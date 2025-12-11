Τα πέντε βιβλία που προτείνει ο Μπιλ Γκέιτς για τις γιορτές

Ο Μπιλ Γκέιτς, φανατικός αναγνώστης εδώ και δεκαετίες, δημοσίευσε και φέτος τη λίστα με τα βιβλία που προτείνει για τις γιορτές. Όπως σημείωσε στο προσωπικό του blog, οι πιο ήσυχες χειμερινές μέρες είναι «ιδανικές για να καθίσεις με ένα καλό βιβλίο», και οι φετινές του επιλογές καλύπτουν από λογοτεχνία μέχρι ψυχολογία, κλίμα και πολιτική οικονομία.

Ο Γκέιτς εξηγεί ότι όλα τα βιβλία της λίστας «σηκώνουν την κουρτίνα» και δείχνουν πώς λειτουργεί κάτι ουσιαστικό, από το πώς βρίσκουμε νόημα στη ζωή μετά τα 70 μέχρι το πώς επικοινωνούμε πραγματικά μεταξύ μας ή γιατί οι ΗΠΑ δυσκολεύονται πια «να χτίσουν μεγάλα έργα».

Remarkably Bright Creatures – Shelby Van Pelt

Το μοναδικό μυθιστόρημα της λίστας διαδραματίζεται σε ένα μικρό ενυδρείο στον Ειρηνικό Βορειοδυτικό και παρακολουθεί την Τόβα, μια 70χρονη χήρα που προσπαθεί να ξαναβρεί ρυθμό και σκοπό στη ζωή της δουλεύοντας ως καθαρίστρια στη βραδινή βάρδια. Εκεί γνωρίζει τον Μαρσέλους, ένα εξαιρετικά έξυπνο χταπόδι με το οποίο αναπτύσσει μια απροσδόκητα βαθιά και συχνά χιουμοριστική σχέση.

Μέρος της αφήγησης δίνεται από την οπτική του ίδιου του χταποδιού, κάτι που ο Γκέιτς λέει ότι τον κέρδισε αμέσως, γιατί του έδωσε «έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο να δει τον κόσμο». Παρά τη φαινομενικά ανάλαφρη υπόθεση, το βιβλίο αγγίζει σοβαρές θεματικές, όπως η μοναξιά, η απώλεια και το πώς οι άνθρωποι αναζητούν νόημα και κοινότητα όταν η επαγγελματική ζωή τελειώνει.

Ο Γκέιτς αναφέρει ότι, διαβάζοντάς το, αναλογίστηκε ο ίδιος τι σημαίνει «να γεμίζεις τις μέρες σου» μετά τη δουλειά και πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον μιας κοινότητας ώστε οι ηλικιωμένοι να μη μένουν στο περιθώριο.

Clearing the Air – Hannah Ritchie

Η Χάνα Ρίτσι, data scientist στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, επιχειρεί να απαντήσει σε 50 από τα πιο συνηθισμένα —και συχνά παραπλανητικά— ερωτήματα γύρω από την κλιματική αλλαγή. Εξετάζει για παράδειγμα αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πράγματι ακριβότερες, ή αν έχει ήδη χαθεί το «παράθυρο» για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ο Γκέιτς χαρακτηρίζει το βιβλίο «μία από τις πιο καθαρές και αισιόδοξες εξηγήσεις» για το πού βρισκόμαστε, με βάση τα δεδομένα, στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης.

Who Knew – Barry Diller

Ο Μπάρι Ντίλερ, από τις πιο επιδραστικές μορφές στα αμερικανικά media και στη βιομηχανία του θεάματος, αφηγείται την πορεία του από τα πρώτα του χρόνια στο Χόλιγουντ μέχρι τον ρόλο του στην ψηφιακή επανάσταση.

Ο Ντίλερ θεωρείται ο άνθρωπος που καθιέρωσε το made-for-TV movie και το τηλεοπτικό miniseries ως ξεχωριστές μορφές ψυχαγωγίας στη δεκαετία του 1970. Αργότερα υπήρξε από τους πρώτους μεγιστάνες που αντιλήφθηκαν το δυναμικό του διαδικτύου. Εξαγόρασε την Expedia από τη Microsoft και στη συνέχεια δημιούργησε την IAC, μια από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες ψηφιακών μέσων.

Ο Γκέιτς γράφει ότι το βιβλίο είναι αποκαλυπτικό, όχι μόνο για την καριέρα του Ντίλερ, αλλά και για την προσωπική του ζωή, καθώς ο 83χρονος μεγιστάνας μιλά ανοιχτά για την απόφασή του να κάνει coming out το 2025.

When Everyone Knows That Everyone Knows – Steven Pinker

Ο Στίβεν Πίνκερ, καθηγητής ψυχολογίας στο Χάρβαρντ και ένας από τους πιο γνωστούς μελετητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς, εξετάζει πώς λειτουργεί η έννοια της «κοινής γνώσης», δηλαδή των πληροφοριών που όλοι γνωρίζουν ότι όλοι γνωρίζουν.

Το βιβλίο εξηγεί πώς αυτή η κοινή βάση, είτε αφορά κοινωνικούς κανόνες, είτε προσδοκίες, είτε άγραφους κανόνες συνεργασίας, καθορίζει σχεδόν κάθε ανθρώπινη αλληλεπίδραση, από το πώς συνεννοούμαστε στη δουλειά έως το πώς δημιουργείται εμπιστοσύνη μέσα στις ομάδες.

Ο Γκέιτς λέει ότι το βιβλίο «φωτίζει την καθημερινή επικοινωνία από εντελώς νέα οπτική» και είναι ιδιαίτερα πρακτικό.

Abundance – Ezra Klein & Derek Thompson

Οι δημοσιογράφοι Έζρα Κλάιν και Ντέρεκ Τόμπσον εξετάζουν τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να υλοποιήσουν φιλόδοξα έργα υποδομών και έρευνας, παρότι διαθέτουν την τεχνογνωσία και τους πόρους. Για τους δύο συγγραφείς, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η γραφειοκρατία ή η πολυνομία, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα κανόνων, αντιρρήσεων, καθυστερήσεων και πολιτικών συγκρούσεων που κάνει σχεδόν αδύνατη την ταχεία υλοποίηση νέων έργων.

Ως λύση προτείνουν μια «ατζέντα αφθονίας», η οποία συνδυάζει μεγαλύτερες επενδύσεις σε παραγωγή και ανάπτυξη με μια ουσιαστική αναθεώρηση των διαδικασιών που σήμερα καθυστερούν την πρόοδο. Ο Γκέιτς σημειώνει ότι το βιβλίο «δεν έχει όλες τις απαντήσεις», αλλά θέτει τα σωστά ερωτήματα, ειδικά για όσους έχουν ασχοληθεί με μεγάλα δημόσια προγράμματα.

Με πληροφορίες από CNBC