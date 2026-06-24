ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τα μυστικά μάρμαρα που άνοιγαν πύλες στο θείο

Το νέο βιβλίο του Karl Kolbitz κοιτάζει τις μαρμάρινες επιφάνειες στη γοτθική και πρώιμη αναγεννησιακή ζωγραφική και τις διαβάζει όχι ως διακόσμηση, αλλά ως σημάδια μιας εποχής που έβλεπε την πέτρα σαν ζωντανή, μυστηριακή ύλη.

The LiFO team
The LiFO team
Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από τον Ευαγγελισμό του Ζανόμπι Στρότσι, 1440-45, όπου το μαρμάρινο δάπεδο μοιάζει να ανοίγει μια σχεδόν υπερφυσική ζώνη μέσα στη θρησκευτική σκηνή.
0

Σήμερα το μάρμαρο είναι σχεδόν πάντα σημάδι πολυτέλειας. Το συναντάμε σε ακριβά σπίτια, σε ξενοδοχεία, σε χώρους υποδοχής εταιρειών, σε κουζίνες που θέλουν να δείχνουν ήσυχες και πανάκριβες. Είναι υλικό κύρους, ψυχρής κομψότητας, διακόσμησης. Μια επιφάνεια που δείχνει ότι κάποιος πλήρωσε αρκετά για να την αποκτήσει.

Πριν όμως γίνει σύμβολο της σύγχρονης πολυτέλειας, το μάρμαρο ήταν κάτι πολύ πιο παράξενο. Ήταν πέτρα, αλλά και μυστήριο. Ήταν ύλη, αλλά και σημάδι. Στον μεσαιωνικό και αναγεννησιακό κόσμο, πριν η γεωλογία εξηγήσει την προέλευση των πετρωμάτων, το μάρμαρο μπορούσε να μοιάζει με ζωντανό υλικό, με κάτι που είχε γεννηθεί στα βάθη της γης και κρατούσε ακόμη μέσα του μια αόρατη δύναμη.

Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία Facebook Twitter
Το Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα. Στο επάνω τμήμα, ο Ευαγγελισμός ανοίγει ένα αρχιτεκτονικό βάθος όπου το μάρμαρο αποκτά σχεδόν μεταφυσική παρουσία

Αυτή την παλιά, σχεδόν μαγική ζωή του μαρμάρου εξετάζει το Divine Presence: Depictions of Marble in Late Gothic and Early Renaissance Painting, ο νέος τόμος που επιμελήθηκε ο Karl Kolbitz και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Hatje Cantz. Ο Kolbitz, επιμελητής και συγγραφέας, κοιτάζει ένα στοιχείο που οι περισσότεροι θεατές προσπερνούν όταν βλέπουν γοτθική ή πρώιμη αναγεννησιακή ζωγραφική: τα ζωγραφισμένα μάρμαρα. Δάπεδα, φόντα, πλάκες, τοίχοι, επιφάνειες που δεν είναι ποτέ απλώς επιφάνειες.

Το ενδιαφέρον του βιβλίου δεν βρίσκεται μόνο στο ότι συγκεντρώνει εντυπωσιακές εικόνες. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο που μας ζητά να αλλάξουμε βλέμμα. Να μη δούμε το μάρμαρο ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως οπτικό και πνευματικό κώδικα. Ως κάτι που, μέσα στην εικόνα, ανοίγει μια περιοχή ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, στο σώμα και το πνεύμα, στο υλικό και το θαυμαστό.

Στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή τέχνη, η εικόνα είναι γεμάτη σύμβολα. Το ρόδι μπορεί να μιλά για γονιμότητα, ο πελεκάνος για θυσία, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο να αναγνωρίζει έναν άγιο. Το μάρμαρο όμως ανήκει σε μια πιο υπόγεια γλώσσα. Δεν εξηγείται τόσο εύκολα. Δεν υπακούει πάντα στην προοπτική της σκηνής. Μερικές φορές μοιάζει να ανήκει σε άλλον κόσμο από εκείνον που κατοικούν οι μορφές γύρω του.

Σε ορισμένους πίνακες, το μάρμαρο γίνεται σχεδόν αφηρημένη ζωγραφική πριν υπάρξει αφηρημένη ζωγραφική. Ρευστά νερά χρώματος, παράξενες φλέβες, κόκκινες και πράσινες εκρήξεις, γαλάζιες πλάκες που μοιάζουν περισσότερο με ουρανό παρά με πέτρα. Η εικόνα μπορεί να είναι αυστηρά θρησκευτική, αλλά το μάρμαρο μέσα της μοιάζει να έχει δική του ζωή. Σαν να τρέμει. Σαν να θυμάται κάτι που οι άνθρωποι της σκηνής δεν βλέπουν.

Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από το Πολύπτυχο της Αγίας Ιουλιανής, 1438. Το μαρμάρινο δάπεδο, με τα έντονα νερά και τη σχεδόν υπνωτική του κίνηση, δείχνει πώς η ζωγραφισμένη πέτρα μπορούσε να αποκτήσει πνευματική ένταση μέσα στη θρησκευτική εικόνα

Ο Kolbitz επιστρέφει σε έναν κόσμο όπου η ύλη δεν είχε ακόμη απογυμνωθεί από το μυστήριο. Στην ελληνορωμαϊκή και μεσαιωνική σκέψη, η θεϊκή παρουσία μπορούσε να διαπερνά τα πάντα, ακόμη και την πέτρα. Το ίδιο το μάρμαρο, με την ετυμολογική του ρίζα να συνδέεται με τη λάμψη, δεν ήταν απλώς ένα σκληρό υλικό. Ήταν κάτι που γυάλιζε, που έδειχνε να αναπνέει, που έμοιαζε να έχει σχηματιστεί από δυνάμεις αόρατες και βαθύτερες από την ανθρώπινη κατανόηση.

Η επιστήμη σήμερα μας λέει ότι το μάρμαρο είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα, δημιουργημένο μέσα σε εκατομμύρια χρόνια από πίεση και θερμότητα κάτω από τον φλοιό της γης. Για έναν άνθρωπο του 14ου ή του 15ου αιώνα, όμως, τέτοιες εξηγήσεις δεν υπήρχαν.

Ο κόσμος ήταν ακόμη γεμάτος θαύματα, αστρολογία, δράκους, αλχημεία, θεϊκά σημάδια και δυνάμεις που δεν χωρούσαν σε καθαρές αιτίες. Η πέτρα μπορούσε να έχει μνήμη. Το χρώμα μπορούσε να είναι ένδειξη. Η λάμψη μπορούσε να είναι παρουσία.

Γι’ αυτό και σε έργα όπως ο Ευαγγελισμός του Ζανόμπι Στρότσι, το μαρμάρινο δάπεδο δεν μοιάζει απλώς με αρχιτεκτονικό στοιχείο. Κάτω από τα πόδια των ιερών μορφών ανοίγεται μια σχεδόν ψυχεδελική επιφάνεια, γεμάτη χρώμα, κίνηση και αταξία. Το μάρμαρο δεν είναι ουδέτερο. Δεν είναι υπόβαθρο. Είναι μια ορατή αναταραχή μέσα στην τάξη της θρησκευτικής εικόνας.

Στον Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, η ζωγραφισμένη πέτρα μπορεί να γίνει κάτι ακόμη πιο παράδοξο. Στο Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, ο γαλάζιος μαρμάρινος χώρος πίσω από τον άγγελο μοιάζει να ενώνει το στερεό με το ουράνιο. Είναι πέτρα, αλλά θυμίζει ουρανό. Είναι αρχιτεκτονική, αλλά μοιάζει με άνοιγμα προς αλλού. Μέσα σε αυτή την αμφισημία βρίσκεται η γοητεία του θέματος: το μάρμαρο είναι ταυτόχρονα το πιο γήινο και το πιο μεταφυσικό υλικό.

Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από το Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, περ. 1467-69. Ο γαλάζιος μαρμάρινος χώρος πίσω από τον άγγελο μοιάζει να ενώνει την πέτρα με τον ουρανό

Στον Αντρέα Μαντένια, η μαρμάρινη επιφάνεια αποκτά άλλη ένταση. Στον Θρήνο για τον νεκρό Χριστό, το σώμα του Χριστού είναι μπροστά μας με ωμή, σχεδόν σωματική αμεσότητα. Η πέτρα, τα υφάσματα, το ψυχρό χρώμα, οι πληγές, όλα συγκλίνουν σε μια εικόνα όπου το βάρος του θανάτου γίνεται σχεδόν απτό. Η ζωγραφισμένη επιφάνεια δεν διακοσμεί απλώς τη σκηνή. Συμμετέχει στο πένθος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πρακτική να ζωγραφίζεται η πίσω πλευρά ενός πίνακα σαν ψευδομάρμαρο. Εκεί όπου θα περίμενε κανείς να βρει απλώς ξύλο, οι καλλιτέχνες δημιουργούσαν μια δεύτερη, κρυφή επιφάνεια. Το ταπεινό υλικό μεταμορφωνόταν σε κάτι πολύτιμο. Η πίσω όψη μπορούσε να γίνει χώρος περισυλλογής, μνήμης, θεϊκής παρουσίας. Σαν να έλεγε το έργο ότι ακόμη και εκεί όπου δεν κοιτάζουμε, κάτι εξακολουθεί να λάμπει.

Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Kolbitz δεν προτείνει μια στεγνή ακαδημαϊκή ιστορία της ζωγραφικής του μαρμάρου. Δεν ακολουθεί απλώς μια χρονολογική γραμμή από έργο σε έργο. Περισσότερο μας καλεί να σταθούμε μπροστά σε λεπτομέρειες που ήταν πάντοτε εκεί, αλλά έμεναν αόρατες επειδή τις θεωρούσαμε δευτερεύουσες. Να κοιτάξουμε ξανά τις επιφάνειες. Να προσέξουμε το φόντο. Να δεχτούμε ότι η άκρη μιας εικόνας μπορεί να κρύβει το πραγματικό της μυστήριο.

Αυτό είναι ίσως και το πιο σύγχρονο στοιχείο του βιβλίου. Ζούμε σε έναν κόσμο που θεωρεί ότι έχει εξηγήσει την ύλη. Ξέρουμε τι είναι η πέτρα, πώς σχηματίζεται, πώς κόβεται, πώς γυαλίζεται, πόσο κοστίζει. Και όμως, η γοητεία της δεν έχει εξαφανιστεί. Ακόμη κοιτάμε τα νερά του μαρμάρου σαν να ψάχνουμε σχέδια. Ακόμη αγοράζουμε κρυστάλλους, διαβάζουμε άστρα, μιλάμε για ενέργειες, δίνουμε σε υλικά αντικείμενα μια δύναμη που ξεπερνά τη χρηστική τους αξία.

Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία Facebook Twitter
Λεπτομέρεια από τη Sacred Conversation (Madonna of the Shadows) του Φρα Αντζέλικο, περ. 1443. Το ζωγραφισμένο μάρμαρο στο κάτω μέρος της σύνθεσης μοιάζει σχεδόν ψυχεδελικό, μια ρευστή επιφάνεια ανάμεσα στην πέτρα, το χρώμα και το θαύμα

Ίσως, λοιπόν, να μην είμαστε τόσο μακριά από εκείνον τον προεπιστημονικό κόσμο όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Ίσως η πέτρα εξακολουθεί να μας υπνωτίζει γιατί κουβαλά κάτι που δεν εξηγείται μόνο με τη χημεία της. Το μάρμαρο, με τις φλέβες, τις κηλίδες και τη λάμψη του, μοιάζει πάντα λίγο σαν εικόνα που δεν έχει ολοκληρωθεί. Σαν φυσικό όνειρο. Σαν ύλη που επιμένει να μοιάζει με σημάδι.

Το Divine Presence μας ζητά να κοιτάξουμε ξανά αυτό που ήταν μπροστά στα μάτια μας. Όχι τους μεγάλους αγίους, όχι μόνο τα πρόσωπα, όχι μόνο τη σύνθεση. Αλλά την πέτρα κάτω από τα πόδια τους, την πλάκα πίσω από το σώμα, το χρωματιστό φόντο που έμοιαζε διακοσμητικό και ξαφνικά γίνεται πύλη. Γιατί πριν το μάρμαρο γίνει πολυτέλεια, πριν γίνει επιφάνεια κύρους, πριν γίνει ψυχρή εικόνα πλούτου, ήταν ένας τρόπος να φανταστεί κανείς ότι το θείο είχε αφήσει ίχνη μέσα στην ίδια την ύλη.

με στοιχεία από Guardian

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Φρα Αντζέλικο: «Ένας μεγάλος ζωγράφος, ένας άγιος άνθρωπος»

Εικαστικά / Φρα Αντζέλικο: «Ένας μεγάλος ζωγράφος, ένας άγιος άνθρωπος»

Η έκθεση «Beato Angelico», συγκεντρώνει στο Palazzo Strozzi και στο Mουσείο του Αγίου Μάρκου στη Φλωρεντία περισσότερα από 140 έργα με δάνεια από 70 συλλογές ιδιωτών και μουσείων και φιλοδοξεί να εδραιώσει τη φήμη του Φρα Αντζέλικο ως κορυφαίου δασκάλου της Αναγέννησης.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Λεονάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαήλ: Αριστουργήματα και καλλιτεχνικές μονομαχίες 

Εικαστικά / Λεονάρντο, Μικελάντζελο, Ραφαήλ: Αριστουργήματα και καλλιτεχνικές μονομαχίες 

Μια έκθεση στη Royal Academy of Arts του Λονδίνου φέρνει στο προσκήνιο μετά από έξι αιώνες τη θρυλική καλλιτεχνική «μονομαχία» μεταξύ Ντα Βίντσι και Μικελάντζελο με δυο έργα που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. 
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πριν γίνει πολυτέλεια, το μάρμαρο ήταν μαγεία

Πολιτισμός / Τα μυστικά μάρμαρα που άνοιγαν πύλες στο θείο

Το νέο βιβλίο του Karl Kolbitz κοιτάζει τις μαρμάρινες επιφάνειες στη γοτθική και πρώιμη αναγεννησιακή ζωγραφική και τις διαβάζει όχι ως διακόσμηση, αλλά ως σημάδια μιας εποχής που έβλεπε την πέτρα σαν ζωντανή, μυστηριακή ύλη.
THE LIFO TEAM
Καλλιτέχνιδα στην Αυστραλία ελέγχεται για δύο έργα που θυμίζουν Basquiat και Nicholas Harding

Πολιτισμός / Ένας Μπασκιά πίσω από ένα βραβευμένο πορτρέτο: Η υπόθεση Jane Allan στην Αυστραλία

Η υπόθεση της Jane Allan ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια της επιρροής και της αντιγραφής, μετά τις ομοιότητες δύο βραβευμένων έργων της με πίνακες του Ζαν-Μισέλ Μπασκιά και του Νίκολας Χάρντινγκ.
THE LIFO TEAM
Πέθανε η Guesch Patti, η χορεύτρια που έκανε το Étienne ένα από τα πιο ερωτικά βίντεο των 80s

Πολιτισμός / Πέθανε η Guesch Patti, η χορεύτρια που έκανε το Étienne ένα από τα πιο ερωτικά βίντεο των 80s

Η Guesch Patti πέθανε στο Παρίσι σε ηλικία 80 ετών. Έγινε διάσημη το 1987 με το Étienne, αλλά η πραγματική της ιστορία ήταν πολύ μεγαλύτερη: από τον χορό και την Όπερα έως το ποπ σκάνδαλο, την περφόρμανς και τη σύγχρονη σκηνή.
THE LIFO TEAM
«Μου πρόσφεραν 20 λίτρα σπέρματος για ένα γλυπτό»: πορνό, τέχνη και κλινικές γονιμότητας στη Μπιενάλε

Πολιτισμός / «Μου πρόσφεραν 20 λίτρα σπέρματος για ένα γλυπτό»: πορνό, τέχνη και κλινικές γονιμότητας στη Μπιενάλε

Από μια πρόταση για γλυπτό με 20 λίτρα σπέρματος γεννήθηκε μία από τις πιο παράξενες εγκαταστάσεις της Μπιενάλε της Βενετίας: ένα έργο για το πορνό, τις τράπεζες σπέρματος και το μέλλον της εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Πολιτισμός / Αιγυπτιακά ειδώλια παραδόθηκαν στον πρέσβη της Αιγύπτου - «Μια πράξη με ιδιαίτερο συμβολισμό»

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων «αποτελεί επιβεβαίωση των κοινών αξιών που μοιράζονται η Ελλάδα και η Αίγυπτος», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη
THE LIFO TEAM
Στην Ισπανία βρέθηκε ένα μοναδικό χάλκινο άρμα με γρύπες και θεούς της Μεσογείου

Πολιτισμός / Στην Ισπανία βρέθηκε μοναδικό χάλκινο άρμα με γρύπες και μυθικές μορφές της Μεσογείου

Το τελετουργικό άρμα, ηλικίας 2.500 ετών, βρέθηκε στον χώρο Turuñuelo de Guareña και ανοίγει ξανά το μυστήριο της Ταρτησσού, μιας αρχαίας κοινωνίας που ένωνε την Ιβηρική με τον ελληνικό κόσμο, την Ετρουρία, την Αίγυπτο και τη μεγάλη Μεσόγειο των μύθων.
THE LIFO TEAM
Μάργκαρετ Άτγουντ: «Μια κοινωνία που δεν μπορεί πια να σκέφτεται καθαρά οδεύει προς τον γκρεμό»

Πολιτισμός / Μάργκαρετ Άτγουντ: «Μια κοινωνία που δεν μπορεί πια να σκέφτεται καθαρά οδεύει προς τον γκρεμό»

Η Μάργκαρετ Άτγουντ αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορας από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας και χρησιμοποίησε την ομιλία της για να υπερασπιστεί τις ανθρωπιστικές σπουδές, την ελευθερία της σκέψης και τη γραφή στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
Στη Δανία βρέθηκε τεράστιο υφαντουργικό κέντρο της εποχής των Βίκινγκς

Πολιτισμός / Στη Δανία βρέθηκε τεράστιο υφαντουργικό κέντρο της εποχής των Βίκινγκς

Μια ανασκαφή κοντά στο Ώρχους φέρνει στο φως μια άλλη εικόνα των Βίκινγκς: όχι μόνο πλοία, όπλα και επιδρομές, αλλά λινάρι, αργαλειοί, οργανωμένη παραγωγή και εμπορικά δίκτυα που ξεπερνούσαν τα όρια της τοπικής κοινότητας.
THE LIFO TEAM
 
 