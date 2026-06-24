Τα μυστικά μάρμαρα που άνοιγαν πύλες στο θείο

Σήμερα το μάρμαρο είναι σχεδόν πάντα σημάδι πολυτέλειας. Το συναντάμε σε ακριβά σπίτια, σε ξενοδοχεία, σε χώρους υποδοχής εταιρειών, σε κουζίνες που θέλουν να δείχνουν ήσυχες και πανάκριβες. Είναι υλικό κύρους, ψυχρής κομψότητας, διακόσμησης. Μια επιφάνεια που δείχνει ότι κάποιος πλήρωσε αρκετά για να την αποκτήσει.

Πριν όμως γίνει σύμβολο της σύγχρονης πολυτέλειας, το μάρμαρο ήταν κάτι πολύ πιο παράξενο. Ήταν πέτρα, αλλά και μυστήριο. Ήταν ύλη, αλλά και σημάδι. Στον μεσαιωνικό και αναγεννησιακό κόσμο, πριν η γεωλογία εξηγήσει την προέλευση των πετρωμάτων, το μάρμαρο μπορούσε να μοιάζει με ζωντανό υλικό, με κάτι που είχε γεννηθεί στα βάθη της γης και κρατούσε ακόμη μέσα του μια αόρατη δύναμη.

Facebook Twitter Το Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα. Στο επάνω τμήμα, ο Ευαγγελισμός ανοίγει ένα αρχιτεκτονικό βάθος όπου το μάρμαρο αποκτά σχεδόν μεταφυσική παρουσία

Αυτή την παλιά, σχεδόν μαγική ζωή του μαρμάρου εξετάζει το Divine Presence: Depictions of Marble in Late Gothic and Early Renaissance Painting, ο νέος τόμος που επιμελήθηκε ο Karl Kolbitz και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Hatje Cantz. Ο Kolbitz, επιμελητής και συγγραφέας, κοιτάζει ένα στοιχείο που οι περισσότεροι θεατές προσπερνούν όταν βλέπουν γοτθική ή πρώιμη αναγεννησιακή ζωγραφική: τα ζωγραφισμένα μάρμαρα. Δάπεδα, φόντα, πλάκες, τοίχοι, επιφάνειες που δεν είναι ποτέ απλώς επιφάνειες.

Το ενδιαφέρον του βιβλίου δεν βρίσκεται μόνο στο ότι συγκεντρώνει εντυπωσιακές εικόνες. Βρίσκεται κυρίως στον τρόπο που μας ζητά να αλλάξουμε βλέμμα. Να μη δούμε το μάρμαρο ως διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ως οπτικό και πνευματικό κώδικα. Ως κάτι που, μέσα στην εικόνα, ανοίγει μια περιοχή ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, στο σώμα και το πνεύμα, στο υλικό και το θαυμαστό.

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Στη μεσαιωνική και αναγεννησιακή τέχνη, η εικόνα είναι γεμάτη σύμβολα. Το ρόδι μπορεί να μιλά για γονιμότητα, ο πελεκάνος για θυσία, ένα συγκεκριμένο αντικείμενο να αναγνωρίζει έναν άγιο. Το μάρμαρο όμως ανήκει σε μια πιο υπόγεια γλώσσα. Δεν εξηγείται τόσο εύκολα. Δεν υπακούει πάντα στην προοπτική της σκηνής. Μερικές φορές μοιάζει να ανήκει σε άλλον κόσμο από εκείνον που κατοικούν οι μορφές γύρω του.

Σε ορισμένους πίνακες, το μάρμαρο γίνεται σχεδόν αφηρημένη ζωγραφική πριν υπάρξει αφηρημένη ζωγραφική. Ρευστά νερά χρώματος, παράξενες φλέβες, κόκκινες και πράσινες εκρήξεις, γαλάζιες πλάκες που μοιάζουν περισσότερο με ουρανό παρά με πέτρα. Η εικόνα μπορεί να είναι αυστηρά θρησκευτική, αλλά το μάρμαρο μέσα της μοιάζει να έχει δική του ζωή. Σαν να τρέμει. Σαν να θυμάται κάτι που οι άνθρωποι της σκηνής δεν βλέπουν.

Facebook Twitter Λεπτομέρεια από το Πολύπτυχο της Αγίας Ιουλιανής, 1438. Το μαρμάρινο δάπεδο, με τα έντονα νερά και τη σχεδόν υπνωτική του κίνηση, δείχνει πώς η ζωγραφισμένη πέτρα μπορούσε να αποκτήσει πνευματική ένταση μέσα στη θρησκευτική εικόνα

Ο Kolbitz επιστρέφει σε έναν κόσμο όπου η ύλη δεν είχε ακόμη απογυμνωθεί από το μυστήριο. Στην ελληνορωμαϊκή και μεσαιωνική σκέψη, η θεϊκή παρουσία μπορούσε να διαπερνά τα πάντα, ακόμη και την πέτρα. Το ίδιο το μάρμαρο, με την ετυμολογική του ρίζα να συνδέεται με τη λάμψη, δεν ήταν απλώς ένα σκληρό υλικό. Ήταν κάτι που γυάλιζε, που έδειχνε να αναπνέει, που έμοιαζε να έχει σχηματιστεί από δυνάμεις αόρατες και βαθύτερες από την ανθρώπινη κατανόηση.

Η επιστήμη σήμερα μας λέει ότι το μάρμαρο είναι μεταμορφωμένο πέτρωμα, δημιουργημένο μέσα σε εκατομμύρια χρόνια από πίεση και θερμότητα κάτω από τον φλοιό της γης. Για έναν άνθρωπο του 14ου ή του 15ου αιώνα, όμως, τέτοιες εξηγήσεις δεν υπήρχαν.

Ο κόσμος ήταν ακόμη γεμάτος θαύματα, αστρολογία, δράκους, αλχημεία, θεϊκά σημάδια και δυνάμεις που δεν χωρούσαν σε καθαρές αιτίες. Η πέτρα μπορούσε να έχει μνήμη. Το χρώμα μπορούσε να είναι ένδειξη. Η λάμψη μπορούσε να είναι παρουσία.

Γι’ αυτό και σε έργα όπως ο Ευαγγελισμός του Ζανόμπι Στρότσι, το μαρμάρινο δάπεδο δεν μοιάζει απλώς με αρχιτεκτονικό στοιχείο. Κάτω από τα πόδια των ιερών μορφών ανοίγεται μια σχεδόν ψυχεδελική επιφάνεια, γεμάτη χρώμα, κίνηση και αταξία. Το μάρμαρο δεν είναι ουδέτερο. Δεν είναι υπόβαθρο. Είναι μια ορατή αναταραχή μέσα στην τάξη της θρησκευτικής εικόνας.

Στον Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, η ζωγραφισμένη πέτρα μπορεί να γίνει κάτι ακόμη πιο παράδοξο. Στο Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας, ο γαλάζιος μαρμάρινος χώρος πίσω από τον άγγελο μοιάζει να ενώνει το στερεό με το ουράνιο. Είναι πέτρα, αλλά θυμίζει ουρανό. Είναι αρχιτεκτονική, αλλά μοιάζει με άνοιγμα προς αλλού. Μέσα σε αυτή την αμφισημία βρίσκεται η γοητεία του θέματος: το μάρμαρο είναι ταυτόχρονα το πιο γήινο και το πιο μεταφυσικό υλικό.

Facebook Twitter Λεπτομέρεια από το Πολύπτυχο του Αγίου Αντωνίου της Πάδοβας του Πιέρο ντέλα Φραντσέσκα, περ. 1467-69. Ο γαλάζιος μαρμάρινος χώρος πίσω από τον άγγελο μοιάζει να ενώνει την πέτρα με τον ουρανό

Στον Αντρέα Μαντένια, η μαρμάρινη επιφάνεια αποκτά άλλη ένταση. Στον Θρήνο για τον νεκρό Χριστό, το σώμα του Χριστού είναι μπροστά μας με ωμή, σχεδόν σωματική αμεσότητα. Η πέτρα, τα υφάσματα, το ψυχρό χρώμα, οι πληγές, όλα συγκλίνουν σε μια εικόνα όπου το βάρος του θανάτου γίνεται σχεδόν απτό. Η ζωγραφισμένη επιφάνεια δεν διακοσμεί απλώς τη σκηνή. Συμμετέχει στο πένθος.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η πρακτική να ζωγραφίζεται η πίσω πλευρά ενός πίνακα σαν ψευδομάρμαρο. Εκεί όπου θα περίμενε κανείς να βρει απλώς ξύλο, οι καλλιτέχνες δημιουργούσαν μια δεύτερη, κρυφή επιφάνεια. Το ταπεινό υλικό μεταμορφωνόταν σε κάτι πολύτιμο. Η πίσω όψη μπορούσε να γίνει χώρος περισυλλογής, μνήμης, θεϊκής παρουσίας. Σαν να έλεγε το έργο ότι ακόμη και εκεί όπου δεν κοιτάζουμε, κάτι εξακολουθεί να λάμπει.

Το βιβλίο που επιμελήθηκε ο Kolbitz δεν προτείνει μια στεγνή ακαδημαϊκή ιστορία της ζωγραφικής του μαρμάρου. Δεν ακολουθεί απλώς μια χρονολογική γραμμή από έργο σε έργο. Περισσότερο μας καλεί να σταθούμε μπροστά σε λεπτομέρειες που ήταν πάντοτε εκεί, αλλά έμεναν αόρατες επειδή τις θεωρούσαμε δευτερεύουσες. Να κοιτάξουμε ξανά τις επιφάνειες. Να προσέξουμε το φόντο. Να δεχτούμε ότι η άκρη μιας εικόνας μπορεί να κρύβει το πραγματικό της μυστήριο.

Αυτό είναι ίσως και το πιο σύγχρονο στοιχείο του βιβλίου. Ζούμε σε έναν κόσμο που θεωρεί ότι έχει εξηγήσει την ύλη. Ξέρουμε τι είναι η πέτρα, πώς σχηματίζεται, πώς κόβεται, πώς γυαλίζεται, πόσο κοστίζει. Και όμως, η γοητεία της δεν έχει εξαφανιστεί. Ακόμη κοιτάμε τα νερά του μαρμάρου σαν να ψάχνουμε σχέδια. Ακόμη αγοράζουμε κρυστάλλους, διαβάζουμε άστρα, μιλάμε για ενέργειες, δίνουμε σε υλικά αντικείμενα μια δύναμη που ξεπερνά τη χρηστική τους αξία.

Facebook Twitter Λεπτομέρεια από τη Sacred Conversation (Madonna of the Shadows) του Φρα Αντζέλικο, περ. 1443. Το ζωγραφισμένο μάρμαρο στο κάτω μέρος της σύνθεσης μοιάζει σχεδόν ψυχεδελικό, μια ρευστή επιφάνεια ανάμεσα στην πέτρα, το χρώμα και το θαύμα

Ίσως, λοιπόν, να μην είμαστε τόσο μακριά από εκείνον τον προεπιστημονικό κόσμο όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Ίσως η πέτρα εξακολουθεί να μας υπνωτίζει γιατί κουβαλά κάτι που δεν εξηγείται μόνο με τη χημεία της. Το μάρμαρο, με τις φλέβες, τις κηλίδες και τη λάμψη του, μοιάζει πάντα λίγο σαν εικόνα που δεν έχει ολοκληρωθεί. Σαν φυσικό όνειρο. Σαν ύλη που επιμένει να μοιάζει με σημάδι.

Το Divine Presence μας ζητά να κοιτάξουμε ξανά αυτό που ήταν μπροστά στα μάτια μας. Όχι τους μεγάλους αγίους, όχι μόνο τα πρόσωπα, όχι μόνο τη σύνθεση. Αλλά την πέτρα κάτω από τα πόδια τους, την πλάκα πίσω από το σώμα, το χρωματιστό φόντο που έμοιαζε διακοσμητικό και ξαφνικά γίνεται πύλη. Γιατί πριν το μάρμαρο γίνει πολυτέλεια, πριν γίνει επιφάνεια κύρους, πριν γίνει ψυχρή εικόνα πλούτου, ήταν ένας τρόπος να φανταστεί κανείς ότι το θείο είχε αφήσει ίχνη μέσα στην ίδια την ύλη.

με στοιχεία από Guardian