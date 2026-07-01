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Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη έσπασαν ρεκόρ 1,2 εκατ. λιρών

Η σπάνια πρώτη έκδοση του μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, που είχε κυκλοφορήσει το 1847 με το ανδρικό ψευδώνυμο Ellis Bell, έγινε το ακριβότερο βιβλίο γυναίκας συγγραφέα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

The LiFO team
The LiFO team
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη που εκδόθηκαν με ανδρικό ψευδώνυμο έσπασαν ρεκόρ 1,2 εκατ. λιρών Facebook Twitter
Η Έμιλι Μπροντέ, συγγραφέας των Ανεμοδαρμένων Υψών, σε πορτρέτο βασισμένο σε σχέδιο της μεγαλύτερης αδελφής της, Σαρλότ Μπροντέ. Το μυθιστόρημα κυκλοφόρησε το 1847 με το ανδρικό ψευδώνυμο Ellis Bell.
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Μια σπάνια πρώτη έκδοση των Ανεμοδαρμένων Υψών της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με το Agnes Grey της Αν Μπροντέ, πουλήθηκε στον οίκο Christie’s στο Λονδίνο για 1.206.500 λίρες, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ για την Έμιλι Μπροντέ και, σύμφωνα με τον οίκο, την υψηλότερη τιμή που έχει επιτευχθεί σε δημοπρασία για βιβλίο γραμμένο από γυναίκα.

Το αντίτυπο δημοπρατήθηκε στο πλαίσιο της πώλησης The Exceptional Sale: Masterworks Across Cultures, με αρχική εκτίμηση 400.000-600.000 λίρες. Το τελικό ποσό ξεπέρασε κατά πολύ την εκτίμηση, επιβεβαιώνοντας όχι μόνο τη σπανιότητα της έκδοσης, αλλά και τη μυθική θέση που κατέχουν πλέον τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στην ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας.

Η έκδοση είναι του 1847 και κυκλοφόρησε από τον Τόμας Κότλι Νιούμπι σε τρεις τόμους. Οι δύο πρώτοι περιλαμβάνουν τα Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλι Μπροντέ, που εκδόθηκαν με το ανδρικό ψευδώνυμο Ellis Bell, ενώ ο τρίτος περιλαμβάνει το Agnes Grey της Αν Μπροντέ, με το ψευδώνυμο Acton Bell.

Αυτή είναι και η πιο φορτισμένη ιστορικά λεπτομέρεια της πώλησης: ένα έργο που χρειάστηκε να εμφανιστεί στον κόσμο με ανδρικό όνομα έγινε, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, το ακριβότερο βιβλίο γυναίκας συγγραφέα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η σπανιότητα του αντιτύπου δεν βρίσκεται μόνο στην πρώτη έκδοση. Το σετ σώζεται στην αρχική υφασμάτινη βιβλιοδεσία του εκδότη, στοιχείο εξαιρετικά σπάνιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη. Σύμφωνα με τον Christie’s, κανένα πλήρες αντίτυπο του έργου σε υφασμάτινη βιβλιοδεσία του εκδότη δεν είχε εμφανιστεί σε δημοπρασία από το 1908.

Ο αριθμός των αντιτύπων που τυπώθηκαν το 1847 δεν είναι απολύτως βέβαιος, αλλά η ίδια η Σαρλότ Μπροντέ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η αρχική έκδοση ήταν περιορισμένη, πιθανώς γύρω στα 250 αντίτυπα. Όσα σώζονται σήμερα στην αρχική βιβλιοδεσία του εκδότη θεωρούνται εξαιρετικά σπάνια, ενώ ο Christie’s περιγράφει το συγκεκριμένο ως ένα από τα καλύτερα αντίτυπα που παρέμεναν σε ιδιωτικά χέρια.

Το βιβλίο είχε μείνει για δεκαετίες στην ίδια ιστορική οικογενειακή βιβλιοθήκη, λίγο μετά την έκδοσή του. Η προέλευσή του συνδέεται με τον λόρδο Χάρις του Belmont House και στη συνέχεια πέρασε από γενιά σε γενιά.

Η ιστορία της έκδοσης έχει και ένα ακόμη παράδοξο. Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη και το Agnes Grey είχαν γραφτεί και είχαν γίνει δεκτά για έκδοση πριν ολοκληρωθεί η Τζέιν Έιρ της Σαρλότ Μπροντέ, όμως η Τζέιν Έιρ κυκλοφόρησε πρώτη και γνώρισε αμέσως τεράστια επιτυχία. Ο Νιούμπι έσπευσε τότε να εκδώσει τα έργα της Έμιλι και της Αν, πιθανότατα για να εκμεταλλευτεί το φαινόμενο γύρω από το όνομα Μπροντέ.

Η βιασύνη αυτή άφησε ίχνη. Η Σαρλότ Μπροντέ είχε παραπονεθεί για τα τυπογραφικά λάθη, την ορθογραφία και τη στίξη της έκδοσης. Σήμερα, όμως, ακόμη και αυτά τα λάθη αποτελούν μέρος της ιστορικής ταυτότητας του αντιτύπου, καθώς βοηθούν τους ειδικούς να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της πρώτης έκδοσης.

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη δεν έγιναν αμέσως δεκτά ως αριστούργημα. Η αγριότητα του βιβλίου, το σκοτεινό τοπίο, οι ακραίοι χαρακτήρες και η συναισθηματική του βία ενόχλησαν τους πρώτους αναγνώστες και κριτικούς, ιδιαίτερα σε σύγκριση με την πιο αποδεκτή Τζέιν Έιρ. Με τον χρόνο, όμως, το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ έγινε ένα από τα πιο ισχυρά, παράξενα και πολυσυζητημένα έργα της αγγλικής λογοτεχνίας.

Η δημοπρασία του Christie’s δεν καταγράφει απλώς την αξία ενός σπάνιου βιβλίου στην αγορά. Υπενθυμίζει και την παράδοξη διαδρομή της γυναικείας λογοτεχνίας: από την ανάγκη της απόκρυψης πίσω από ανδρικά ψευδώνυμα μέχρι τη σημερινή αναγνώριση ενός έργου που όχι μόνο άντεξε, αλλά έγινε σημείο αναφοράς της παγκόσμιας κουλτούρας.


Σχεδόν 180 χρόνια μετά την έκδοσή τους, τα Ανεμοδαρμένα Ύψη συνεχίζουν να λειτουργούν σαν λογοτεχνικό φάντασμα που δεν ησυχάζει. Και τώρα, το βιβλίο που υπέγραφε κάποτε ο «Ellis Bell» επιστρέφει ως ιστορικό ρεκόρ για την Έμιλι Μπροντέ και για τα βιβλία που γράφτηκαν από γυναίκες.

με στοιχεία από Christie’s

Πολιτισμός

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ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΖΑΡΔΗ

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