«Το σύστημα δεν φτιάχτηκε για εμάς»: Η Χάλι Μπέρι λέει στις μαύρες ηθοποιούς να σταματήσουν να «ποθούν» τα Όσκαρ

Η Χάλι Μπέρι δήλωσε ότι πλέον πιστεύει πως η ιστορική της νίκη στα Όσκαρ του 2002, για την ερμηνεία της στην ταινία «Monster's Ball» ήταν μια ανωμαλία και ότι οι μαύρες ηθοποιοί θα πρέπει να σταματήσουν να «εποφθαλμιούν» τα βραβεία Όσκαρ.

Η 58χρονη Μπέρι συνεχίζει να είναι η μόνη μαύρη γυναίκα που έχει κερδίσει το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου στη σχεδόν αιωνόβια ιστορία των βραβείων. Η υποψηφιότητα της Σίνθια Ερίβο για το μιούζικαλ «Wicked» νωρίτερα φέτος σηματοδότησε την πρώτη φορά που μια μαύρη γυναίκα ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου περισσότερες από μία φορές (στο παρελθόν είχε προταθεί για την ταινία «Harriet»). Μόνο 15 μαύρες γυναίκες έχουν διεκδικήσει την πολυπόθητη διάκρισή από την πρώτη τελετή απονομής των βραβείων, το μακρινό 1929.

Μιλώντας στο επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Number One on the Call Sheet», η Μπέρι δήλωσε ότι τα 23 χρόνια που πέρασαν από τη νίκη της «με ανάγκασαν να αναρωτηθώ, είχε σημασία; Άλλαξε πραγματικά κάτι για τις έγχρωμες γυναίκες; Για τις αδελφές μου; Για το ταξίδι μας;»

Η Μπέρι προσθέτει ότι αισθάνθηκε ότι το ρεύμα θα άλλαζε το 2021, όταν τόσο η Άντρα Ντέι, όσο και η Βαϊόλα Ντέιβις ήταν υποψήφιες, για τις ταινίες «Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Μπίλι Χόλιντεϊ» και «Η θρυλική Μα Ρέινι» αντίστοιχα.

«Ένιωθα 100% σίγουρη ότι αυτή ήταν η χρονιά που μία από αυτές θα έφευγε με αυτό το βραβείο», λέει και συμπληρώνει: «Για εξίσου διαφορετικούς και όμορφους λόγους, το άξιζαν και οι δύο, και το θεώρησα σίγουρο».

Ωστόσο, το γεγονός ότι αμφότερες οι δύο γυναίκες έχασαν από τη Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland» έκανε την Berry να το ξανασκεφτεί, όπως είπε.

«Το σύστημα δεν είναι πραγματικά σχεδιασμένο για εμάς και έτσι πρέπει να σταματήσουμε να επιθυμούμε αυτό που δεν είναι για εμάς. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το θέμα είναι ''Πώς μπορούμε να αγγίξουμε τις ζωές των ανθρώπων;'' και αυτό είναι κατά βάση το νόημα της τέχνης».

Στο ντοκιμαντέρ εμφανίζονται επίσης οι ηθοποιοί Ταράτζι Π. Χένσον και Γούπι Γκόλντμπεργκ, οι οποίες επίσης εκφράζουν την έκπληξη τους για το πόσο λίγοι μαύροι ηθοποιοί έχουν διεκδικήσει, πόσο μάλλον κερδίσει, ένα από τα χρυσά αγαλματίδια.

«Για μισό λεπτό, καμία από εμάς δεν ήταν αρκετά καλή;» αναρωτιέται η Γκολντμπεργκ. «Κανείς; Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, κανείς; ... Τι χάνουμε εδώ; Αυτή είναι μια συζήτηση που κάνουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο».

Η Γκόλντμπεργκ κέρδισε το Όσκαρ B' γυναικείου ρόλου το 1990 για την ταινία «Ghost» και είναι μία από τις 11 μαύρες γυναίκες που έχουν λάβει αυτή τη διάκριση.

«Δεν νομίζω ότι η βιομηχανία μας βλέπει πραγματικά ως πρωταγωνίστριες, καταλαβαίνετε;» λέει η Χένσον στο ντοκιμαντέρ.

«Μας δίνουν τα βραβεία υποστηρικτικών ρόλων σαν να μοιράζουν ζαχαρωτά. Αυτό απλά - δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό. Γιατί τι ακριβώς μου λες;»

Με πληροφορίες από Guardian