Στο Ρέικιαβικ, η τέχνη μυρίζει Björk

Τα φεστιβάλ τέχνης συνήθως υπόσχονται εικόνες, ήχους, παραστάσεις, εγκαταστάσεις και συναυλίες. Το Reykjavík Arts Festival, όμως, αποφάσισε να δώσει χώρο και σε μια αίσθηση που η τέχνη συχνά αφήνει στο περιθώριο: την όσφρηση.

Στο κέντρο του Ρέικιαβικ, μια εγκατάσταση του Fischersund γέμισε ένα θερμοκήπιο με σανό, ομίχλη και ειδικά σχεδιασμένο άρωμα. Η μυρωδιά είχε περιγραφεί σχεδόν σαν μικρό ποίημα: φρεσκοκομμένο γρασίδι, βότανα πάνω σε ζεστό πεζοδρόμιο, πικραλίδες και φραγκοστάφυλα που πέφτουν από γυμνά κλαδιά. Δεν ήταν απλώς συνοδευτικό στοιχείο της εγκατάστασης, αλλά το ίδιο το έργο: μια προσπάθεια να μετατραπεί η μνήμη σε άρωμα και ο χώρος σε εμπειρία.

Facebook Twitter Η εγκατάσταση του Fischersund στο κέντρο του Ρέικιαβικ γέμισε ένα θερμοκήπιο με σανό, ομίχλη και ειδικά σχεδιασμένο άρωμα

Το Fischersund είναι οικογενειακή υπόθεση, με επικεφαλής τον Jónsi, τραγουδιστή των Sigur Rós, και τις αδελφές του Lilja, Ingibjörg και Sigurrós Birgisdóttir. Το στούντιο και κατάστημά τους στο Ρέικιαβικ λειτουργεί σαν μικρό σκοτεινό εργαστήριο αισθήσεων, με αρώματα, κεριά, θυμιάματα και ένα «όργανο αρωμάτων» στο υπόγειο, όπου μικρά φιαλίδια οργανώνονται σχεδόν μουσικά, ανάλογα με το αν θυμίζουν χαμηλές ή ψηλές νότες.

Η ιδέα της όσφρησης επέστρεψε και σε μια ζωντανή συναυλία αρωμάτων του Fischersund, όπου το κοινό δεχόταν ψεκασμούς από μικρά μπουκάλια, σαν να παρακολουθούσε συναυλία όχι μόνο με τα αυτιά αλλά και με το σώμα. Το αποτέλεσμα έμοιαζε χαρακτηριστικά ισλανδικό: αιθέριο, παράξενο, λίγο ονειρικό και λίγο ακατανόητο με τον καλύτερο τρόπο.

Το φεστιβάλ είχε τον βασικό του κορμό από τις 30 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου, όμως πολλές από τις εκθέσεις και εγκαταστάσεις του συνεχίζονται μέσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο εκθέσεις στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας, αφιερωμένες στην Björk και τον James Merry.

Facebook Twitter Η Björk παρουσιάζει το Nerve Bloom (Remix) μέσα από προβολές και animation, στο πλαίσιο της έκθεσής της στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας.

Η έκθεση της Björk παρουσιάζει εγκαταστάσεις σχεδιασμένες σαν να μπαίνει ο επισκέπτης μέσα σε τρία τραγούδια. Το Sorrowful Soil, από το άλμπουμ Fossora του 2022, παρουσιάζεται σε έναν χώρο με 30 ηχεία σε κύκλο και μια μεγάλη προβολή του βίντεο, όπου η Björk τραγουδά μπροστά στη ροή λάβας ενός ηφαιστείου.

Το Ancestress, επίσης από το Fossora, αποκτά δικό του περιβάλλον σε έναν μικρότερο, κόκκινο χώρο. Ένα νέο τραγούδι, το Nerve Bloom (Remix), συνοδεύεται από προβολές βασισμένες σε έργα της Πολωνής ζωγράφου Natalia Kleszczewska, που ζωντανεύουν μέσα από animation της Natalie Viv.

Δίπλα στην Björk, η έκθεση του James Merry παρουσιάζει τις μάσκες και τα φαντασμαγορικά αντικείμενα που έχει δημιουργήσει για εκείνη. Είναι έργα που μετατρέπουν το πρόσωπο σε πλάσμα, φυτό, τελετουργικό σώμα ή μυθική μορφή. Οι αναφορές του Merry περνούν από παγανιστικές μορφές γονιμότητας και κελτική εικονογραφία μέχρι φυτά της Ισλανδίας, ενώ το έργο του συνδέεται και με συνεργασίες με την Tilda Swinton και την Iris van Herpen.

Η μουσική ήταν εξίσου κεντρική στο φεστιβάλ. Η Χίλντουρ Γκουντναντότιρ, συνθέτρια που έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από τη μουσική του Joker, του Tár και της σειράς Chernobyl, παρουσίασε τρεις συναυλίες ως φιλοξενούμενη καλλιτέχνις. Δύο από αυτές έγιναν στο Harpa, το μεγάλο συναυλιακό κέντρο του Ρέικιαβικ με την πρόσοψη που έχει σχεδιάσει ο Olafur Eliasson, ενώ μία ακόμη πραγματοποιήθηκε στην Hallgrímskirkja, τη μοντερνιστική εκκλησία που δεσπόζει στην πόλη.

Facebook Twitter Σχέδιο του Sólon Íslandus, γνωστού και ως Sölvi Helgason, του λαϊκού Ισλανδού καλλιτέχνη του 19ου αιώνα.

Από τα πιο ιδιαίτερα σημεία του προγράμματος ήταν και το Venutian Wetland των viibra, ενός συνόλου επτά φλαουτίστριων που είχαν ιδρυθεί για να συνοδεύσουν την Björk σε άλμπουμ και περιοδείες της από το 2016. Στην παράστασή τους, τα φλάουτα δεν ακούγονταν μόνο ως μουσικά όργανα αλλά σαν πνευστές φωνές από άλλη γλώσσα, σε μια χορογραφημένη, σχεδόν τελετουργική κίνηση.

Ακόμη και τα πιο ήσυχα έργα του φεστιβάλ έμοιαζαν να λειτουργούν σαν παράξενα πορτρέτα της πόλης. Στο Reykjavík Art Museum, η Γερμανίδα εννοιολογική καλλιτέχνις Karin Sander παρουσίασε έργα που μετέτρεπαν την παρουσία των επισκεπτών σε μέρος της έκθεσης: τσάντες, παλτά και προσωπικά αντικείμενα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε ορατές βιτρίνες, σαν μικρά ίχνη όσων περνούσαν από τον χώρο.

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Σε ένα άλλο έργο, μηχανές σκάναραν το σώμα των επισκεπτών και δημιουργούσαν μικρά τρισδιάστατα μοντέλα από γύψο, που θα αποτελέσουν ένα είδος συλλογικού πορτρέτου του Ρέικιαβικ το 2026.

Στο Living Art Museum, δίπλα στα παλιά καΐκια του λιμανιού, το ουκρανικό Open Group παρουσίασε έργα που έφερναν την εμπειρία του πολέμου μέσα σε έναν φαινομενικά ήσυχο ισλανδικό χώρο. Στο Repeat After Me II, κοντινά πορτρέτα Ουκρανών ανθρώπων μιμούνται με το στόμα ήχους βομβών, ελικοπτέρων και εκρήξεων, σε κάτι που τα συνοδευτικά κείμενα περιγράφουν σαν «αποκαλυπτικό καραόκε».

Για το νέο έργο Aurora Borealis, τα παράθυρα του μουσείου καλύφθηκαν με ξύλο, κόβοντας τη θέα προς το γαλήνιο τοπίο έξω. Η ομορφιά της Ισλανδίας δεν εξαφανίζεται, αλλά παύει να είναι διαθέσιμη ως παρηγορητικό φόντο.

Facebook Twitter Τα τρισδιάστατα μοντέλα της Karin Sander δημιουργούν ένα ιδιότυπο συλλογικό πορτρέτο του Ρέικιαβικ το 2026.

Από τα πιο γοητευτικά τοπικά σημεία του φεστιβάλ ήταν και η έκθεση στο Εθνικό Μουσείο της Ισλανδίας για τον Sólon Íslandus, γνωστό και ως Sölvi Helgason, έναν λαϊκό καλλιτέχνη του 19ου αιώνα που μοιάζει να έχει βγει από μυθιστόρημα του Halldór Laxness. Σε μια εποχή όπου ήταν παράνομο να περιπλανιέται κανείς στη χώρα χωρίς σταθερή διεύθυνση, ο ίδιος πλαστογράφησε ταξιδιωτικό έγγραφο γεμάτο υπερβολικούς επαίνους για το ταλέντο, τη δύναμη και την ιδιοφυΐα του.

Τα εύθραυστα, φανταστικά σχέδιά του παρουσιάστηκαν σαν μια άλλη μορφή ισλανδικής μνήμης: όχι η επίσημη, αλλά εκείνη που γεννιέται από την περιπλάνηση, την παραξενιά και την ανάγκη ενός ανθρώπου να επινοήσει τον εαυτό του.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο το εύρος του προγράμματος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο το φεστιβάλ αντιμετωπίζει την τέχνη ως κάτι που δεν συμβαίνει μόνο μπροστά στα μάτια ή μέσα στα αυτιά.

Facebook Twitter Έργο από την έκθεση Resonance στο Samuel Jonsson Art Museum, ένα από τα πιο απομακρυσμένα και ιδιαίτερα σημεία του Reykjavík Arts Festival.

Στο Ρέικιαβικ, η τέχνη μπορεί να μυρίζει σαν γρασίδι, να ακούγεται σαν ηφαίστειο, να φορά μάσκα, να κουβαλά τον ήχο ενός πολέμου, να σκανάρει το σώμα ενός περαστικού και να ξαναβρίσκει έναν ξεχασμένο λαϊκό καλλιτέχνη μέσα στα αρχεία.

Μπορεί, με άλλα λόγια, να μετατρέπει μια πόλη σε αισθητηριακό όργανο.

με στοιχεία από ArtNewspaper