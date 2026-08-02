Το Στόουνχεντζ θα προσφέρει σε ορισμένους τυχερούς επισκέπτες 20 λεπτά απόλυτης ηρεμίας μέσα στο μνημείο

Οι επισκέψεις στο Στόουνχεντζ μπορεί να είναι λίγο χαοτικές. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι καταφθάνουν για να γιορτάσουν το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο, ενώ τις περισσότερες ημέρες ο χώρος κατακλύζεται από κίνηση, ενθουσιώδεις συζητήσεις και… αμέτρητες selfies.

Όμως, καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, η υπηρεσία English Heritage προσφέρει στους επισκέπτες την ευκαιρία να κερδίσουν κάτι σπάνιο: λίγα λεπτά απόλυτης απομόνωσης ανάμεσα στους επιβλητικούς λίθους.

Όσοι αγοράζουν εισιτήρια εκ των προτέρων μπαίνουν αυτόματα σε κλήρωση για 20 λεπτά προσωπικού χρόνου στο κέντρο του μνημείου.

Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, η οποία θεωρείται η πρώτη του είδους της από τότε που θεσπίστηκαν εισιτήρια εισόδου πριν από 125 χρόνια, η εφημερίδα Guardian έλαβε άδεια να περάσει 20 λεπτά μέσα στον πέτρινο κύκλο, το πρωί της Τρίτης, για να βιώσει αυτή τη σπάνια ηρεμία.

Κανονικά, το μνημείο περιβάλλεται από ένα σχοινί ασφαλείας – παρόμοιο με εκείνο που χρησιμοποιείται σε χώρους VIP νυχτερινών κέντρων – και οι επισκέπτες βλέπουν τους λίθους από έναν περιμετρικό διάδρομο.

Για την επίσκεψη της Guardian, ο επόπτης Νικ Μοράμπιτο έλυσε το σχοινί λίγο μετά τις 9 το πρωί, με μια διακριτική κίνηση.

Οι κανόνες ωστόσο παραμένουν: οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να αγγίζουν τους λίθους, να ακουμπούν πάνω τους ή να κάθονται σε αυτούς. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη δυνατότητα να παρατηρήσει κανείς το μέγεθος του μνημείου αλλά και τις λεπτομέρειές του – τα στροβιλώδη και ανομοιόμορφα μοτίβα που δημιουργούν οι λειχήνες, τις βαθιές ρωγμές και τα γαϊδουράγκαθα που ξεπροβάλλουν κάτω από κάποιους λίθους.

Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν από κοντά χαράγματα στην επιφάνεια των λίθων, ανάμεσά τους και ένα γκράφιτι που φέρεται να δημιούργησε ο αρχιτέκτονας Κρίστοφερ Ρεν, η οικογένεια του οποίου είχε σπίτι κοντά στην περιοχή.

Ο χώρος είναι ήσυχος, αλλά όχι εντελώς σιωπηλός. Ο αυτοκινητόδρομος Α303 περνά σε απόσταση λίγων μέτρων, όμως ο ήχος της κίνησης μοιάζει περισσότερο με ένα μακρινό βουητό παρά με θόρυβο που ενοχλεί. Δεν καλύπτει ούτε το κελάηδισμα των πουλιών, ούτε τα βελάσματα των προβάτων, ούτε τον ζεστό νότιο άνεμο που περνά ανάμεσα από τους λίθους.

Πάνω απ’ όλα, έχεις λίγα ήσυχα λεπτά για να αναρωτηθείς ποιοι έχτισαν αυτό το μνημείο, γιατί το δημιούργησαν και, ίσως, τι θα σκέφτονταν για τους ανθρώπους που το επισκέπτονται 5.000 χρόνια αργότερα.

Η μαγεία διακόπηκε στις 9.35 το πρωί, όταν έφτασε το πρώτο λεωφορείο από το κέντρο επισκεπτών. Μια οικογένεια Γερμανών περπάτησε γρήγορα προς τον κύκλο για να είναι η πρώτη που θα έφτανε εκεί. Δεν τους επιτράπηκε όμως να περάσουν πίσω από το προστατευτικό σχοινί.

Ο Μοράμπιτο είπε ότι, παρόλο που αγαπά να βοηθά τους επισκέπτες να απολαμβάνουν τους λίθους, εκτιμά ιδιαίτερα τις στιγμές που ο ίδιος και οι συνάδελφοί του μπορούν να μείνουν μόνοι εκεί:

«Στο τέλος μιας πολυσύχναστης καλοκαιρινής ημέρας είναι υπέροχο να κάθεσαι στον κύκλο για λίγα λεπτά και να θυμάσαι για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί».

Ο υπεύθυνος ασφαλείας, Ρέι Μπάλεπιτ, δήλωσε ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα την ηρεμία της νυχτερινής βάρδιας: «Ακούς τους λαγούς και τα πρόβατα να κινούνται γύρω σου». Περιστασιακά, κάποιοι προσπαθούν να μπουν παράνομα στον χώρο. «Είχαμε ένα ζευγάρι χθες το βράδυ», είπε. «Τους ζητήσαμε να φύγουν – δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα».

Η Τζόρτζια Μπάτερς, επικεφαλής επιχειρήσεων της English Heritage για το Στόουνχεντζ, συμφώνησε ότι το να βρίσκεται κάποιος μέσα στον πέτρινο κύκλο είναι μια ξεχωριστή εμπειρία:

«Είναι ένας πνευματικός χώρος για πολλούς ανθρώπους, αλλά ακόμη κι αν δεν το βλέπεις έτσι, υπάρχει κάτι υπέροχο σε αυτό το τοπίο – έχει μια παρουσία, μια αίσθηση ηρεμίας».

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στους λίθους χωρίς πλήθος γύρω του – και η διασημότητα είναι ένας από αυτούς. Ο Μπαράκ Ομπάμα επισκέφθηκε το Στόουνχεντζ όταν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Βρετανία για σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ και ο πρώην αστροναύτης Μπαζ Όλντριν πέρασε από εκεί φορώντας μπλουζάκι με θέμα τον Άρη.

Κατά την περίοδο του ηλιοστασίου, οι άνθρωποι επιτρέπεται να μπουν στον κύκλο χωρίς εισιτήριο. Ωστόσο, αναπόφευκτα μοιράζονται τον χώρο με πολλούς άλλους και το τραγούδι των πουλιών χάνεται μέσα στον ήχο των τυμπάνων.

Ο μόνος συνήθης τρόπος για να περάσει κάποιος χρόνο μόνος μέσα στον κύκλο είναι να πληρώσει σχεδόν 1.500 λίρες για μια ειδική «explorer tour».

Η Μπάτερς εξήγησε ότι όσοι κερδίσουν την κλήρωση του Αυγούστου μπορούν να πάρουν μαζί τους και άλλα μέλη της παρέας τους, εφόσον είχαν κλείσει εισιτήρια την ίδια στιγμή. Ωστόσο, έχουν και την επιλογή να μπουν εντελώς μόνοι.

«Ο καθένας είναι διαφορετικός, έτσι δεν είναι; Κάποιοι μπορεί να θέλουν απλώς να τρέξουν ανάμεσα στους λίθους και να φύγουν, άλλοι μπορεί να θέλουν να πιουν ένα φλιτζάνι τσάι εκεί».

«Είναι τεράστιοι λίθοι και υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να στέκεσαι ακριβώς δίπλα τους και να αντιλαμβάνεσαι το μέγεθός τους. Σε κάνει να σκέφτεσαι: πώς κατάφεραν οι άνθρωποι να μεταφέρουν αυτά τα τεράστια κομμάτια πριν από 5.000 χρόνια;»

Κάποιοι θα θέλουν να τραβήξουν φωτογραφίες για τα κοινωνικά δίκτυα. «Δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό», είπε η Μπάτερς. «Αλλά θα ήθελα να πιστεύω ότι θα μπορέσουν επίσης να αφιερώσουν λίγο χρόνο απλώς για να βιώσουν μια στιγμή ηρεμίας».

Με πληροφορίες από Guardian



