Τα χαμένα απομνημονεύματα ενός επιζώντα της Χιροσίμα βρέθηκαν μετά από δεκαετίες σε αμερικανικό αρχείο

Η χαμένη μαρτυρία ενός επιζώντα της Χιροσίμα θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά αυτό το καλοκαίρι, σχεδόν οκτώ δεκαετίες μετά τη συγγραφή του.

Το βιβλίο γράφτηκε το 1947 από τον Κιγιόσι Τανιμότο, μεθοδιστή ιερέα στη Χιροσίμα, ο οποίος επέζησε της ατομικής βόμβας επειδή εκείνη την ημέρα βρισκόταν εκτός πόλης. Επιστρέφοντας, βρέθηκε μπροστά στην καταστροφή που άφησε πίσω της η πρώτη πυρηνική επίθεση στην ιστορία.

Το χειρόγραφο, έκτασης 230 σελίδων, έμεινε για δεκαετίες αδημοσίευτο και ξεχασμένο σε αμερικανικό αρχείο. Θα κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου, στην επέτειο του βομβαρδισμού της Χιροσίμα, από τη Random House στις ΗΠΑ και την Penguin διεθνώς, με τον τίτλο Hiroshima, 8:15: The Lost Memoir.

Η έκδοση θα συνοδεύεται από πρόλογο περίπου 9.000 λέξεων της κόρης του, Κόκο Τανιμότο Κόντο, η οποία ήταν μόλις οκτώ μηνών όταν έπεσε η βόμβα. Η ίδια γράφει ότι χρειάστηκαν 40 χρόνια μέχρι η μητέρα της να μπορέσει να της αφηγηθεί πώς επέζησε. Για χρόνια, σημειώνει, οι άνθρωποι απέφευγαν να μιλήσουν για εκείνη την ημέρα, κρατώντας τη μνήμη μέσα στη σιωπή.

Ο Τανιμότο, που πέθανε το 1986 σε ηλικία 77 ετών, είχε αρχικά θεωρήσει ότι οι εικόνες που αντίκρισε στη Χιροσίμα δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν σε λέξεις. Αργότερα αποφάσισε να γράψει, με την ελπίδα ότι η μαρτυρία του θα βοηθούσε ώστε να μη ζήσει κανείς ξανά κάτι αντίστοιχο.

Το memoir δεν επιστρέφει μόνο ως βιβλίο. Η ιστορία του Τανιμότο ετοιμάζεται να γίνει και ταινία μεγάλου μήκους, με τον Τακεχίρο Χίρα στον ρόλο του. Ο Χίρα έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από τη σειρά Giri/Haji του Netflix και του BBC, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Ντόναλντ Ρόζενφελντ, πρώην πρόεδρος της Merchant Ivory Productions.

Η προπαραγωγή της ταινίας αναμένεται να αρχίσει τον Νοέμβριο, με τα γυρίσματα προγραμματισμένα για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο Ρόζενφελντ δήλωσε ότι η έκδοση του βιβλίου και η ταινία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, σε μια περίοδο που οι πυρηνικές απειλές επανέρχονται στη διεθνή επικαιρότητα. Η Χιροσίμα, είπε, παραμένει υπενθύμιση μιας καταστροφής που δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Στις 6 Αυγούστου 1945, οι ΗΠΑ έριξαν ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, ισοπεδώνοντας την πόλη. Περίπου 120.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες από την έκρηξη και τις συνέπειές της. Τρεις ημέρες αργότερα, δεύτερη ατομική βόμβα έπεσε στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας περίπου 73.000 ανθρώπους. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία παραδόθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το εξώφυλλο του Hiroshima, 8:15: The Lost Memoir του Κιγιόσι Τανιμότο, που θα κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου 2026

Η έκδοση του Hiroshima, 8:15 δεν λειτουργεί μόνο ως ιστορικό τεκμήριο. Επαναφέρει μια φωνή που γράφτηκε σχεδόν μέσα από τα ερείπια και έμεινε κλεισμένη για δεκαετίες σε ένα αρχείο. Σε μια εποχή όπου η λέξη «πυρηνικά» ακούγεται ξανά με ανησυχητική ευκολία, η μαρτυρία του Τανιμότο επιστρέφει ως προειδοποίηση.

με στοιχεία από Guardian