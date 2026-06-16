Στο Σαν Φρανσίσκο, η τρανς ιστορία γράφεται ξανά στον τοίχο

Στο Σαν Φρανσίσκο, η τρανς ιστορία δεν μπαίνει μόνο σε αρχεία, μουσεία ή επετειακές ομιλίες. Γράφεται και στον τοίχο.

Το Transgender District της πόλης παρουσιάζει για το φετινό Pride το πρώτο του εξωτερικό mural, στην πρόσοψη του 64 Golden Gate Garage, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορία της Tenderloin, μιας γειτονιάς που υπήρξε κομβικό σημείο για το τρανς και queer κίνημα στις ΗΠΑ.

Το mural απλώνεται στις έξι καμάρες της πρόσοψης του κτιρίου και φωτίζει πρόσωπα, στιγμές και σύμβολα από την ιστορία της περιοχής. Ανάμεσα στις σκηνές που αποτυπώνονται είναι και η στιγμή που μια τρανς γυναίκα στο Gene Compton’s Cafeteria πέταξε καφέ στο πρόσωπο αστυνομικού, πυροδοτώντας την εξέγερση του Αυγούστου του 1966.

Η εξέγερση του Compton’s Cafeteria θεωρείται μία από τις πρώτες σημαντικές εξεγέρσεις ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων στις ΗΠΑ, τρία χρόνια πριν από το Stonewall της Νέας Υόρκης. Εκεί, τρανς γυναίκες, drag queens και gender-nonconforming θαμώνες αντέδρασαν σε χρόνια αστυνομικής παρενόχλησης και βίας.

Το Transgender District, που ιδρύθηκε το 2017 από τις Aria Sa’id, Honey Mahogany και Janetta Johnson, είναι το μοναδικό επίσημα αναγνωρισμένο transgender district στον κόσμο. Εκτείνεται σε τμήματα της Tenderloin και του South of Market και λειτουργεί ως πολιτιστική περιοχή, κοινοτικός φορέας και ζωντανό αρχείο της τρανς παρουσίας στην πόλη.

«Ήμασταν πάντα εδώ», δήλωσε η Breonna McCree, συν-εκτελεστική διευθύντρια του Transgender District. «Και θα είμαστε τολμηρές και δυνατές, ακόμη κι όταν προσπαθείτε να μας σβήσετε».

Για τη McCree, το mural δεν είναι απλώς ένα έργο δημόσιας τέχνης. Είναι μια απάντηση σε μια περίοδο κατά την οποία η τρανς ταυτότητα και η ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία δέχονται πολιτικές επιθέσεις στις ΗΠΑ. «Αυτό το mural είναι μια μαρτυρία της αντίστασης και της χαράς μας», είπε. «Σε μια στιγμή όπου οι τρανς ζωές βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία πολιτική βία, το να βάζουμε τις ιστορίες μας στους τοίχους αυτής της γειτονιάς είναι πράξη αντίστασης και πράξη δύναμης».

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Στο έργο συμμετέχουν queer καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι S. Apollo Fisher, Mars Wright, Nathaniel J. Bice, Tanya Wischerath, Rebekah Rose και το καλλιτεχνικό δίδυμο Juan Manuel Carmona και Simón Malvaez. Κάθε τμήμα του mural αφηγείται διαφορετική όψη της τρανς ιστορίας και παρουσίας στη γειτονιά.

Η Rebekah Rose επέλεξε να αποτυπώσει τη σκηνή που πυροδότησε την εξέγερση του Compton’s Cafeteria. Η Tanya Wischerath αφιέρωσε το δικό της έργο στις ιδρύτριες του Transgender District. Ο Mars Wright, με τους χαρακτηριστικούς «αρειανούς» του χαρακτήρες, στοχάζεται πάνω στην trans masculine ταυτότητα και περιλαμβάνει τη φράση «Trans joy is resistance».

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ιδιώτες δωρητές και την Avenue Greenlight, έναν οργανισμό που προσφέρει επιχορηγήσεις για τη βελτίωση εμπορικών περιοχών του Σαν Φρανσίσκο. Η δημιουργία του έγινε με την έγκριση και τη στήριξη του ιδιοκτήτη του γκαράζ, Orhan Kaplankiran, ο οποίος το χαρακτήρισε «μόνιμο σύμβολο υπερηφάνειας και ορατότητας για την τρανς κοινότητα».

Η επίσημη παρουσίαση του mural αναμένεται μέσα στον μήνα του Pride, ενώ το έργο θα αποτελέσει και κεντρικό σημείο του ετήσιου Riot Party του Transgender District τον Αύγουστο, μήνα που η κοινότητα τιμά ως Transgender Pride Month λόγω της εξέγερσης του Compton’s Cafeteria.

Σε μια εποχή όπου η τρανς ιστορία επιχειρείται συχνά να σβηστεί από σχολεία, θεσμούς και δημόσιο λόγο, στο Σαν Φρανσίσκο επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε: στον δρόμο, στη γειτονιά, στο βλέμμα όλων.

με στοιχεία από San Francisco Chronicle, Transgender District