Στο Τέξας κάλυψαν το «Black Artists Matter» στο Austin

Οι αρχές του Austin κάλυψαν ένα από τα πιο γνωστά έργα δρόμου της πόλης, το «Black Artists Matter», στο East Austin, έπειτα από εντολή του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ για απομάκρυνση «πολιτικών ιδεολογιών» από τους δρόμους.

Το έργο είχε δημιουργηθεί τον Ιούνιο του 2020, μέσα στο κύμα των μαζικών διαδηλώσεων για τη φυλετική δικαιοσύνη που ακολούθησαν τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ. Δεκάδες μέλη της κοινότητας, ανάμεσά τους καλλιτέχνες και ακτιβιστές, συμμετείχαν στην υλοποίησή του, με πρωτοβουλία της Austin Justice Coalition και του καλλιτεχνικού κέντρου Capitol View Arts.

Το έργο απλωνόταν στην 11th Street, σε μια περιοχή με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος για τη μαύρη κοινότητα του Austin. Βρισκόταν στο Sixth Square District, τη συνοικία που θεωρείται Black Cultural District της πόλης και η οποία έχει συνδεθεί με την ιστορία του φυλετικού διαχωρισμού, αλλά και με τη μαύρη καλλιτεχνική ζωή.

Facebook Twitter Το έργο δημιουργήθηκε σε διάστημα 72 ωρών από σχεδόν 70 μέλη της κοινότητας, ανάμεσά τους καλλιτέχνες και ακτιβιστές του Austin

Η Ίσια Άνταμς, εκτελεστική διευθύντρια της Austin Justice Coalition, δήλωσε στο Hyperallergic ότι θυμάται ακόμη τις ημέρες δημιουργίας του έργου και τη χαρά που έδωσε στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, αλλά και στην κοινότητα που ένιωσε ότι την έβλεπαν.

Σύμφωνα με την ίδια, η αφαίρεση του έργου δείχνει ότι η διαγραφή των μαύρων ανθρώπων στο Austin «είναι σταθερή».

Η απόφαση εντάσσεται σε ευρύτερη εντολή του Γκρεγκ Άμποτ προς τις πόλεις του Τέξας να αφαιρέσουν από τους δρόμους έργα ή σημάνσεις που, σύμφωνα με την πολιτειακή κυβέρνηση, εκφράζουν «πολιτικές ιδεολογίες». Η εντολή παρουσιάστηκε ως μέτρο για την οδική ασφάλεια και την ανάγκη «ομοιομορφίας» στις σημάνσεις.

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Ωστόσο, οργανώσεις και τοπικοί ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια προσπάθεια να σβηστούν από τον δημόσιο χώρο εικόνες που συνδέονται με τη μαύρη ιστορία και τη ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα. Σύμφωνα με έγγραφο της δημοτικής υπηρεσίας μεταφορών του Austin, τουλάχιστον 15 έργα δρόμου αναμένεται να αφαιρεθούν ή να καλυφθούν, ανάμεσά τους και διαβάσεις με τα χρώματα του Pride.

Οι αρχές του Austin είχαν ζητήσει από την πολιτεία να εξαιρεθούν συγκεκριμένα έργα από την απομάκρυνση, επικαλούμενες στοιχεία σύμφωνα με τα οποία δεν αποτελούσαν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια. Το αίτημα απορρίφθηκε.

Το «Black Artists Matter» δεν ήταν ένα ουδέτερο διακοσμητικό στοιχείο στον δρόμο. Βρισκόταν κοντά στο ιστορικό Victory Grill, χώρο όπου συγκεντρώνονταν μαύροι στρατιώτες που επέστρεφαν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κοντά στο Kenny Dorham’s Backyard, έναν χώρο που παραμένει σημαντικός για τη μαύρη καλλιτεχνική κοινότητα του Austin.

Γι’ αυτό και η κάλυψή του δεν διαβάζεται από τους τοπικούς φορείς απλώς ως εφαρμογή ενός κανόνα για τους δρόμους. Διαβάζεται ως πράξη διαγραφής.

Η υπόθεση στο Τέξας ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις σε άλλες πολιτείες. Στη Φλόριντα, εντολή του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις είχε οδηγήσει στην αφαίρεση δημόσιων έργων δρόμου, ανάμεσά τους και διάβαση μνήμης για τα θύματα του Pulse Nightclub.

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Το ερώτημα, τελικά, δεν είναι μόνο τι επιτρέπεται να ζωγραφιστεί σε έναν δρόμο. Είναι ποια μνήμη επιτρέπεται να μένει ορατή.

Ένα έργο που δημιουργήθηκε σε μια στιγμή συλλογικού πένθους και πολιτικής διεκδίκησης σκεπάστηκε στο όνομα της ουδετερότητας. Μόνο που ο δημόσιος χώρος δεν υπήρξε ποτέ ουδέτερος.

με στοιχεία από Hyperallergic