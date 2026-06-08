Τα τρυφερά παιδιά της βιετναμέζικης φωτιάς

Όταν τελείωσε ο πόλεμος του Βιετνάμ το 1975 και η Σαϊγκόν έπεσε στον Βορρά, ο πατέρας της Tracy Dong έκανε κάτι που θα στοίχειωνε την κόρη του πολλά χρόνια αργότερα: έκαψε τις φωτογραφίες του.

Δεν ήταν μια συμβολική κίνηση. Ήταν μια πράξη επιβίωσης.

Είχε υπηρετήσει ως ανθυπολοχαγός στον στρατό του Νοτίου Βιετνάμ, αφού είχε στρατολογηθεί από τον αμερικανικό στρατό όταν ήταν ακόμη μαθητής. Οι φωτογραφίες μπορούσαν να γίνουν απόδειξη. Μπορούσαν να τον εκθέσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν τον γλίτωσαν από τα χρόνια σε στρατόπεδο επανεκπαίδευσης και καταναγκαστικής εργασίας, αλλά ίσως τον προστάτευσαν από κάτι ακόμη χειρότερο.

Η Dong μεγάλωσε στον Καναδά, όπου εγκαταστάθηκε η οικογένειά της τη δεκαετία του 1990, με την αίσθηση ότι κάτι έλειπε από την ιστορία της. Δεν είχε εικόνες από το πριν. Δεν είχε ένα οικογενειακό άλμπουμ που να της εξηγεί πώς έφτασε μέχρι εκεί.

Αυτό το κενό έγινε η αφετηρία της φωτογραφικής της πρακτικής.

Στη σειρά “Reassemblage”, η Dong φωτογραφίζει τη βιετναμέζικη διασπορά του Βερολίνου, μιας πόλης όπου βρήκε πρόσφατα ένα νέο σπίτι, νέους φίλους και μια κοινότητα που της επέτρεψε να ξανασκεφτεί την καταγωγή της. Το πρότζεκτ, που δανείζεται τον τίτλο του από το ντοκιμαντέρ “Reassemblage” της Trinh T. Minh-ha, δεν λειτουργεί σαν απλή καταγραφή ταυτότητας. Είναι μια προσπάθεια να ξαναχτιστεί ένα αρχείο εκεί όπου κάποτε η μνήμη χρειάστηκε να καταστραφεί.

Οι εικόνες της δεν έχουν την ένταση του ιστορικού ντοκουμέντου. Δεν αναπαριστούν το τραύμα. Δεν ζητούν από τους ανθρώπους που φωτογραφίζονται να γίνουν σύμβολα μιας μεγάλης αφήγησης. Αντίθετα, μένουν κοντά στα μικρά σημεία όπου η ζωή ξαναφτιάχνεται: σε κουζίνες, δωμάτια, στούντιο, βλέμματα, τραπέζια, στιγμές φροντίδας.

Στο Βερολίνο, η Dong συνάντησε νεαρούς ανθρώπους από οικογένειες που προέρχονταν τόσο από το Βόρειο όσο και από το Νότιο Βιετνάμ. Η ιστορία της βιετναμέζικης κοινότητας στη Γερμανία κουβαλά ακόμη τις παλιές διαιρέσεις του Ψυχρού Πολέμου: πρόσφυγες από το Νότιο Βιετνάμ εγκαταστάθηκαν στη Δυτική Γερμανία μετά το 1975, ενώ εργάτες από το Βόρειο Βιετνάμ έφτασαν στην Ανατολική Γερμανία τη δεκαετία του 1980 μέσω διακρατικών συμφωνιών εργασίας.Για τη νεότερη γενιά, όμως, αυτά τα όρια αρχίζουν να μαλακώνουν.

Η Dong περιγράφει τη συνάντησή της με ανθρώπους των οποίων οι οικογένειες προέρχονταν από τον Βορρά ως μια εμπειρία βαθιάς μετατόπισης. Οι παλιές ιδεολογικές γραμμές, που είχαν καθορίσει τη ζωή των γονιών τους, έδιναν τη θέση τους σε κοινά τραπέζια, κουβέντες, φαγητό, τέχνη, γλώσσα και επιθυμία για σύνδεση.

Η ίδια είχε περάσει χρόνια προσπαθώντας να εκπληρώσει το αμερικανικό όνειρο του πατέρα της. Σπούδασε στις ΗΠΑ με υποτροφία στο τένις, έζησε στη Νέα Υόρκη, εργάστηκε στην τεχνολογία και παράλληλα σπούδασε φωτογραφία. Όσο περισσότερο έμενε εκεί, τόσο περισσότερο ένιωθε εξαντλημένη και απογοητευμένη. Μετά από ένα καλοκαίρι στο Βερολίνο το 2024, άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι είχε αλλάξει. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη και εμφάνιζε τα πορτρέτα της στον σκοτεινό θάλαμο, οι φιλίες που είχε χτίσει στο Βερολίνο απέκτησαν άλλο βάρος. Οι εικόνες δεν ήταν πια απλώς φωτογραφίες φίλων. Ήταν τα πρώτα κομμάτια ενός νέου αρχείου.

Λίγο μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024, η Dong έμαθε ότι εγκρίθηκε η πράσινη κάρτα της στις ΗΠΑ. Κάποτε αυτό θα ήταν το όνειρο. Αντί να την αποδεχτεί, την απέρριψε και ξεκίνησε τη διαδικασία μετακόμισης στο Βερολίνο. Εκεί, όπως λέει, ήρθε πιο κοντά στην κληρονομιά της, στην κοινότητά της, στην queer ταυτότητά της και στον εαυτό της ως Việt kiều, ως Βιετναμέζα της διασποράς.

Το “Reassemblage” είναι τελικά μια σειρά για τα παιδιά που κληρονομούν σιωπές αντί για φωτογραφίες. Για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν με μια ιστορία γεμάτη κενά και κάποια στιγμή αποφασίζουν να μη ζήσουν άλλο μόνο μέσα σε αυτά.

Αυτό που ξεκίνησε από τις καμένες φωτογραφίες του πατέρα της γίνεται, στα χέρια της Dong, μια πράξη τρυφερής ανακατασκευής. Όχι για να διορθωθεί το παρελθόν. Αυτό δεν γίνεται.

Αλλά για να υπάρξει, από εδώ και πέρα, ένα βλέμμα που δεν θα χρειαστεί να καεί.