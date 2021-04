Τα σπάνια και εξωτικά πουλιά και μια ιστορία διακοσίων ετών, στο μουσείο του Τολέδο

Οι Ευρωπαίοι αυτοκράτορες την περίοδο της αποικιοκρατίας, οι μονάρχες και οι αριστοκράτες δεν παρέλειπαν να έχουν ένα εξωτικό πτηνό στα παλάτια τους ή στις συλλογές τους, σε περίτεχνα κλουβιά, που και ήταν μια ένδειξη του πλούτου και της οικονομικής τους δύναμης.

Οι καλλιτέχνες τα ζωγράφιζαν με πάθος και ακρίβεια, αποδίδοντας τα ζωντανά τους χρώματα, οι θεολόγοι, οι φιλόσοφοι και οι συγγραφείς, τους απέδιδαν συμβολική σημασία και φυσικά οι κυρίες δε παρέλειπαν να φορέσουν ως αξεσουάρ τα φτερά τους σε ρούχα και καπέλα. Η ιστορία των εξωτικών πουλιών εδώ και διακόσια χρόνια δεν παύει να συγκινεί και να προκαλεί βλέμματα θαυμασμού για αυτά τα θαύματα της φύσης.

Είναι η εποχή που η ορνιθολογία, γνωρίζει τη μεγάλη της άνθηση, στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα με τον Johann Friedrich Naumann, που θεωρείται ο ιδρυτής της ορνιθολογίας στην Ευρώπη να γράφει το δωδεκάτομο έργο του «Φυσική ιστορία των πουλιών της Γερμανίας» (1820-1844). Λίγο νωρίτερα ο Mathurin-Jacques Brisson έχει γράψει την Ορνιθολογία, το 1760, σε έξι τόμους.

Από την Histoire naturelle des oiseaux de paradis et des rolliers, Volume 1 (1806), illustrated by François Le Vaillant. University of Michigan Library

Στους αιώνες μέσα στους οποίους οι επιστήμονες επιχείρησαν, δείχνοντας έντονο ενδιαφέρον για τη φυσική ιστορία, να ταξινομήσουν και να κατηγοριοποιήσουν δείγματα φυτών, εντόμων, κελυφών, θηλαστικών, και πουλιών που βρέθηκαν πέρα από την Ευρώπη, συγκροτήθηκε ένα μεγάλο επιστημονικό και καλλιτεχνικό πανόραμα.

Το μουσείο Τέχνης στο Τολέδο αναδεικνύει σε μια έκθεση εικόνες εξωτικών πουλιών στην τέχνη κυρίως από τον 17ο και τον 18ο αιώνα που δείχνουν πώς έγιναν αντικείμενα επιστημονικής έρευνας, δημόσιου ενδιαφέροντος, ακόμη και οικιακής και προσωπικής διακόσμησης.

Η έκθεση θα ξεκινήσει και διαδικτυακά στις 24 Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 25 Ιουλίου και διερευνά το ρόλο που διαδραματίζουν οι καλλιτέχνες στη δημιουργία και τη διάδοση των εικόνων εξωτικών πουλιών από όλο τον κόσμο.

Περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, εκτυπώσεις και την απεικόνιση των πουλιών στις διακοσμητικές τέχνες και σε ακριβά είδη του ντιζάιν της εποχής.

The Feather’d Fair in a Fright (1770s), John Collet. Yale Center for British Art, New Haven