Tate Britain: Η ανανέωση της μόνιμης συλλογής ξεσηκώνει αντιδράσεις και ερωτήματα για τον ρόλο των επιμελητών

Η Tate Britain ανανέωσε τη μόνιμη έκθεση έργων της και αποκάλυψε την πλήρη επανατοποθέτηση της μεγαλύτερης συλλογής βρετανικής τέχνης στον κόσμο, που καλύπτει έξι αιώνες δημιουργίας με περισσότερα από 800 έργα από περισσότερους από 350 καλλιτέχνες.

Το μουσείο επιχειρεί να στήσει μια νέα αφήγηση σχετικά με αυτά που μπορούν να μας πουν τα έργα μέσα από τις εθνικές συλλογές της χώρας που τα φιλοξενεί και την ιστορία της, με τον διευθυντή του, Alex Farquharson, να δηλώνει ότι «η ιστορία της βρετανικής τέχνης είναι η ιστορία της Βρετανίας».

Τα έργα στις αίθουσες της Tate εξακολουθούν να είναι τοποθετημένα χρονολογικά, από το 1500 έως σήμερα, αλλά συνδέονται πλέον με μεγάλες στιγμές της κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας της Βρετανίας (πόλεμοι, αστικοποίηση, μετανάστευση, επανάσταση). Σε μια από τις αίθουσες με τίτλο «Court Versus Parliament 1640-1720» οι καλλιτέχνες που εκτίθενται ευδοκιμούσαν σε μια εποχή τεράστιων αναταραχών: εμφύλιος πόλεμος, η εκτέλεση του Καρόλου Α' και η γέννηση της κομματικής πολιτικής. Οι συλλογές ασχολούνται πλέον και με τη γέννηση των διαμαρτυριών και των κινημάτων από τότε που εμφανίστηκαν, τους Ranters και τους Levellers, αλλά και τους Adamites που είχαν κύριο αίτημα να γδυθούν οι άνθρωποι για να έρθουν πιο κοντά στην κατάσταση του Αδάμ και της Εύας.

Επενδύοντας στις γυναίκες καλλιτέχνιδες, η Tate Britain επιχειρεί να αποκαταστήσει τις ισορροπίες στη σύγχρονη εποχή, με την πιο δίκαιη εκπροσώπηση γυναικών. Τα πρώτα έργα που εκτίθενται, από τις Joan Carlile, Mary Beale και Anne Killigrew, χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Η άδικη περιθωριοποίησή τους έρχεται να διορθωθεί σήμερα, με τους μισούς από τους εν ζωή καλλιτέχνες που εκτίθενται να είναι πλέον γυναίκες, ενώ υπάρχουν και περισσότερα έργα μη λευκών καλλιτεχνών.

Η νέα επανέκθεση έχει ως στόχο να προσφέρει περισσότερα «συμφραζόμενα» στα έργα για να παρέχει «μια πιο αληθινή περιγραφή της ιστορίας», λέει ο Farquharson.

Σε μια εξιδανικευμένη σκηνή εργασίας σε έναν πίνακα έχει μπει η υπενθύμιση ότι η εικόνα «απεικονίζει τη σκληρή πραγματικότητα» ή την κατάσταση υποδούλωσης σε έναν άλλο, που δείχνει σκλαβωμένες γυναίκες αφρικανικής καταγωγής να χορεύουν και να δείχνουν ικανοποιημένες, μια εικόνα σκόπιμα παραπλανητική, που προπαγανδίζει την αποικιοκρατία.

Damien Hirst, Away from the Flock, 1994.