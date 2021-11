Τα βραβεία του 62ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης- Ο Χρυσός Αλέξανδρος στο «Τρυφερούδι/Softie»

Το μεγάλο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας-Χρυσός Αλέξανδρος «Θόδωρος Αγγελόπουλος» απέσπασε η ταινία «ΤΡΥΦΕΡΟΥΔΙ/SOFTIE» του Σαμουέλ Τεΐς στο 62ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η κριτική επιτροπή απένειμε την κορυφαία διάκριση στην γαλλική ταινία παραγωγής 2021, που συνοδεύεται με χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ.

Το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής-Αργυρός Αλέξανδρος, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Η ΚΛΑΡΑ ΜΟΝΗ/CLARA SOLA» της Νάταλι Άλβαρες Μεσέν, μια συμπαραγωγή Σουηδίας, Κόστα Ρίκα, Βελγίου και Γερμανίας.

Το Ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής για Καλύτερη Σκηνοθεσία-Χάλκινος Αλέξανδρος, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονέμεται στον Λορένσο Βίγας για την ταινία «ΤΟ ΚΟΥΤΙ/THE BOX», που είναι επίσης συμπαραγωγή Μεξικό- ΗΠΑ.

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας έλαβε η Σοφία Κόκκαλη για την ερμηνεία της στην ταινία «ΣΕΛΗΝΗ, 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ MOON, 66 QUESTIONS» της Ζακλίν Λέντζου (Ελλάδα, 2021).

Το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας πήγε στον Αλιοσά Ρενέρ, για την ερμηνεία του στην ταινία «ΤΡΥΦΕΡΟΥΔΙ/ SOFTIE» του Σαμουέλ Τεΐς, ενώ το Βραβείο Σεναρίου δόθηκε στην ταινία «ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΕΣ/PILGRIMS» του Λαουρίνας Μπαρέισα, (Λιθουανία, 2021).

Ειδική μνεία για την αυθεντική και ουμανιστική της προσέγγιση απονέμεται στην ταινία «ΤΙ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ;/WHAT DO WE SEE WHEN WE LOOK AT THE SKY?» του Αλεξάντρ Κομπερίτζε, Γερμανία – Γεωργία, 2021.

ΒΡΑΒΕΙΑ MEET THE NEIGHBORS

Στο διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors συμμετέχουν δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την πρώτη ή τη δεύτερη ταινία τους.

Το Βραβείο Χρυσός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στο «ΜΙΚΡΟ ΣΩΜΑ / SMALL BODY» της Λάουρα Σάμανι, (Ιταλία-Γαλλία-Σλοβενία, 2021), μια ταινία δρόμου, που πραγματεύεται την αγάπη, τη ζωή, τον θάνατο, αλλά και τη ζωή μετά θάνατον, «ένα αδιανόητο ταξίδι που πραγματοποιεί μια γυναίκα για να σώσει την ψυχή της κόρης της».

Το Βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος Meet the Neighbors, με χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται εξ ημισείας στις ταινίες «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΚΑΒΟΥΡΑ / THE TALE OF KING CRAB των Αλέσιο Ρίγκο ντε Ρίγκι και Ματέο Τζόπις» (Ιταλία- Αργεντινή-Γαλλία, 2021) και «Η ΒΕΡΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΤΑΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ/ VERA DREAMS OF THE SEA» της Καλτρίνα Κρασνίτσι (Κόσοβο*- Βόρεια Μακεδονία- Αλβανία, 2021)

*Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν θίγει τις θέσεις ως προς το καθεστώς, είναι δε σύμφωνος με την UNSCR 1244/1999 και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

ΒΡΑΒΕΙΑ >>FILM FORWARD

Το νεοσύστατο διαγωνιστικό́ πρόγραμμα παρουσιάζει το έργο νέων, τολμηρών σκηνοθετών που αμφισβητούν τη σχέση μας με την πραγματικότητα και επιχειρούν να την αναδιαπραγματευτούν πέρα από́ τις συμβάσεις των κινηματογραφικών ειδών.

Ο Χρυσός Αλέξανδρος >>Film Forward, που συνοδεύεται από́ χρηματικό́ έπαθλο 8.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS» του Γιώργου Γούση, Ελλάδα, 2021, «για τη συναρπαστική κινηματογράφηση μιας συνάντησης που καταλήγει αληθινή περιπέτεια, με έναν τρόπο που αποπνέει ελευθερία και ανθρωπισμό».

Ο Αργυρός Αλέξανδρος>>Film Forward, ο οποίος συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, απονέμεται στην ταινία «Η ΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ/THE DAY TODAY» του Μαξάνς Σταματιάδης, Γαλλία, 2021 «για την απεικόνιση, με έναν ευαίσθητο και μοναδικό τρόπο, της σχέσης μας με την τεχνολογία, τόσο ως ένα ενδεχόμενο μέλλον όσο και ως ένα ωμό παρόν».

Ειδική μνεία απονέμεται στην ταινία «ΑΝΩΤΕΡΗ / SUPERIOR» της Έριν Βασιλόπουλος, ΗΠΑ, 2021 «για την προσωπική και τολμηρή εξερεύνηση των μηχανισμών των κινηματογραφικών ειδών και τη δημιουργία μοναδικών χαρακτήρων».

ΒΡΑΒΕΙΟ «PODCAST»

Το βραβείο Podcast, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 2.000 ευρώ, απονέμεται στο podcast «ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ/THE LETTERS I HAVE READ ABOUT HER του Στρατή Χατζηελενούδα», Ελλάδα, 2021 που εισάγοντας την αφηγηματική ένταση της μυθοπλασίας επεκτείνει την προσωπική του εμπειρία σε μια ιστορία που αφορά και συγκινεί τον ακροατή καταφέρνοντας παράλληλα να σκιαγραφήσει το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ μιας εποχής.

Ειδική μνεία απονέμεται στο podcast «MY SUBURB» της Καμίλα Μπουσέ (Σουηδία, 2021) που, μέσω μιας εξαιρετικής σύνθεσης βιωματικών αφηγήσεων, μουσικής και ηχητικών εφέ, αποκαλύπτει την αθέατη ανθρώπινη πλευρά του στοχοποιημένου προαστίου στο οποίο μεγάλωσε, ανατρέπει τα αρνητικά στερεότυπα που το συνοδεύουν και μεταδίδει με μέτρο, ειλικρίνεια και βάθος το συναίσθημά της στον ακροατή.

ΒΡΑΒΕΙΟ «MERMAID AWARD»

Το Mermaid Award απονέμεται στην καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και φέτος απονέμεται στην ταινία «ΚΕΛΤΕΣ/CELTS» της Μίλιτσα Τόμοβιτς (Σερβία, 2021), ενώ ειδική μνεία απονέμεται στις ταινίες «MONEYBOYS» του Σι Μπι Γι /C. B. Yi (Αυστρία – Γαλλία – Ταϊβάν – Βέλγιο) και «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΡΗΜΟΣ / DESERTO PARTICULAR» του Άλι Μουριτίμπα (Βραζιλία, 2021).

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI (The International Federation of Film Critics)

Η Κριτική Επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας των Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), την οποία απαρτίζουν οι Ηλίας Φραγκούλης, Τερέζα Μπρντέτσκοβα και Ντομένικο Παλατέλα απονέμει τα εξής βραβεία:



Για το Διαγωνιστικό Τμήμα στην ταινία: ΣΙΩΠΗΡΗ ΓΗ / SILENT LAND της Άγκα Βοσίνσκα, Πολωνία – Ιταλία – Τσεχία, 2021

Για ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου 2021 (πρεμιέρα) στην ταινία: ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS του Γιώργου Γούση, Ελλάδα, 2021

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ

Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου απονέμει το βραβείο της στην ταινία: ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS του Γιώργου Γούση, Ελλάδα, 2021, μια ταινία δρόμου, όπου η διαδρομή της παραλληλίζεται με αυτή της ζωής και στο τέλος, η ελπίδα του θαύματος.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»



Ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων (Βουλή-Τηλεόραση) απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» στην ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος «Η ΣΚΟΥΡΙΑ/ THE RUST/LA ROYA» του Χουάν Σεμπαστιάν Μέσα (Κολομβία – Γαλλία, 2021).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΤ

Η ΕΡΤ απονέμει στο πλαίσιο του φεστιβάλ δυο βραβεία- το πρώτο βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που κέρδισε το βραβείο της Επιτροπής FIPRESCI «ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ/ MAGNETIC FIELDS» του Γιώργου Γούση (Ελλάδα, 2021) και το δεύτερο βραβείο ΕΡΤ Agora Works in Progress, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονέμεται στο ελληνικό πρότζεκτ που διακρίθηκε στα Works in Progress «​SILENCE 6-9», σε σκηνοθεσία Χρήστου Πασσαλή και παραγωγή Μαρίας Δρανδάκη, Homemade Films (Ελλάδα).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό́ Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει δυο βραβεία:

Το βραβείο 5.000 ευρώ́ σε ταινία Έλληνα πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή Ελληνίδας πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική παραγωγή που εντάσσεται στο πρόγραμμα Επίσημη Πρώτη απονέμεται στην ταινία «ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS» του Γιώργου Γούση, έναν σκηνοθέτη με τόση πίστη στον εαυτό του ώστε να εμπιστευτεί τους ηθοποιούς και την ομάδα του προκειμένου να συνθέσουν ένα τρυφερό road movie όπου οι αδυναμίες των ηρώων τούς φέρνουν αντιμέτωπους με την ανάγκη τους για έναν νέο προσανατολισμό στη ζωή τους.

Το βραβείο αξίας 1.500 ευρώ́ (Location Award, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚ) σε location manager ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας σε ελληνική́ παραγωγή́ που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα απέσπασε o location manager Μαρίνος Σκλαβουνάκης για την ταινία ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ / MAGNETIC FIELDS του Γιώργου Γούση.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Φ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, με αφορμή́ την 40ή επέτειο ιδρύσεως του, θέσπισε το 2019 το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το βραβείο απονέμεται εξ ημισείας σε δύο ταινίες που αποκαλύπτουν άγνωστους κόσμους συμπολιτών μας, ζουν δίπλα μας αλλά τους προσπερνάμε ή και τους αποφεύγουμε: «ΑΓΙΑ ΕΜΥ/HOLY EMY» της Αρασέλης Λαιμού, Ελλάδα – Γαλλία – ΗΠΑ, 2021 και «18» του Βασίλη Δούβλη, Ελλάδα, 2021.



ΒΡΑΒΕΙΟ WIFT GR

Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του WIFT (Women in Film & Television) απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος, του τμήματος Meet the Neighbors ή του τμήματος>>Film Forward για την καλύτερη γυναικεία συνεισφορά και παρουσία μπροστά ή πίσω από την κάμερα.

Το βραβείο απονέμεται στην ταινία «ΑΓΙΑ ΕΜΥ/HOLY EMY» της Αρασέλης Λαιμού, που απέναντι στη θρησκοληψία, την ταξικότητα, τον ρατσισμό και τον σεξισμό, στήνει μια ιστορία αντιστάσεων και αλληλεγγύης των καταπιεσμένων, αλλά και απελευθέρωσης και αποδοχής της γυναικείας δύναμης.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή́ του Βραβείου Νεότητας, η οποία αποτελείται από́ φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας απονέμει τα βραβεία της σε ελληνικές ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα τους στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 1943 / ECHOES OF THE PAST του Νικόλα Δημητρόπουλου, Ελλάδα, 2021

Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας: .DOG της Γιάννας Αμερικάνου, Κύπρος – Ελλάδα, 2021



BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΑΓΕΛΗ ΠΡΟΒΑΤΩΝ / PACK OF SHEEP του Δημήτρη Κανελλόπουλου, Ελλάδα – Σερβία – Αλβανία, 2021.

Το Βραβείο Κοινού FISCHER Ελληνικής Ταινίας - «Μιχάλης Κακογιάννης» για ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου (πρεμιέρα) του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / THE MAN WITH THE ANSWERS του Στέλιου Καμμίτση, Κύπρος – Ελλάδα – Ιταλία, 2020.

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος Meet the Neighbors του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / THE MAN WITH THE ANSWERS του Στέλιου Καμμίτση, Κύπρος – Ελλάδα – Ιταλία, 2020.

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του διαγωνιστικού τμήματος >>Film Forward του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία Η ΜΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ / THE DAY TODAY του Μαξάνς Σταματιάδης, Γαλλία, 2021.

Το Βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ανοιχτοί Ορίζοντες του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία ΨΙΘΥΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ / WHISPERS OF WAR του Φλόριαν Χόφμαν, Γερμανία, 2021.

Το βραβείο Κοινού FISCHER για ταινία του τμήματος Ματιές στα Βαλκάνια του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης απονέμεται στην ταινία Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ / HIVE της Μπλέρτα Μπασόλι, Κόσοβο* - Ελβετία – Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, 2021.