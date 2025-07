Το «Sunset Boulevard» επιστρέφει στους κινηματογράφους για την 75η επέτειό του

Η ταινία «Sunset Boulevard» ή αλλιώς «Η Λεωφόρος της Δύσης» επιστρέφει στους κινηματογράφους για την 75η επέτειό της.

Η Paramount ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την 75η επέτειο του φιλμ, συμπεριλαμβανομένης κινηματογραφικής επανακυκλοφορίας στις 3 και 4 Αυγούστου.

Το «Sunset Boulevard» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 10 Αυγούστου του 1950. Η πρώτη σκηνή δείχνει τον σεναριογράφο, Τζόι Γκιλς, να επιπλέει νεκρός σε μια πισίνα, ενώ αφηγείται την ιστορία που οδήγησε στη μοίρα του. Ο Γκίλις έχει σχέση με τη Νόρμα Ντέσμοντ (Γκλόρια Σουάνσον), μια σταρ του βωβού κινηματογράφου της οποίας όμως οι ένδοξες μέρες έχουν παρέλθει πια.

Ο Μπίλι Γουάιλντερ σκηνοθέτησε την ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Έριχ φον Στρόχαϊμ και Νάνσι Όλσον. Η αποκαταστημένη σε 4K ταινία «Sunset Boulevard» έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η αποκατάσταση έγινε από ένα σωζόμενο αντίγραφο αρνητικού 35 mm, που παραπέμπει σε κόπια της Βιβλιοθήκης του Αμερικανικού Κογκρέσου. Περιλαμβάνει επίσης μίξη ήχου 5.1 με τη χρήση της τεχνολογίας Park Road Post για την απομόνωση των διαλόγων. Η Park Road αποκατέστησε το υλικό από τα ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον «They Shall Not Grow Old» και «The Beatles: Get Back».

Η κινηματογραφική επανέκδοση της Fathom Entertainment περιλαμβάνει εισαγωγή από τον κριτικό κινηματογράφου, Λέοναρντ Μάλτιν.

Το «Sunset Boulevard» κέρδισε Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου, Μουσικής και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης και ήταν υποψήφιο για 11 βραβεία.