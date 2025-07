Superman: Οι 10 ερμηνείες που ξεχώρισαν

Με αφορμή τη νέα Superman ταινία που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες, το Variety, ξεχώρισε τις 10 καλύτερες ερμηνείες του σούπερ ήρωα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη.

Ξεκινώντας από τη 10η και την 9η θέση, το πρακτορείo αποτίει φόρο τιμής στους Tim Daly και George Newbern, που «χάρισαν» τη φωνή τους για τα Superman: The Animated Series (1996–2000) και Justice League (2001–2004).

Μπορεί να ήταν μόνο φωνές, αλλά καθόρισαν τον χαρακτήρα για μια ολόκληρη γενιά, θα σχολιάσει το Variety. Ο Daly έδωσε κύρος, ενώ ο Newbern έφερε ηθική και συναίσθημα. Από τις καλύτερες animated ερμηνείες υπερήρωα.

Ο σούπερ ήρωας του Superman: The Animated Series / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Ακολουθεί η λίστα με τους top 8 ηθοποιούς που ανέλαβαν τον ρόλο του Superman και ξεχώρισαν.

8. Dean Cain

Ο Dean Cain / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Lois & Clark: The New Adventures of Superman (1993–1997)

Ένας πιο ρομαντικός Σούπερμαν. Ο Cain έδωσε μια περισσότερο γοητευτική χροιά στον ήρωα, με χημεία και χιούμορ.

7. Brandon Routh

Ο Brandon Routh / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Superman Returns (2006)

Θύμιζε έντονα τον Christopher Reeve. Αν και η ταινία δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία, ο ίδιος άφησε θετικές εντυπώσεις και αργότερα επέστρεψε δυναμικά στο Crisis on Infinite Earths.

6. Tom Welling

Ο Tom Welling / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Smallville (2001–2011)

Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες για τον ρόλο με αυθεντικότητα και συναίσθημα. Χτίζει τον ήρωα επεισόδιο το επεισόδιο.

5. George Reeves

Ο George Reeves / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Adventures of Superman (1952–1958)

Κλασικός, απλός, αλλά ειλικρινής. Με σεβασμό προς τα παιδιά και το κοινό, ενσάρκωσε έναν προσιτό Σούπερμαν με προτεραιότητα την ηθική, που έμεινε αξέχαστος για την εποχή του.

4. Tyler Hoechlin

Ο Tyler Hoechlin / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Superman & Lois (2021–2024)

Ο «πιο ανθρώπινος και καθημερινός Σούπερμαν». Δεν ήταν ούτε τέλειος ούτε αψεγάδιαστος, αλλά δυνατός, στοργικός, και υπεύθυνος – ως ήρωας, πατέρας και σύζυγος.

3. Henry Cavill

Ο Henry Cavil / Φωτογραφία: imdb

Συμμετοχή: Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016), Justice League (2017)

Ο πιο σκοτεινός αλλά και ανθρώπινος παράλληλα, Σούπερμαν. Με εσωτερικές συγκρούσεις, θυσίες και δράμα, ο Cavill πρόσφερε μια ώριμη και σύγχρονη εκδοχή του ήρωα.

2. David Corenswet

Ο David Corenswet / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Superman (2025)

Ο νέος Σούπερμαν που φαίνεται να ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στον ιδεαλισμό και τον ρεαλισμό. Ευάλωτος, ηθικός, με χιούμορ και αυτογνωσία – μια ανανεωμένη αλλά πιστή ερμηνεία.

1. Christopher Reeve

Ο Christopher Reeve / Φωτογραφία: www.themoviedb.org

Συμμετοχή: Superman (1978), Superman II (1980), Superman III (1983), Superman IV (1987)

Ο εμβληματικός Σούπερμαν που έκανε τον κόσμο να «πιστέψει πως ένας άνθρωπος μπορεί να πετάξει». Με κλασική γοητεία και «θεατρική παιδεία», όπως τονίζει το πρακτορείο, ο Reeve έγινε το απόλυτο πρότυπο του Superman.