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Tay Keith: Νεκρός ο παραγωγός του «Sicko Mode» και συνεργάτης των Drake και Beyoncé

Ο βραβευμένος και δύο φορές υποψήφιος για Grammy μουσικός παραγωγός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του σε ηλικία 29 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ TAY KEITH SICKO MODE ΝΕΚΡΟΣ Facebook Twitter
O μουσικός παραγωγός Tay Keith το 2023 / Φωτ.: EPA, αρχείου
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Ο βραβευμένος και δύο φορές υποψήφιος για Grammy μουσικός παραγωγός Τέι Κιθ, ο άνθρωπος πίσω από επιτυχίες καλλιτεχνών όπως ο Drake, ο Travis Scott, η Beyoncé και ο Eminem, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Νάσβιλ του Τενεσί σε ηλικία 29 ετών.

Η αστυνομία του Νάσβιλ ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον παραγωγό, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μπριτέιβιους Τσέιμπερς, κατά τη διάρκεια ελέγχου ευημερίας (*welfare check*).

Σύμφωνα με τις αρχές, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει γνωστά. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου του.

Ο Τέι Κιθ θεωρούνταν μία από τις σημαντικότερες μορφές της σύγχρονης χιπ χοπ παραγωγής και είχε συνεργαστεί με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων οι Drake, Travis Scott, 21 Savage, J. Cole, Lil Baby και Sexyy Red.

Έγινε ευρύτερα γνωστός για τη συμμετοχή του στην παραγωγή του «Sicko Mode» του Travis Scott, μιας από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας, η οποία του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Grammy το 2019.

Το 2024 βρέθηκε ξανά υποψήφιος για Grammy στην κατηγορία καλύτερου ραπ τραγουδιού για τη δουλειά του στο «Rich Flex» των Drake και 21 Savage.

Από το Μέμφις στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής

Γεννημένος στο Μέμφις του Τενεσί, ο Τέι Κιθ συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση του χαρακτηριστικού ήχου της πόλης στη σύγχρονη χιπ χοπ και τραπ σκηνή, επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών και παραγωγών.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με δεκάδες κορυφαία ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το «Before I Let Go» της Beyoncé, το «Holiday» του Lil Nas X, το «Not Alike» του Eminem και το «I Did It» του DJ Khaled.

Η επιρροή του ξεπέρασε τα όρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεργάστηκε με τους AJ Tracey και Aitch στο τραγούδι «Rain», το οποίο έφτασε μέχρι το Νο 3 των βρετανικών charts το 2020.

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, αρκετοί καλλιτέχνες και συνεργάτες του απέτισαν φόρο τιμής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Βρετανός ράπερ AJ Tracey τον χαρακτήρισε «θρύλο του χώρου», προσθέτοντας ότι η συμβολή του στην πορεία της δικής του καριέρας ήταν καθοριστική.

Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του ράπερ BlocBoy JB, φίλου του από την εφηβική τους ηλικία. Σε ανάρτησή του στο Instagram αποκάλυψε ότι οι δυο τους μιλούσαν σχεδόν καθημερινά, γράφοντας: «Μιλούσαμε κάθε μέρα. Δεν μου είπες ότι έφευγες».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από στιγμιότυπο του ιστορικού κλήσεων στο κινητό του, δείχνοντας τη συχνότητα της επικοινωνίας τους.

Με πληροφορίες από BBC

 
 
Πολιτισμός

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