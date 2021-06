Τake on Them: Έρχεται ντοκιμαντέρ για τους a-ha

Τους a-ha τους ξέρετε σίγουρα από το Take on Me, το φανταστικό βιντεοκλίπ του οποίου έχει ξεπεράσει τις 1.2 δισεκατομμύρια προβολές στο youtube.

Aπό τις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό συμβαίνει για τραγούδι άλλων εποχών, γεγονός που οφείλεται και στo επαναστατικό, ιδιοφυές πάντρεμα ζωντανής δράσης και rotoscoping. H απήχηση του βιντεοκλίπ γίνεται εμφανέστερη κι από το γεγονός ότι αποτέλεσε ακόμα και αντικείμενο παρωδίας από το Family Guy του Σεθ ΜακΦάρλαν.



Οι σινεφίλ θα τους γνωρίζετε κι από το Living Daylights, το τραγούδι τίτλων που έγραψαν για την ομώνυμη περιπέτεια του 007 ή αλλιώς την καλή ταινία Μποντ με τον Τίμοθι Ντάλτον – υπάρχει και η άλλη. Τέλος, σίγουρα θα έχει πάρει κάπου το αυτί σας και το Summer moved on, το οποίο διαχρονικά βρίσκει μια θέση στο airplay των ελληνικών ραδιοφώνων, ειδικά προς τα τέλη του καλοκαιριού.



Υπάρχουν όμως πολλά περισσότερα στη δισκογραφία του μουσικού συγκροτήματος που βρισκόταν στην εμπροσθοφυλακή της synth pop στα ‘80s και συνεχίζει μέχρι σήμερα τις live εμφανίσεις, βγάζοντας που και που και κανέναν δίσκο. To ντοκιμαντέρ a-ha:The Movie, καταγράφει πώς τρεις έφηβοι από την Νορβηγία πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν στην Μεγάλη Βρετανία για να γίνουν διεθνείς ποπ σταρ. Μέσα από αρχειακό υλικό φιλοδοξεί να αναδείξει τη φρενίτιδα που προκαλούσε το γκρουπ στις live εμφανίσεις του στα μέσα των ‘80s, την εύφλεκτη δυναμική ανάμεσα στα μέλη του και τις τριβές που προκάλεσε μεταξύ τους η διασημότητα – φανταστείτε ότι μέχρι σήμερα πηγαίνουν στις συναυλίες τους με διαφορετικά αυτοκίνητα, έχει καθένας το δικό του καμαρίνι και βρίσκονται μεταξύ τους μόνο επί σκηνής.



Το ντοκιμαντέρ κάνει την πρεμιέρα του στο νεοϋορκέζικο φεστιβάλ της Τραιμπέκα μεθαύριο στις 12 Ιουνίου. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να το δούμε και επί ελληνικού εδάφους στο προσεχές μέλλον, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα επί του θέματος.

To trailer του ντοκιμαντέρ

Το βιντεοκλίπ του Take on Me

Το Early Morning, από τα λιγότερο γνωστά διαμαντάκια τους