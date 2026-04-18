Τα απολιθώματα γίνονται τέχνη: Έκθεση στο Άμστερνταμ «ξανασυστήνει» τους δεινόσαυρους

Στο Άμστερνταμ, μια νέα έκθεση επιχειρεί να μετατρέψει την περίοδο των δεινοσαύρων σε αισθητική εμπειρία, φέρνοντας τα απολιθώματα έξω από το αυστηρά επιστημονικό τους πλαίσιο και μέσα στον χώρο της τέχνης.

Στην έκθεση «Relics», που φιλοξενείται στο Art Zoo (εκθεσιακός χώρος στο Άμστερνταμ), ένα κρανίο τρικεράτοπα ηλικίας 67 εκατομμυρίων ετών αιωρείται από μια λεπτή μεταλλική λωρίδα και περιστρέφεται πάνω από ένα γλυπτό από κοράλλια, αποτελώντας το κεντρικό έκθεμα.

Το έργο ανήκει στο δημιουργικό δίδυμο Jaap Sinke και Ferry van Tongeren, που παρουσιάζει συνολικά εννέα συνθέσεις οι οποίες συνδυάζουν επιστήμη και τέχνη.

Άμστερνταμ: Ο στόχος της έκθεσης με τους δεινόσαυρους

Στόχος των καλλιτεχνών είναι να αναδείξουν την αισθητική διάσταση των απολιθωμάτων, τα οποία συνήθως παρουσιάζονται με εκπαιδευτικό τρόπο σε μουσεία φυσικής ιστορίας. Όπως εξηγεί ο van Tongeren, επιδίωξαν να δώσουν στα εκθέματα «μια πιο μνημειακή μορφή» και «μεγαλύτερο κύρος».

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης οστά βασιλοσαύρου, ενός θαλάσσιου θηλαστικού που ζούσε πριν από έως και 40 εκατομμύρια χρόνια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε μορφή γλυπτού, αντί για την κλασική αναπαράσταση σκελετού. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, τα μουσεία φυσικής ιστορίας έχουν σημαντική επιστημονική και εκπαιδευτική αξία, ωστόσο συχνά «στερούνται ενός στοιχείου που να αιχμαλωτίζει το βλέμμα». Αυτό αποτέλεσε και την αφετηρία για τη συγκεκριμένη δουλειά.

Για την υλοποίηση των έργων συνεργάστηκαν με την ιταλική εταιρεία παλαιοντολογίας, τη Zoic, η οποία ειδικεύεται στην επεξεργασία απολιθωμάτων και την ανακατασκευή σκελετών δεινοσαύρων. Όπως σημειώνει ο επιμελητής της έκθεσης και ειδικός στην παλαιοντολογία, Iacopo Briano, η δημιουργία των εκθεμάτων απαιτεί «έναν εξαιρετικό συνδυασμό γνώσης και διαφορετικών διαδικασιών».

Αρχικά, προηγείται η σύνθετη διαδικασία εντοπισμού και συναρμολόγησης των οστών, σαν ένα παζλ. Στη συνέχεια, τα εύθραυστα ευρήματα μεταφέρονται με προσοχή, ώστε να ξεκινήσει η καλλιτεχνική επεξεργασία, μια διαδικασία που στην περίπτωση αυτής της έκθεσης διήρκεσε έως και δέκα χρόνια.

Η έκθεση, στην οποία το παλαιότερο έκθεμα είναι ένας σπόνδυλος δεινοσαύρου ηλικίας περίπου 150 εκατομμυρίων ετών, έχει ανοίξει για το κοινό, και θα διαρκέσει έως τον Νοέμβριο του 2026.

Με πληροφορίες από AFP News Agency