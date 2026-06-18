Στο σπίτι των Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν υπάρχει κουζίνα αλλά υπάρχει ένας απρόσμενος κληρονόμος

Στο σπίτι των Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν υπάρχει κουζίνα.

Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να είναι μια μικρή περίληψη της ζωής τους: δύο καλλιτέχνες που αντιμετώπισαν ακόμη και την καθημερινότητα σαν έργο τέχνης, που προτίμησαν να τρώνε έξω ή να τους φέρνουν φαγητό παρά να χάνουν χρόνο μαγειρεύοντας, και που εδώ και δεκαετίες ζουν στο ίδιο σπίτι γεωργιανής αρχιτεκτονικής στο Spitalfields του ανατολικού Λονδίνου, σαν να μην έπαψαν ποτέ να είναι οι ίδιοι το έργο.

Τώρα, οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ επιστρέφουν με νέα έκθεση στο Gilbert & George Centre, τον χώρο που άνοιξε το 2023 κοντά στο σπίτι τους, σε ένα πρώην ζυθοποιείο του 19ου αιώνα. Η έκθεση Our George Crompton, Worlds and Windows επιστρέφει στο υλικό της παλιότερης σειράς London and New York Worlds and Windows, του 1990, αλλά το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν βρίσκεται μόνο στους τοίχους της έκθεσης. Βρίσκεται σε έναν τρίτο άνθρωπο που έχει μπει στη ζωή τους.

Ονομάζεται Endless και είναι καλλιτέχνης του δρόμου. Έγινε γνωστός ως ο πρώτος street artist που μπήκε στη συλλογή της Πινακοθήκης Ουφίτσι στη Φλωρεντία, έναν χώρο που συνήθως συνδέεται με τον Μποτιτσέλι και τον Μιχαήλ Άγγελο, όχι με σπρέι και τοίχους της πόλης.

Η σχέση του με τους Γκίλμπερτ & Τζορτζ ξεκίνησε σχεδόν τυχαία. Οι δύο καλλιτέχνες, που συχνά αντλούν υλικό από την περιοχή γύρω από το σπίτι τους, είδαν ένα έργο του Endless σε έναν κοντινό τοίχο. Το φωτογράφισαν και το χρησιμοποίησαν σε έκθεσή τους στη Σιγκαπούρη το 2015. Όταν ο Endless το ανακάλυψε, επικοινώνησε μαζί τους. Από εκεί άρχισε μια αλληλογραφία που εξελίχθηκε, με τα χρόνια, σε μια παράξενη φιλία.

Σήμερα, ο Endless τους επισκέπτεται σχεδόν κάθε εβδομάδα στο σπίτι της Fournier Street. Οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν έχουν κινητά τηλέφωνα, οπότε η σχέση αυτή κρατά κάτι σχεδόν αναχρονιστικό: πόρτες που ανοίγουν, γράμματα, επισκέψεις, στούντιο, τραπέζια, παλιό ανατολικό Λονδίνο.

Το ερώτημα που αιωρείται γύρω από αυτή τη φιλία είναι αναπόφευκτο: πρόκειται απλώς για μια σχέση θαυμασμού ή οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ περνούν, έστω άτυπα, κάτι από την κληρονομιά τους σε έναν νεότερο καλλιτέχνη;

Οι ίδιοι δεν φαίνεται να συγκινούνται ιδιαίτερα από τη σοβαροφάνεια της λέξης «κληρονομιά». Ο Τζορτζ την αντιμετωπίζει με το γνωστό τους χιούμορ σχολιαρόπαιδου, μετατρέποντάς τη σε λογοπαίγνιο. Όμως η ιστορία δείχνει κάτι πιο ήσυχο και ίσως πιο ουσιαστικό: όχι μια μεταβίβαση ιδιοκτησίας, αλλά μια μετάδοση στάσης.

Οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ υπήρξαν πάντα κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικό δίδυμο. Από τη δεκαετία του 1960, όταν γνωρίστηκαν στο St Martin’s School of Art, έφτιαξαν μια από τις πιο αναγνωρίσιμες περσόνες της σύγχρονης τέχνης: δύο άνδρες με κοστούμια, άψογη ευγένεια, παγωμένο χιούμορ και έργα γεμάτα σεξ, θρησκεία, θάνατο, σωματικά υγρά, βρισιές, πόλη, βία και φτηνό σχολικό αστείο.

Το παράδοξο ήταν πάντα μέρος της δύναμής τους. Έμοιαζαν με συντηρητικούς κυρίους και έφτιαχναν τέχνη που δεν άφηνε τίποτα ήσυχο. Δήλωναν «Art for All», ζούσαν ως «Living Sculpture» και έκαναν ακόμη και τις καθημερινές τους διαδρομές, τα γεύματα και τις επαναλήψεις τους μέρος μιας καλλιτεχνικής μεθόδου.

Ο Endless, από την άλλη, έρχεται από την κουλτούρα του δρόμου, των τοίχων, της αναγνωρίσιμης εικόνας, της ποπ κατανάλωσης και της δημόσιας χειρονομίας. Το έργο που τράβηξε αρχικά την προσοχή των Γκίλμπερτ & Τζορτζ ήταν το Crotch Grab, μια παραλλαγή πάνω στη διάσημη διαφήμιση Calvin Klein της δεκαετίας του 1990 με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ. Η κίνηση, η εικόνα, το σώμα, η ειρωνεία και η πρόκληση ήταν αρκετά συγγενικά ώστε να λειτουργήσουν.

Το 2018, ο Endless απεικόνισε τους Γκίλμπερτ & Τζορτζ να κρατούν τους καβάλους τους, φορώντας εσώρουχα με τη βρετανική σημαία. Το χιούμορ ήταν προφανές, αλλά και η συγγένεια: δύο κόσμοι που φαινομενικά δεν ανήκουν μαζί, το αυστηρό κοστούμι και ο δρόμος, η θεσμική τέχνη και το γκράφιτι, συναντήθηκαν στη χαμηλή περιοχή του σώματος όπου οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ πάντα ήξεραν να βρίσκουν υψηλή τέχνη.

Ο Endless απεικονίζει τους Γκίλμπερτ & Τζορτζ μέσα από τη δική του street-pop γλώσσα, εκεί όπου το κοστούμι συναντά το γκράφιτι και το σχολικό αστείο γίνεται εικόνα.

Η νέα έκθεση στο Gilbert & George Centre έχει και έναν άλλο πυρήνα. Ο George Crompton, ένας άστεγος άνδρας που οι δύο καλλιτέχνες γνώριζαν και άφηναν συχνά να μπαίνει στο στούντιό τους για να ζεσταθεί, εμφανίζεται μεταθανάτια σε νέα έργα τους. Τον αποκαλούσαν «χαμένη ψυχή». Καθόταν σε μια πολυθρόνα στο στούντιο και τους έβλεπε να δουλεύουν. Μετά τον θάνατό του, τον έβαλαν στην εικόνα, έξω από τη διάσημη πόρτα τους.

Είναι μια λεπτομέρεια που λέει πολλά για τον τρόπο που οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ κοιτάζουν τον κόσμο τους. Το μεγάλο τους θέμα δεν ήταν ποτέ μόνο οι ίδιοι, όσο κι αν οι ίδιοι ήταν πάντα παρόντες στο έργο. Ήταν η πόλη, οι άνθρωποι που περνούν από δίπλα, οι φιγούρες του δρόμου, οι άγνωστοι, οι χαμένοι, οι άβολες παρουσίες, όσοι δεν χωρούν εύκολα στην καθαρή εικόνα της τέχνης.

Κάπου εκεί αποκτά ενδιαφέρον και η παρουσία του Endless. Δεν μοιάζει με διάδοχο με την παλιά έννοια, ούτε με μαθητή που κάθεται ευλαβικά μπροστά στους δασκάλους. Μοιάζει περισσότερο με κάποιον που μπήκε σε έναν κόσμο ήδη κλειστό και βρήκε τρόπο να σταθεί μέσα του χωρίς να τον μιμηθεί.

Ο ίδιος λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις τη θέση τους. Μπορείς όμως να κουβαλήσεις κάτι από το πνεύμα τους. Και ίσως αυτή είναι η μόνη μορφή κληρονομιάς που οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ θα άντεχαν: όχι η μεταβίβαση ενός ονόματος, αλλά η μετάδοση μιας εμμονής.

Να συνεχίζεις. Να μη σταματάς. Να παίρνεις αυτό που υπάρχει μπροστά σου και να το κάνεις εικόνα. Να μη φοβάσαι το γελοίο, το άσεμνο, το φτηνό, το σωματικό, το πολιτικά άβολο. Να ζεις σαν η τέχνη να μην είναι κάτι που κάνεις μετά τη ζωή, αλλά ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεις τη ζωή.

Στα ογδόντα τους, οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ εξακολουθούν να μοιάζουν απολύτως αναγνωρίσιμοι και απολύτως παράξενοι. Φορούν τα κοστούμια τους, διαβάζουν εφημερίδες, τρώνε λουκάνικα στο στούντιο, δέχονται επισκέπτες, κάνουν αστεία, στήνουν εκθέσεις, σχεδιάζουν την απουσία τους σαν να είναι κι αυτή μέρος του έργου.

Οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ μπροστά σε έργο τους: δύο ευγενικοί κύριοι με κοστούμια και μια τέχνη που εδώ και δεκαετίες δεν αφήνει τίποτα ήσυχο.

Το Gilbert & George Centre, με ελεύθερη είσοδο, είναι ήδη ένας τρόπος να μείνει η δουλειά τους δημόσια. Τα έργα που έχουν ακόμη στην κατοχή τους θα περάσουν εκεί. Το «Art for All» γίνεται έτσι όχι μόνο σύνθημα, αλλά μεταθανάτια στρατηγική.

Αν ο Endless είναι πράγματι κάτι σαν κληρονόμος, δεν είναι επειδή θα πάρει κάτι στα χέρια του. Είναι επειδή φαίνεται να έχει καταλάβει το πιο δύσκολο μάθημα: ότι οι Γκίλμπερτ & Τζορτζ δεν έγιναν μεγάλοι επειδή άλλαζαν συνεχώς πρόσωπο, αλλά επειδή μετέτρεψαν την επιμονή σε μορφή.

Και ίσως αυτό να είναι τελικά το πιο παράξενο τρίο της βρετανικής τέχνης: δύο ζωντανά γλυπτά που δεν πιστεύουν στη σοβαρότητα της κληρονομιάς και ένας street artist που έμαθε ότι η κληρονομιά, καμιά φορά, δεν παραδίδεται. Κυκλοφορεί από πόρτα σε πόρτα, από τοίχο σε τοίχο, από αστείο σε αστείο, μέχρι κάποιος να την αναγνωρίσει.

με στοιχεία από Guardian