Τα κινηματογραφημένα πορτρέτα διασημοτήτων του Άντι Γουόρχολ στο Χόλιγουντ

Τα περίφημα Screen Tests του Άντι Γουόρχολ είναι έτοιμα ένα «κοντινό πλάνο». Ο οίκος Christie's και το Μουσείο Άντι Γουόρχολ θα διοργανώσουν μια έκθεση οκτώ βωβών ταινιών του Γουόρχολ στις γκαλερί του οίκου δημοπρασιών στο Μπέβερλι Χιλς, η οποία θα συμπέσει με τα εγκαίνια του Frieze Los Angeles.

Γνωρίζοντας με την περίπλοκη σχέση του καλλιτέχνη με τη φήμη, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κουλτούρα των διασημοτήτων, η επιλογή συγκεντρώνει ταινίες που παρουσιάζουν πρόσωπα της ποπ κουλτούρας, όπως ο Ντένις Χόπερ και ο Μπομπ Ντύλαν, καθώς και πρόσωπα της Νέας Υόρκης, όπως οι Έντι Σέντγκγουικ, Ντόνυαλ Λούνα και Τζέιν Χόλζερ. Εμφανίζονται ακόμα και ο Σαλβαντόρ Νταλί και η Νίκι ντε Σεν Φαλ. «Το Χόλυγουντ ήταν τα πάντα για τον Άντι από την εποχή που ήταν αγόρι στο Πίτσμπουργκ και θα δραπέτευε στον κινηματογράφο και στη χώρα των ψευδαισθήσεων», λέει ο Πάτρικ Μουρ, διευθυντής του Μουσείου Άντι Γουόρχολ με έδρα το Πίτσμπουργκ.

Andy Warhol, Edie Sedgwick, 1965. 16mm film, color, silent, 4.4 minutes at 16 frames per second. © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, Pennsylvania. Film still courtesy The Andy Warhol Museum

Για λίγο περισσότερο από τέσσερα λεπτά, κάθε ταινία δείχνει το μοναδικό υποκείμενο να κοιτάζει την κάμερα με μια νεκρή έκφραση, σχεδόν σε πλήρη ακινησία. «Το έργο του Γουόρχολ ήταν να δημιουργήσει το δικό του στούντιο με τα δικά του αστέρια που προέρχονται τόσο από την υψηλή κοινωνία όσο και από το περιθώριο», λέει ο Μουρ.

Η έκθεση θα προσφέρει μια επαφή μέσω της οθόνης σε ένα μέρος του έργου του Γουόρχολ που έχει παραμείνει σχετικά απρόσιτο σε ένα ευρύτερο κοινό. Σε αντίθεση με τα εξαιρετικά δημοφιλή prints και τις μεταξοτυπίες του, οι ασπρόμαυρες ταινίες των 16 mm που παρήγαγε κυρίως στη δεκαετία του 1960 παρέμειναν σχετικά στο σκοτάδι. Το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Whitney στη Νέα Υόρκη παρουσίασε μερικά από αυτά ως μέρος της αναδρομικής του έκθεσης για το 2018, Andy Warhol—From A to B and Back Again.

Η έκθεση στο Christie's Los Angeles, «Andy Warhol Screen Tests» από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 14 Μαρτίου, θα σηματοδοτήσει την πρώτη φορά που οι ταινίες με τους Χόλτζερ και Σέντγουικ θα προβληθούν έξω από το Μουσείο Andy Warhol. «Στον σημερινό ψηφιακό κόσμο, αυτές οι ταινίες έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό απροσπέλαστες, προβάλλονται μόνο μέσω μιας τεχνολογίας που γίνεται γρήγορα παρωχημένη», λέει η Sonya Roth, αντιπρόεδρος του Christie's.

Andy Warhol, Dennis Hopper, 1964. 16mm film, black-and-white, silent, 4.3 minutes at 16 frames per second © The Andy Warhol Museum, Pittsburgh, Pennsylvania.. Film still courtesy The Andy Warhol Museum

«Οι ταινίες είναι ένας θησαυρός και βασικό μέρος της κληρονομιάς του Γουόρχολ», λέει ο Μουρ. «Ψηφιοποιούνται ως μέρος των προσπαθειών του μουσείου να κάνει τα έργα κινούμενης εικόνας του ευρύτερα διαθέσιμα. Η μεταφορά εκατοντάδων ταινιών από αναλογικές σε ψηφιακές θα βοηθήσουν το μουσείο «να υπενθυμίσει στους ανθρώπους τη σημασία των ταινιών».

Ο οίκος Christie's έγινε για τελευταία φορά πρωτοσέλιδο με πρωταγωνιστή τον Γουόρχολ το 2022, όταν το Shot Sage Blue Marilyn (1964) του καλλιτέχνη πουλήθηκε στον γκαλερίστα Larry Gagosian για 195 εκατομμύρια δολάρια. Το αποτέλεσμα σημείωσε νέο ρεκόρ για το πιο ακριβό έργο του 20ου αιώνα που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία.

Με πληροφορίες από Artnewspaper