirl»

Η Τέιλορ Σουίφτ επέστρεψε στην ποπ μουσική μετά το «The Tortured Poets Department» του περασμένου έτους. Το Showgirl πούλησε 2,7 εκατομμύρια αντίτυπα την ημέρα της κυκλοφορίας του (3 Οκτωβρίου).



«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ ήταν κάτι που ήθελα να κάνω σε όλη μου την καριέρα, γιατί πάντα ήθελα να διασκεδάζω με αυτόν τον τρόπο», περιέγραψε. «Να διασκεδάζω, να κάνω σκανταλιές, να φλερτάρω, να κάνω αστεία και να εκφράζω αυτή την πλευρά της προσωπικότητάς μου, που είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της προσωπικότητάς μου».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια, διάρκειας περίπου 42 λεπτών, με τη συμμετοχή των διάσημων Σουηδών παραγωγών Max Martin και Shellback, που έχουν υπογράψει στο παρελθόν μεγάλες επιτυχίες της Swift όπως τα «Bad Blood» και «Shake it Off». Η ίδια περιέγραψε τον δίσκο ως «το άλμπουμ που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό», τονίζοντας ότι τα νέα κομμάτια είναι «όλα bangers» και αποκαλύπτουν «όσα συνέβαιναν πίσω από την κουρτίνα» κατά τη διάρκεια της Eras Tour.