Τα ταρώ πριν γίνουν μαντεία ήταν ένα πολυτελές παιχνίδι της Αναγέννησης

Τα ταρώ δεν γεννήθηκαν για να προβλέπουν το μέλλον. Δεν ήταν εξαρχής εργαλεία μαντείας, ούτε μυστικιστικά αντικείμενα για σκοτεινά δωμάτια, κεριά, αποκρυφιστές και ανθρώπους που ζητούσαν από μια κάρτα να τους πει αυτό που δεν τολμούσαν να πουν στον εαυτό τους. Ξεκίνησαν πολύ πιο γήινα και, ταυτόχρονα, πολύ πιο ακριβά: ως παιχνίδι για τις αυλές της ιταλικής Αναγέννησης, ως πολυτελή αντικείμενα ζωγραφισμένα στο χέρι, ως μικρές εικόνες εξουσίας, δεξιοτεχνίας και κοινωνικής επίδειξης.

Αυτό το αρχικό, σχεδόν ξεχασμένο παρελθόν βρίσκεται στον πυρήνα της έκθεσης «Tarot! Renaissance Symbols, Modern Visions» στη Morgan Library & Museum της Νέας Υόρκης. Η έκθεση, που παρουσιάζεται από τις 26 Ιουνίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, είναι δομημένη σε δύο μέρη: το πρώτο εξετάζει τις ρίζες των ταρώ στην αναγεννησιακή Ιταλία, ενώ το δεύτερο ακολουθεί τη μεταμόρφωσή τους σε πηγή έμπνευσης για καλλιτέχνες του 20ού και του 21ου αιώνα.

André Breton, «Paracelsus. Magus of Knowledge – Lock / Paracelse. Mage de Connaissance – Serrure», 1941.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Morgan δεν αντιμετωπίζει τα ταρώ σαν παράδοξη υποσημείωση της ιστορίας της τέχνης. Τα αντιμετωπίζει σαν ένα από τα πιο ανθεκτικά συστήματα εικόνων που διαμόρφωσε η δυτική οπτική κουλτούρα: μια εικονογραφική γλώσσα που ξεκίνησε ως παιχνίδι, πέρασε στον αποκρυφισμό, έγινε εργαλείο μαντείας, γοήτευσε τους σουρεαλιστές, επέστρεψε στη μόδα και σήμερα κυκλοφορεί παντού, από τα μουσεία και τα βιβλιοπωλεία μέχρι τα κοινωνικά δίκτυα και τις σύγχρονες πρακτικές αυτογνωσίας.

Υπάρχει και ένα σχεδόν κινηματογραφικό στοιχείο στην ιστορία. Ο J.P. Morgan, ο τραπεζίτης, συλλέκτης και ιδρυτής της συλλογής που έγινε η Morgan Library, δεν ενδιαφερόταν μόνο για την υψηλή τέχνη. Ήταν προληπτικός, γοητευμένος από τον αποκρυφισμό και την αστρολογία, και μανιώδης παίκτης πασιέντζας. Το 1911 απέκτησε δεκάδες κάρτες από τη θρυλική τράπουλα Visconti-Sforza, που είχε δημιουργηθεί τον 15ο αιώνα για τις ηγεμονικές οικογένειες των Βισκόντι και των Σφόρτσα στο Μιλάνο.

Pamela Colman Smith, «The Chariot», από την τράπουλα Rider-Waite-Smith Tarot, περ. 1921–1931, πρώτη έκδοση 1909.

Αυτές οι κάρτες αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα της Morgan και τη βάση της νέας έκθεσης. Το μουσείο κατέχει 35 κάρτες από την τράπουλα Visconti-Sforza, ενώ για την έκθεση τις ενώνει με δάνεια από την Accademia Carrara στο Μπέργκαμο. Έτσι, για πρώτη φορά στη Βόρεια Αμερική παρουσιάζεται μαζί η πλειονότητα των σωζόμενων καρτών μιας από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές τράπουλες ταρώ.

Οι κάρτες αυτές δεν ήταν λαϊκά αντικείμενα. Ήταν μικρά έργα τέχνης, φτιαγμένα για ανθρώπους που μπορούσαν να πληρώσουν ζωγράφους, χρυσό, ασήμι, χειροποίητη εργασία και πολυτέλεια. Στον κόσμο των ιταλικών αυλών του 15ου αιώνα, τα ταρώ ήταν αντικείμενα κύρους. Έδειχναν πλούτο, παιδεία, γούστο και εξουσία. Δεν ζητούσαν ακόμη να ανοίξουν μια κρυφή πύλη προς το μέλλον. Ζητούσαν να παιχτούν, να θαυμαστούν, να κυκλοφορήσουν μέσα σε έναν κόσμο που ήξερε να διαβάζει την αλληγορία, τη χειρονομία, την κοινωνική ιεραρχία και τη λάμψη της εικόνας.

Αυτό κάνει την ιστορία τους ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί τα ταρώ, πριν γίνουν «μαγικά», ήταν ήδη εικόνες φορτισμένες. Ο Θάνατος, η Δικαιοσύνη, η Δύναμη, ο Τρελός, ο Κόσμος, ο Τροχός της Τύχης: αυτές οι μορφές δεν χρειάζονταν απαραίτητα αποκρυφιστές για να αποκτήσουν δύναμη. Ανήκαν ήδη σε ένα σύμπαν όπου η ζωή μπορούσε να διαβαστεί ως διαδρομή, δοκιμασία, πτώση, εξουσία, αρετή, τύχη και σωτηρία.

Οι πρώτες αυτές κάρτες συνδέονταν με την αυλική κουλτούρα της Λομβαρδίας και με το είδος των trionfi, των «θριάμβων». Η ίδια η λέξη ανοίγει μια μεγάλη αναγεννησιακή πόρτα: οι κάρτες δεν ήταν απλώς παιγνιώδεις εικόνες, αλλά μέρος μιας ευρύτερης εικονογραφικής παράδοσης που αντλούσε από ποίηση, αλληγορία, θρησκευτική σκέψη και καθημερινή ζωή. Η αρχική έμπνευση του ταρώ στην Ιταλία συνδεόταν με τους «Θριάμβους» του Πετράρχη, μια ποιητική διαδρομή από την αμαρτία προς τη λύτρωση.

Victor Brauner, «Hélène Smith. Siren of Knowledge – Lock / Sirène de Connaissance – Serrure», 1941.

Pamela Colman Smith, «Sketch for Glass», 1908.

Στην αρχή, λοιπόν, το ταρώ ήταν παιχνίδι δεξιοτεχνίας. Όχι τυχαίο παιχνίδι τύχης, αλλά παιχνίδι στρατηγικής για ανθρώπους που ήξεραν να παίζουν με τους κανόνες, τα σύμβολα και το κύρος τους. Αυτό αλλάζει ριζικά την κοινή εικόνα που έχουμε σήμερα για τα ταρώ. Δεν ξεκινούν από την ανάγκη να μάθεις «τι θα γίνει». Ξεκινούν από μια αυλή που διασκεδάζει με εικόνες. Από έναν κόσμο όπου η τέχνη, η εξουσία και το παιχνίδι δεν είναι τόσο χωρισμένα όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Η μαντική τους ζωή έρχεται αργότερα. Πολύ αργότερα. Στον 18ο αιώνα, στη Γαλλία, αποκρυφιστές άρχισαν να δίνουν στις κάρτες μια νέα, υπερφυσική γενεαλογία. Τότε καλλιεργείται η ιδέα ότι τα ταρώ κουβαλούν αρχαία αιγυπτιακή σοφία — μια γοητευτική αλλά ατεκμηρίωτη φαντασίωση, που όμως αποδείχθηκε εξαιρετικά παραγωγική. Από εκεί και πέρα, οι κάρτες αρχίζουν να απομακρύνονται από την αυλική τους καταγωγή και να γίνονται κάτι άλλο: μηχανές ερμηνείας, αντικείμενα τελετουργίας, εργαλεία προσωπικής αγωνίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι «αλλοιώθηκαν». Σημαίνει ότι αποδείχθηκαν διαθέσιμες σε νέες ανάγκες. Τα ταρώ είναι ακριβώς τόσο σταθερά όσο χρειάζεται και τόσο ανοιχτά όσο απαιτεί κάθε εποχή. Έχουν αναγνωρίσιμες μορφές, σταθερούς τίτλους, μια δομή που επιμένει. Αλλά η σημασία τους μετακινείται. Άλλο πράγμα σημαίνει ο Θάνατος σε ένα αναγεννησιακό παιχνίδι, άλλο σε μια αποκρυφιστική ανάγνωση του 19ου αιώνα, άλλο σε έναν σουρεαλιστικό πίνακα, άλλο σε μια σημερινή ανάγνωση ταρώ στο τηλέφωνο, άλλο σε μια συλλογή μόδας.

Η μεγάλη τομή του 20ού αιώνα είναι η τράπουλα Rider-Waite-Smith, που κυκλοφόρησε το 1909 και παραμένει η πιο αναγνωρίσιμη μορφή του ταρώ στον κόσμο. Σχεδιάστηκε από την Pamela Colman Smith για τον μυστικιστή Arthur Edward Waite και τον εκδότη William Rider. Η καινοτομία της δεν ήταν μόνο αισθητική. Η Smith εικονογράφησε και τη μικρή αρκάνα, δίνοντας εικόνες σε κάρτες που προηγουμένως συχνά λειτουργούσαν πιο αφηρημένα. Έτσι, το ταρώ έγινε πιο προσβάσιμο, πιο αφηγηματικό, πιο ανοιχτό στον καθένα που ήθελε να «διαβάσει» μια ιστορία μέσα στην εικόνα.

Remedios Varo, «The Other Clock / El otro reloj», 1957.

Roberto Matta, «The Chariot / Le Chariot», από το «Arcane 17», 1944.

Η Pamela Colman Smith είναι κομβική μορφή γιατί βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου το ταρώ γίνεται μοντέρνα οπτική γλώσσα. Δεν είναι απλώς η εικονογράφος μιας διάσημης τράπουλας. Είναι η καλλιτέχνιδα που έδωσε στα ταρώ τη λαϊκή, ψυχική και σχεδόν κινηματογραφική τους μνήμη. Οι εικόνες της είναι απλές και αινιγματικές μαζί. Μπορείς να τις κοιτάξεις χωρίς να ξέρεις τίποτα και να αρχίσεις αμέσως να φτιάχνεις μια ιστορία: ένας άνθρωπος φεύγει, κάποιος περιμένει, μια φιγούρα πέφτει, μια άλλη κρατάει ένα κύπελλο, ένας πύργος γκρεμίζεται, ένα φως ανοίγει.

Εδώ βρίσκεται και η μυστική αντοχή του ταρώ. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις στη μαντεία για να καταλάβεις γιατί λειτουργεί. Τα ταρώ δεν είναι μόνο σύστημα πρόβλεψης. Είναι σύστημα προβολής. Δίνουν μορφή σε αυτό που είναι ακόμη μπερδεμένο. Δεν λένε απαραίτητα το μέλλον· οργανώνουν την αγωνία του παρόντος. Γι’ αυτό και επιστρέφουν τόσο δυνατά σε περιόδους κρίσης. Όταν ο κόσμος μοιάζει αδιάβαστος, οι άνθρωποι αναζητούν εικόνες που να τους επιτρέπουν να τον κοιτάξουν αλλιώς.

Bonifacio Bembo, «The Juggler», από την τράπουλα Visconti-Sforza Tarot Cards, περ. 1456–1458.

Δεν είναι τυχαίο ότι η σημερινή εκρηκτική δημοφιλία των ταρώ συνδέθηκε με την περίοδο της πανδημίας, όταν οι αναζητήσεις για αναγνώσεις ταρώ αυξήθηκαν και οι νέες τράπουλες πολλαπλασιάστηκαν με ιλιγγιώδη ρυθμό. Τα ταρώ έγιναν ξανά μαζικά δημοφιλή όχι επειδή όλοι έγιναν ξαφνικά αποκρυφιστές, αλλά επειδή πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν μπροστά σε αβεβαιότητα, απομόνωση και ανάγκη για ένα τελετουργικό νόημα που να μην περνά από τους συνηθισμένους θεσμούς.

Η έκθεση της Morgan παρακολουθεί και αυτή τη διαδρομή μέσα από την τέχνη. Στο μοντέρνο της τμήμα εμφανίζονται μορφές όπως ο Aleister Crowley, ο André Breton, η Leonora Carrington, η Remedios Varo, η Niki de Saint Phalle, η Betye Saar, η Kerstin Brätsch και ο Chris Ofili. Το ταρώ γίνεται, μέσα από αυτούς, όχι απλώς θέμα, αλλά τρόπος σκέψης. Ένα σύστημα μεταμορφώσεων, αλληγοριών, φύλων, σωμάτων, ονείρων και απειλών.

Bonifacio Bembo, «Time», από την τράπουλα Visconti-Sforza Tarot Cards, περ. 1456–1458.

Οι σουρεαλιστές το κατάλαβαν ίσως καλύτερα από όλους. Δεν τους ενδιέφερε μόνο η μαντεία. Τους ενδιέφερε η δυνατότητα των καρτών να αμφισβητήσουν τον ορθολογικό κόσμο. Η Leonora Carrington και η Remedios Varo δεν χρησιμοποίησαν απλώς τα ταρώ σαν διακοσμητικό λεξιλόγιο. Τα ενσωμάτωσαν σε ένα σύμπαν όπου γυναίκες, ζώα, μηχανές, αλχημεία, μυστικισμός και επιθυμία συνυπάρχουν σε εικόνες που μοιάζουν να έχουν βγει από ένα όνειρο με δικούς του νόμους.

Ο André Breton, μαζί με καλλιτέχνες όπως ο Victor Brauner και ο Max Ernst, δημιούργησε στις αρχές της δεκαετίας του 1940 μια σουρεαλιστική εκδοχή τράπουλας ταρώ. Η έκθεση περιλαμβάνει κάρτες αυτού του project, δανεισμένες από τη Μασσαλία, ανάμεσά τους και μια αινιγματική κάρτα με χταπόδι αφιερωμένη στον Παράκελσο, τον αλχημιστή του 16ου αιώνα.

Βonifacio Bembo, «Death», από την τράπουλα Visconti-Sforza Tarot Cards, περ. 1456–1458.

Αυτή η μετακίνηση από την Αναγέννηση στον σουρεαλισμό δεν είναι τόσο παράξενη όσο φαίνεται. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ταρώ λειτουργούν ως εικόνες που οργανώνουν το αόρατο. Στην Αναγέννηση, οργανώνουν ιεραρχίες, αρετές, αλληγορίες, κοινωνικά παιχνίδια. Στον σουρεαλισμό, οργανώνουν το όνειρο, το ασυνείδητο, τον τρόμο, το ερωτικό και το ανορθολογικό. Σε κάθε εποχή, οι κάρτες δεν λένε μόνο «τι σημαίνουν». Ρωτούν ποιος έχει δικαίωμα να ερμηνεύει.

Το αναγεννησιακό μέρος της έκθεσης μοιάζει να είναι και το πιο αποκαλυπτικό: οι πρώτες τράπουλες δεν εμφανίζονται απλώς ως αντικείμενα χρήσης, αλλά ως εντυπωσιακά έργα τέχνης και τεκμήρια μιας κοινωνίας όπου το παιχνίδι, η επίδειξη και η εικόνα απαιτούσαν σοβαρό χρήμα και σοβαρή δεξιοτεχνία.

Ίσως η έκθεση γίνεται πιο μαγική ακριβώς όταν απομακρύνει τα ταρώ από τη σημερινή τους μυστικιστική κοινοτοπία και τα επιστρέφει στη σκληρή λάμψη της ιστορίας της τέχνης.

Αυτό είναι και το σημείο όπου η έκθεση φαίνεται να αποφεύγει την εύκολη γοητεία του αποκρυφισμού. Δεν ενδιαφέρεται να επιβεβαιώσει ότι τα ταρώ «δουλεύουν». Ενδιαφέρεται να δείξει γιατί οι εικόνες τους δούλεψαν τόσο πολύ, για τόσους αιώνες, σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ερώτημα δεν είναι αν οι κάρτες βλέπουν το μέλλον. Το ερώτημα είναι γιατί τόσοι άνθρωποι, από Μιλανέζους αριστοκράτες μέχρι αποκρυφιστές, σουρεαλιστές, σχεδιαστές μόδας και χρήστες του TikTok, συνέχισαν να βλέπουν κάτι μέσα σε αυτές.

The Chariot, από την τράπουλα Visconti-Sforza. Φωτ.: The Morgan Library & Museum

Σήμερα, η επιστροφή των ταρώ δεν περιορίζεται στις μαντικές πρακτικές. Είναι παντού στην οπτική κουλτούρα. Η Gabriela Hearst έχει δουλέψει με τα σύμβολα της μεγάλης αρκάνας, ο Dior κουβαλά μια παλιά σχέση με τα ταρώ από τον ίδιο τον Christian Dior και τη μεταπολεμική του δεισιδαιμονία, η Maria Grazia Chiuri επανέφερε tarot μοτίβα στην couture, ενώ ο Daniel Lee χρησιμοποίησε εικονογραφία Rider-Waite-Smith στη συλλογή Burberry για την άνοιξη του 2026.

Η μόδα καταλαβαίνει τα ταρώ γιατί τα ταρώ είναι ήδη εικονογραφία του πεπρωμένου. Κάθε κάρτα είναι πρόσωπο, στάση, χρώμα, σύμβολο, ρόλος. Η Αυτοκράτειρα, ο Τρελός, η Σελήνη, ο Ήλιος, η Ιέρεια, ο Κρεμασμένος: δεν είναι απλώς έννοιες. Είναι φιγούρες. Μπορούν να φορεθούν, να φωτογραφηθούν, να γίνουν πασαρέλα, αφίσα, εξώφυλλο, τατουάζ, τράπουλα, meme. Είναι εικόνες που μεταμφιέζονται χωρίς να εξαφανίζονται.

Και ίσως γι’ αυτό τα ταρώ επιβιώνουν. Επειδή δεν ανήκουν ποτέ εντελώς σε μία χρήση. Δεν είναι μόνο παιχνίδι, μόνο μαντεία, μόνο τέχνη, μόνο μόδα, μόνο ψυχολογικό εργαλείο. Είναι ένα σύστημα που δέχεται να παραμορφώνεται. Κάθε εποχή τα παίρνει και τα ξανακάνει δικά της. Η Αναγέννηση τα ήθελε παιχνίδι αλληγορίας και κύρους. Ο αποκρυφισμός τα ήθελε κώδικα κρυμμένης σοφίας. Ο σουρεαλισμός τα ήθελε ρωγμή στον ορθολογισμό. Η μόδα τα θέλει φορετή μυθολογία. Η εποχή της πανδημίας και της αβεβαιότητας τα θέλησε μικρό τελετουργικό ελέγχου μέσα σε έναν κόσμο που δεν ελεγχόταν.

Strength / Fortitude, από την τράπουλα Visconti di Modrone Tarot Cards, περ. 1441–1442. Φωτ.: The Morgan Library & Museum

Η έκθεση στη Morgan Library μοιάζει να πιάνει ακριβώς αυτή τη μακρά μεταμόρφωση. Δεν παρουσιάζει τα ταρώ σαν αθώο παιχνίδι που «παρεξηγήθηκε» από τους αποκρυφιστές, ούτε σαν μυστικιστική παράδοση που απλώς απέκτησε μουσειακό κύρος. Τα παρουσιάζει σαν μια εικόνα που δεν σταμάτησε να αλλάζει χέρια. Από τους αυλικούς της Λομβαρδίας στους Γάλλους αποκρυφιστές, από την Pamela Colman Smith στους σουρεαλιστές, από την counterculture των 60s και 70s στη σημερινή αγορά των νέων τράπουλων και στις μεγάλες μουσειακές αίθουσες.

Το ωραίο παράδοξο είναι ότι όσο περισσότερο τα ταρώ γίνονται μαζικά δημοφιλή, τόσο πιο καθαρά φαίνεται η παλιά τους δύναμη. Δεν χρειάζεται να τα πιστέψεις για να σε τραβήξουν. Αρκεί να τα κοιτάξεις. Η γλώσσα τους είναι άμεση και ακαθόριστη μαζί. Ένας θάνατος που δεν σημαίνει πάντα θάνατο. Ένας τρελός που μπορεί να είναι αρχή. Ένας κρεμασμένος που δεν είναι απαραίτητα ήττα. Ένας πύργος που πέφτει και ταυτόχρονα αποκαλύπτει. Ένας κόσμος που κλείνει έναν κύκλο και ανοίγει άλλον.

Διαγράμματα χειρομαντείας από το «The Art of Chiromancy», περ. 1475. Φωτ.: The Morgan Library & Museum

Ίσως εκεί βρίσκεται η βαθύτερη γοητεία τους. Τα ταρώ δεν υπόσχονται μόνο απαντήσεις. Προσφέρουν σκηνές. Μικρές σκηνές όπου ο καθένας μπορεί να τοποθετήσει τον φόβο, την επιθυμία, την αμφιβολία ή την επόμενη απόφασή του. Είναι λιγότερο μηχανή πρόβλεψης και περισσότερο θέατρο ερμηνείας.

Και γι’ αυτό μια μεγάλη έκθεση για την ιστορία τους δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους που ρίχνουν κάρτες. Αφορά την ανάγκη να διαβάζουμε εικόνες όταν η πραγματικότητα δεν διαβάζεται εύκολα. Από το Μιλάνο του 15ου αιώνα μέχρι τη Νέα Υόρκη του 2026, τα ταρώ επιμένουν όχι επειδή ξέρουν το μέλλον, αλλά επειδή ξέρουν κάτι πιο ανθρώπινο: ότι κάθε εποχή χρειάζεται σύμβολα για να αντέξει την αβεβαιότητά της.