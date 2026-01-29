Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε τραγούδι κατά της ICE - «Εδώ στο σπίτι μας, σκότωσαν»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE με τίτλο «Streets of Minneapolis», καταδικάζοντας τον «ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ» και τον «κρατικό τρόμο».
Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση στη Μινεάπολη, ο Μπρους Σπρίνγκστιν απαντά με το «Streets of Minneapolis» σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολη», το οποίο αφιέρωσε στην πόλη, στους «μετανάστες γείτονές μας» και εκείνους που σκοτώθηκαν από πράκτορες της ICE, τη Renee Good και τον Alex Pretti.
«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα εχθές και το κυκλοφορώ σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολις. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους του Μινεάπολις, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good. Μείνετε ελεύθεροι, Bruce Springsteen», είπε ο Σπρίνγκστιν.
Το τραγούδι «εκρήγνυται σε ένα πλήρες μουσικό arrangement και περιλαμβάνει στιγμές που μπορείς να τραγουδήσεις μαζί — ή, σε μια στιγμή που μπορείς να φωνάξεις μαζί, "ICE out of Minneapolis"», σχολιάζει το Variety.
Στους στίχους περιγράφεται, πώς «μια πόλη που καιγόταν πάλεψε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών», τους οποίους ο τραγουδιστής περιγράφει ως «τον ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ από το DHS».
Ο φόρος τιμής στους πεσόντες πολίτες έρχεται όταν ο Σπρίνγκστιν τραγουδάει: «Υπήρχαν αιματηρά χνάρια / Εκεί που θα έπρεπε να υπήρχε έλεος / Και δύο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν σε χιονισμένους δρόμους / Ο Alex Pretti και η Renee Good».
Το τραγούδι καταλήγει: «Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν / Τον χειμώνα του '26 / Θα υπερασπιστούμε αυτή τη γη / Και τον ξένο ανάμεσά μας / Θα θυμόμαστε τα ονόματα εκείνων που πέθαναν / Στους δρόμους του Μινεάπολις».
Ο τίτλος του τραγουδιού αντηχεί το «Streets of Philadelphia» του Springsteen, το τραγούδι του για την κρίση του AIDS που χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος για την ταινία «Philadelphia».
Οι στίχοι του «Streets of Minneapolis»
Through the winter’s ice and cold
Μέσα από τον πάγο και το κρύο του χειμώνα
Down Nicollet Avenue
Κατά μήκος της λεωφόρου Nicollet
A city aflame fought fire and ice
Μια πόλη στις φλόγες πάλευε με φωτιά και πάγο
‘Neath an occupier’s boots
Κάτω από τις μπότες ενός κατακτητή
King Trump’s private army from the DHS
Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS
Guns belted to their coats
Με όπλα ζωσμένα πάνω στα παλτά τους
Came to Minneapolis to enforce the law
Ήρθαν στη Μινεάπολη για να επιβάλουν τον νόμο
Or so their story goes
Τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία τους
Against smoke and rubber bullets
Απέναντι σε καπνό και πλαστικές σφαίρες
By the dawn’s early light
Με το πρώτο φως της αυγής
Citizens stood for justice
Οι πολίτες στάθηκαν υπέρ της δικαιοσύνης
Their voices ringing through the night
Οι φωνές τους αντηχούσαν μέσα στη νύχτα
And there were bloody footprints
Και υπήρχαν αιματηρά αποτυπώματα
Where mercy should have stood
Εκεί όπου θα έπρεπε να είχε σταθεί το έλεος
And two dead left to die on snow-filled streets
Και δύο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν σε δρόμους γεμάτους χιόνι
Alex Pretti and Renee Good
Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου
Singing through the bloody mist
Να τραγουδά μέσα από την αιματηρή ομίχλη
We’ll take our stand for this land
Θα πάρουμε θέση γι’ αυτή τη γη
And the stranger in our midst
Και για τον ξένο ανάμεσά μας
Here in our home they killed and roamed
Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν
In the winter of ’26
Τον χειμώνα του ’26
We’ll remember the names of those who died
Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν
On the streets of Minneapolis
Στους δρόμους της Μινεάπολης
Trump’s federal thugs beat up on
Οι ομοσπονδιακοί μπράβοι του Τραμπ χτυπούσαν
His face and his chest
Το πρόσωπό του και το στήθος του
Then we heard the gunshots
Ύστερα ακούσαμε τους πυροβολισμούς
And Alex Pretti lay in the snow, dead
Και ο Άλεξ Πρέτι κειτόταν νεκρός στο χιόνι
Their claim was self defense, sir
Ο ισχυρισμός τους ήταν αυτοάμυνα, κύριε
Just don’t believe your eyes
Απλώς μην πιστεύετε τα μάτια σας
It’s our blood and bones
Είναι το δικό μας αίμα και τα κόκαλά μας
And these whistles and phones
Και αυτές οι σφυρίχτρες και τα κινητά
Against Miller and Noem’s dirty lies
Απέναντι στα βρώμικα ψέματα των Μίλερ και Νοέμ
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου
Crying through the bloody mist
Να κλαίει μέσα από την αιματηρή ομίχλη
We’ll remember the names of those who died
Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν
On the streets of Minneapolis
Στους δρόμους της Μινεάπολης
Now they say they’re here to uphold the law
Τώρα λένε πως είναι εδώ για να τηρήσουν τον νόμο
But they trample on our rights
Όμως ποδοπατούν τα δικαιώματά μας
If your skin is black or brown my friend
Αν το δέρμα σου είναι μαύρο ή καφέ, φίλε μου
You can be questioned or deported on sight
Μπορείς να ανακριθείς ή να απελαθείς επί τόπου
In chants of ICE out now
Μέσα σε συνθήματα «ICE έξω τώρα»
Our city’s heart and soul persists
Η καρδιά και η ψυχή της πόλης μας επιμένουν
Through broken glass and bloody tears
Μέσα από σπασμένα τζάμια και αιματηρά δάκρυα
On the streets of Minneapolis
Στους δρόμους της Μινεάπολης
Oh our Minneapolis, I hear your voice
Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου
Singing through the bloody mist
Να τραγουδά μέσα από την αιματηρή ομίχλη
Here in our home they killed and roamed
Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν
In the winter of ’26
Τον χειμώνα του ’26
We’ll take our stand for this land
Θα πάρουμε θέση γι’ αυτή τη γη
And the stranger in our midst
Και για τον ξένο ανάμεσά μας
We’ll remember the names of those who died
Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν
On the streets of Minneapolis
Στους δρόμους της Μινεάπολης
We’ll remember the names of those who died
Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν
On the streets of Minneapolis
Στους δρόμους της Μινεάπολης