System of a Down: Ανακοίνωσαν περιοδεία στην Ευρώπη - Οι ημερομηνίες

Οι System of a Down ανακοίνωσαν περιοδεία στην Ευρώπη, μετά από 9 χρόνια απουσίας, μαζί με τους Queens of the Stone Age.

Το αρμενοαμερικανικό Nu Metal συγκρότημα από τη νότια Καλιφόρνια αιφνιδίασε τους εκατομμύρια φαν του με την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής περιοδείας τους για το 2026 και η σχετική ανάρτηση στο Instagram, απέσπασε περισσότερα από 3 εκατομμύρια προβολών, μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα.

Η περιοδεία των επτά ημερομηνιών σηματοδοτεί τις πρώτες εμφανίσεις των System of a Down στην Ευρώπη από το 2017, όταν η μπάντα ολοκλήρωσε μια περιοδεία 20 συναυλιών.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το επόμενο καλοκαίρι με τους ειδικούς καλεσμένους QUEENS OF THE STONE AGE και ACID BATH», γράφουν στο Instagram τους, όπου προανήγγειλαν και τα πλάνα τους για μια ειδική εκδήλωση, που θα ακολουθήσει των σόου.

System of a Down: Οι ημερομηνίες της ευρωπαϊκής περιοδείας τους

29 Ιουνίου - Στοκχόλμη, Σουηδία Strawberry Arena

2 Ιουλίου - Παρίσι, Γαλλία Stade De France

6 Ιουλίου - Μιλάνο, Ιταλία Ippodromo Snai La Maura

8 Ιουλίου - Βερολίνο, Γερμανία Olympiastadion

10 Ιουλίου - Ντίσελντορφ, Γερμανία Open Air Park Düsseldorf

13 Ιουλίου - Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο Tottenham Hotspur Stadium

18 Ιουλίου - Βαρσοβία, Πολωνία PGE Narodowy



Οι System of a Down είναι αμερικανικό heavy metal συγκρότημα από το Λος Άντζελες και μέλη αρμενικής καταγωγής. Ιδρύθηκαν το 1994 και έγιναν γνωστοί για τον εκρηκτικό συνδυασμό metal, punk και αρμενικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά και για τους έντονους πολιτικοκοινωνικούς στίχους τους. Με άλμπουμ όπως το Toxicity (2001) και το Mezmerize (2005), γνώρισαν παγκόσμια επιτυχία και θεωρούνται από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα της γενιάς τους. Έχουν ξεχωρίσει για την αντιπολεμική τους στάση, την κριτική στην αμερικανική εξωτερική πολιτική και την ανάδειξη θεμάτων όπως η γενοκτονία των Αρμενίων.