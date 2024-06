Σύγχρονος χορός στην Πειραιώς 260, συναυλίες σε Ηρώδειο και Λυκαβηττό και ένα μεγάλο event για gamers

ΧΟΡΟΣ

Η ιεροτελεστία της άνοιξης

Η Ιεροτελεστία της άνοιξης σε μουσική του Ίγκορ Στραβίνσκι και χορογραφία του Βάσλαβ Νιζίνσκι είναι από τα σημαντικότερα μπαλέτα του 20ού αιώνα, το οποίο μας επανασύστησε η Πίνα Μπάους σε μια εμβληματική παράσταση το 1975. Από τη δική της «ανάγνωση» ο Καταλανός αβανγκάρντ δημιουργός Ροζέρ Μπερνάτ εμπνεύστηκε αυτό το έργο, που είναι ταυτόχρονα παιχνίδι και χορογραφία και θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

28-30/6, 20:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-20 ευρώ

ZONDER

Φωτ.: Stanislav Dobak

Υπό τους ήχους του Γαλάζιου Δούναβη του Στράους τρεις περφόρμερ προσπαθούν να βρουν τον βηματισμό τους και να συντονιστούν μεταξύ τους σε ένα παιχνίδι του οποίου οι κανόνες αλλάζουν διαρκώς. Η επιμονή τους να ολοκληρώσουν το έργο, αγνοώντας το σκηνικό που αποσυντίθεται, είναι σχεδόν συγκινητική. Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η βραβευμένη Αργεντίνα χορογράφος Ασελέν Παρολίν, που από το 2000 ζει και δουλεύει στην Ευρώπη, ενορχηστρώνει έναν εύθυμο εφιάλτη, μια χορογραφική αταξία ανοιχτή σε όλες τις πιθανότητες.

29-30, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-25 ευρώ

ΜΙΝΤΑΤΙ

Φωτ.: Νύσος Βασιλόπουλος

«Μιντάτι» στα χωριά της Ηπείρου ήταν η σύναξη για να παραχθεί με τη βοήθεια όλων ένα έργο που είχε ανάγκη η κοινότητα. Χορευτές και μουσικοί διαμορφώνουν το εικαστικό τοπίο, δημιουργούν ένα αρχείο από ήχους και κινήσεις που φέρουν μνήμες χορών από τα βάθη του χρόνου αλλά και το σήμερα, και σταδιακά ανοίγουν τους ομόκεντρους κύκλους μιας συλλογικής γιορτής.

3-4/7, 21:00, Πειραιώς 260, Πειραιώς 260, Ταύρος, είσοδος: 5-25 ευρώ

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Νeeme Järvi

Φωτ.: Simon van Boxtel

Διαθέτει τεράστια εμπειρία, ιλιγγιώδη δισκογραφία, έχει παραδώσει μοναδικές ερμηνείες σε σπάνια έργα, ενώ φημίζεται για τον αυθορμητισμό με τον οποίο διευθύνει, κερδίζοντας κοινό και κριτικούς. Ο λόγος για τον θρυλικό Νeeme Järvi που διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην πολυαναμενόμενη συναυλία-φόρο τιμής στα 200 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση της Ενάτης Συμφωνίας του Μπετόβεν, του έργου που οδήγησε την συμφωνική μουσική στα ανώτατα όριά της.

28/6, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, είσοδος: 15-120 ευρώ

Chamber Orchestra of Europe

Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Ρατλ με την Ορχήστρα.

Η πολυβραβευμένη Chamber Orchestra of Europe έχει εδώ και δεκαετίες κατακτήσει την κορυφή χάρη στον ξεχωριστό ήχο και τις καθηλωτικές ερμηνείες της. Φέτος το καλοκαίρι περιοδεύει στις μεγαλύτερες σκηνές της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση ενός σούπερ σταρ του πόντιουμ, του Βρετανού σερ Σάιμον Ρατλ. Πρόκειται για την τρίτη συνεργασία του Ρατλ με την Ορχήστρα, με την οποία ο χαρισματικός μαέστρος δηλώνει πραγματικά ερωτευμένος.

30/6, 21:00, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Αθήνα, είσοδος: 5-100 ευρώ

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

Buena Vista All Stars

Φτάνοντας από τους δρόμους της Αβάνας στη σκηνή, οι Buena Vista All Stars έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Una noche en La Habana» (Μια νύχτα στην Αβάνα) για μια βραδιά γεμάτη μαγευτικούς λατινοαμερικανικούς ρυθμούς και διαχρονικά τραγούδια, όπως τα «Chan-Chan», «Dos Gardenias», «El cuarto de Tula», «Candela», «Carretero» κ.ά.

29/6, 21:00, Ξέφωτο, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος ελεύθερη

Rotting Christ

Ένα ξεχωριστό show που ετοιμάζεται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναυλία.

Για πρώτη φορά, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στη μοναδική τους εμφάνιση στην Αθήνα, σε ένα ξεχωριστό show που ετοιμάζεται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναυλία. Οι Rotting Christ σίγουρα δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι μία από τις κορυφαίες και πιο αναγνωρισμένες μπάντες της metal σκηνής παγκοσμίως. Εδώ και πολλά χρόνια συγκινούν τα πλήθη τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

29/6, 21:00, Αμφιθέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 15 ευρώ

MIKA

Ο εκθαμβωτικός showman με τα πολύχρωμα ποπ beats επιστρέφει στην Αθήνα στα Rockwave Nights.

Μετά την ξεσηκωτική του εμφάνιση στο περσινό Rockwave Festival, που μάγεψε κοινό και κριτικούς, ο εκθαμβωτικός showman με τα πολύχρωμα ποπ beats επιστρέφει στην Αθήνα στα Rockwave Nights. Ποπ διαμάντια όπως τα «Grace Kelly», «Relax, Take it easy», «Lollipop», «Big Girl (You are beautiful)» «The origin of love», «We are golden» ενσωματώνονται σε μια αιώνια λούπα που στριφογυρίζει στο ανθρώπινο μυαλό.

2/7, 21:00, Αμφιθέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 60 ευρώ

Opeth

Φωτ.: Anthony Pidgeon Redferns

Εννιά χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Αθήνα, οι σημαντικότεροι Σουηδοί εκφραστές του progressive metal, οι Opeth, θα μοιραστούν τη σκηνή με τους πρωτοπόρους του σύγχρονου progressive, Leprous. Ένα ψυχεδελικό τρενάκι τρόμου που δραπετεύει από τη φλόγα της καταδίκης στις ήπιες νότες του «Damnation», επιταχύνοντας όσο πλησιάζει το εφιαλτικό σκηνικό του «Blackwater Park», φτάνοντας στο σημείο της λύτρωσης υπό τον πολυτάραχο ήχο του «Deliverance».

3/7, 21:00, Αμφιθέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός, είσοδος: 50 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Lalibela Music Festival 2024

Οι θρύλοι του indie rock μουσικού στερεώματος, οι Kasabian, έρχονται στην Αθήνα.

Οι θρύλοι του indie rock μουσικού στερεώματος, οι Kasabian, έρχονται στην Αθήνα μόλις λίγες ημέρες πριν από τη μεγαλύτερη συναυλία τους στο Victoria Park αλλά και την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ, οπότε θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ακυκλόφορητα τραγούδια αλλά και αγαπημένες παλιότερες επιτυχίες για να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε μέχρι τελικής πτώσης. Το ολλανδοτουρκικό psych folk συγκρότημα με έδρα το Άμστερνταμ, Altin Gün, που έχει αποθεωθεί από διεθνή Τύπο και κριτικούς και αναβιώνει κυρίως τουρκικό ρεπερτόριο folk, ψυχεδελικής, funk και rock μουσικής της δεκαετίας του 1970, έρχεται να τους πλαισιώσει και να μας ταξιδέψει σε εξωτικούς και ψυχεδελικούς μουσικούς προορισμούς!

2/7, 21:00, ΟΑΚΑ, λεωφ. Κηφισίας 37, Δήμος Αμαρουσίου, είσοδος: 60-120 ευρώ

Gamers Lounge Hype Festival

Το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ θα «μεταμορφωθεί» για να υποδεχτεί gamers και μη σε μια μοναδική live event εμπειρία που θα μας γεμίσει φρεσκάδα και ενέργεια. Όποιο και να είναι το χόμπι σας, το GLHF θα είναι μια συναρπαστική εμπειρία για εσάς. Υπερσύγχρονες κονσόλες, arcade μηχανές, διαδραστικά φυσικά παιχνίδια, επιτραπέζια, racing simulators, escape rooms, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για street art, cosplay και φυσικά ζωντανή μουσική με αγαπημένους καλλιτέχνες.

29-30/6, 10:00, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς & Ερμού, Γκάζι, είσοδος: 14-50 ευρώ

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Βραδινή ξενάγηση στο Μουσείο Ακρόπολης

Μια μοναδική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης την ώρα που ο χώρος αποκτά τη δική του μαγεία στο φως του ηλιοβασιλέματος.

Μια μοναδική ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης την ώρα που ο χώρος αποκτά τη δική του μαγεία στο φως του ηλιοβασιλέματος και τα εκθέματα ακόμα μεγαλύτερη γοητεία όσο πέφτει το φως. Ο Μοσχοφόρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, η κόρη του Αντήνορα, ο Κέκροπας και ο Πάνδροσος μας περιμένουν για να μας διηγηθούν την ιστορία τους.

28/6, 19:30, Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ