Super Bowl: Ο Bad Bunny ένωσε την Αμερική τραγουδώντας στα Ισπανικά

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime show του Super Bowl εξελίχθηκε σε ένα δεκατετράλεπτο αφιέρωμα στο Πουέρτο Ρίκο, μετατρέποντας το πιο προβεβλημένο μουσικό διάλειμμα της αμερικανικής τηλεόρασης σε μια γιορτή αγάπης και ενότητας.

Ο 31χρονος καλλιτέχνης, ο πιο streamed μουσικός παγκοσμίως το 2025 σύμφωνα με την Spotify και νικητής του βραβείου Album of the Year στα Grammy 2026 για το άλμπουμ Debí Tirar Más Fotos, έγραψε ιστορία ως ο πρώτος μουσικός που παρουσίασε halftime show του Super Bowl εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, απηύθυνε δύο σύντομα μηνύματα στα αγγλικά: τη φράση «The only thing more powerful than hate is love» σε ένα billboard και τη φράση «Together, We Are America» γραμμένη πάνω σε μια μπάλα ποδοσφαίρου.

Η σκηνική αφήγηση αντλούσε εικόνες από την καθημερινότητα και την ιστορία του Πουέρτο Ρίκο. Ο Bad Bunny έκανε την είσοδό του μέσα από ένα χωράφι ζαχαροκάλαμου, ενώ το σκηνικό μεταμορφώθηκε σε ένα λατινοαμερικανικό τοπίο που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, nail salon και μπαρ γειτονιάς. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η χαρακτηριστική «casita», μια σκηνική αναπαράσταση παραδοσιακού πορτορικανικού σπιτιού, στοιχείο που αποτελεί σταθερό μοτίβο στις εμφανίσεις του καλλιτέχνη.

Στο show του εμφανίστηκαν η Lady Gaga και ο Ricky Martin. Η Lady Gaga, η οποία αποτέλεσε τη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, συμμετείχε με μια latin εκδοχή του Die With a Smile και μοιράστηκε για λίγα δευτερόλεπτα τη σκηνή με τον Bad Bunny, χορεύοντας μαζί του πριν το show περάσει στην επόμενη ενότητα. Ο Ricky Martin εμφανίστηκε ερμηνεύοντας το Lo Que Le Pasó a Hawaii, ένα τραγούδι όπου οι στίχοι του συνδέονται απόλυτα με την πολιική στάση του Bad Bunny.

Σύντομα cameos έκαναν επίσης ο Pedro Pascal, η Cardi B, η Karol G και η Jessica Alba, όλοι ενταγμένοι οργανικά στο σκηνικό της παράστασης, ενισχύοντας τον κοινοτικό και οικογενειακό χαρακτήρα της εμφάνισης.

Μία από τις πιο συζητημένες στιγμές του show ήταν η τέλεση ενός πραγματικού γάμου επί σκηνής, με ένα ζευγάρι να παντρεύεται μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές στο στάδιο και εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, στοιχείο που υπογράμμισε τη θεματική της οικογένειας και της συλλογικότητας που διαπερνούσε ολόκληρη την εμφάνιση. Οι συγκεκριμένες αξίες υπογραμμίστηκαν και αλλού στο show, όπως τη στιγμή όπου ο Bad Bunny παρέδωσε συμβολικά το βραβείο Grammy σε ένα μικρό παιδί, ενώ στο φόντο ακουγόταν η ομιλία αποδοχής του από το 2026.

Το μουσικό μέρος της εμφάνισης εξελίχθηκε σε ένα medley που κάλυψε διαφορετικές φάσεις της πορείας του, συνδυάζοντας reggaeton, latin pop και πιο σύγχρονες παραγωγές. Ο Μπενίτο κατάφερε να χωρέσει 14 τραγούδια στο show, όπως Tití Me Preguntó, MONACO και BAILE INoLVIDABLE, NUEVAYoL και ξεσήκωσε το στάδιο.

Σε μία από τις πιο φορτισμένες σκηνές της βραδιάς, ο καλλιτέχνης σκαρφάλωσε σε έναν πυλώνα ηλεκτρικού ρεύματος, εικόνα που παρέπεμπε στις κατεστραμμένες υποδομές του Πουέρτο Ρίκο μετά τον τυφώνα Maria το 2017. Το στιγμιότυπο πλαισιώθηκε από την ενδυματολογική του επιλογή: ένα μπεζ πουλόβερ με τον αριθμό 64, σχεδιασμένο από τη Zara, χωρίς να δοθεί επίσημη ερμηνεία για τον συμβολισμό του.

Το φινάλε της εμφάνισης κινήθηκε στον ίδιο άξονα. Η σκηνή γέμισε με σημαίες χωρών της αμερικανικής ηπείρου, ενώ ο Bad Bunny απήγγειλε ένα προς ένα τα ονόματα των κρατών, από τον Καναδά έως τη Χιλή. Η στιγμή λειτούργησε ως συνοπτική αποτύπωση του κεντρικού μηνύματος του show: μια διευρυμένη, πολυφωνική εκδοχή της Αμερικής, παρουσιασμένη όχι ως σύνθημα, αλλά ως εικόνα.

Μετά την εμφάνιση, ο Donald Trump, ο οποίος δεν παρευρέθηκε στο φετινό Super Bowl, αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Truth Social με την εξής δήλωση:

«Το halftime show του Super Bowl ήταν απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα ΟΛΩΝ των εποχών! Δεν είχε κανένα νόημα και αποτελεί προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής. Κανείς δεν καταλαβαίνει ούτε λέξη από όσα λέει, και αυτό δεν αντιπροσωπεύει τις αμερικανικές αξίες. Είναι ντροπή για το Super Bowl και για τη χώρα μας.»