Στο Παρίσι μπορείς να περπατήσεις μέσα σε ένα σύννεφο

Στη Bourse de Commerce στο Παρίσι, η τέχνη δεν κρέμεται στον τοίχο. Δεν περιμένει τον επισκέπτη σε μια αίθουσα, φωτισμένη σωστά, έτοιμη να εξηγηθεί. Ανεβαίνει από το πάτωμα, απλώνεται κάτω από τον θόλο, τυλίγει την αρχιτεκτονική και περνά γύρω από τα σώματα σαν καιρός.

Για λίγα λεπτά, το μουσείο γίνεται σύννεφο.

Στη Bourse de Commerce, οι επισκέπτες δεν κοιτούν απλώς το έργο της Fujiko Nakaya· στέκονται μπροστά σε ένα σύννεφο που μπορούν να διασχίσουν.

Η Fujiko Nakaya, η Ιαπωνίδα καλλιτέχνις που εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια μετατρέπει την ομίχλη σε γλυπτικό υλικό, παρουσιάζει στη Ροτόντα της Bourse de Commerce – Pinault Collection το Cloud #07156, ένα γλυπτό ομίχλης που δημιουργήθηκε ειδικά για τον χώρο, στο πλαίσιο της έκθεσης Clair-obscur. Το έργο βρίσκεται κάτω από τον ιστορικό θόλο του κτιρίου, εκεί όπου η Ροτόντα της Bourse de Commerce συναντά τον τσιμεντένιο κύλινδρο του Tadao Ando, και μετατρέπει ένα από τα πιο εντυπωσιακά μουσειακά εσωτερικά του Παρισιού σε ένα ασταθές, λευκό, ζωντανό τοπίο.

Το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς είναι η εικόνα: μια πυκνή λευκή μάζα που καλύπτει τη Ροτόντα, σβήνει τα όρια του χώρου, ανεβαίνει και υποχωρεί, αφήνει σώματα να εμφανιστούν και να εξαφανιστούν μέσα της. Από ψηλά, η εγκατάσταση μοιάζει με θάλασσα από σύννεφα κάτω από τον θόλο. Από μέσα, είναι κάτι πιο αμήχανο και πιο σωματικό: δεν κοιτάς απλώς το έργο, το διασχίζεις.

Το Cloud #07156 γεμίζει την κυκλική καρδιά του μουσείου, κάτω από τον ιστορικό θόλο και μέσα στον αυστηρό τσιμεντένιο κύλινδρο του Tadao Ando.

Το Cloud #07156 δεν είναι καπνός, ούτε σκηνικό εφέ. Είναι φτιαγμένο από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, με διάμετρο περίπου 20 έως 30 μικρόμετρα, στο μέγεθος των σταγονιδίων που σχηματίζουν τη φυσική ομίχλη. Η Nakaya χρησιμοποιεί αντλίες υψηλής πίεσης και ειδικά ακροφύσια για να παράγει ένα σύννεφο που είναι τεχνητό ως μηχανισμός, αλλά φυσικό ως συμπεριφορά. Δεν έχει σταθερό σχήμα, δεν υπακούει πλήρως στην πρόθεση της καλλιτέχνιδας και δεν επαναλαμβάνεται ποτέ ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Η ομίχλη της Nakaya δεν έχει σταθερό σχήμα: φουσκώνει, διαλύεται και ξαναγεννιέται ανάλογα με τον αέρα, το φως και την κίνηση των σωμάτων.

Η ομίχλη αλλάζει ανάλογα με τον αέρα, τον εξαερισμό, την υγρασία, τη θερμοκρασία, το φως και την κίνηση των επισκεπτών. Ένα σώμα που περνά μπορεί να τη διαλύσει. Ένα ρεύμα αέρα μπορεί να την απλώσει. Το φως που μπαίνει από τον θόλο μπορεί να την κάνει σχεδόν διάφανη ή εκτυφλωτικά λευκή. Η Ροτόντα, που συνήθως επιβάλλεται με τη γεωμετρία και τη μνημειακότητά της, γίνεται ξαφνικά κάτι ευάλωτο: ένας χώρος που αναπνέει.

Από μακριά, η εγκατάσταση μοιάζει με θάλασσα από σύννεφα που έχει εγκατασταθεί προσωρινά μέσα στο μουσείο.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο στο έργο της Nakaya. Η ομίχλη δεν χρησιμοποιείται εδώ για να κρύψει απλώς κάτι. Κρύβει και αποκαλύπτει ταυτόχρονα. Σβήνει την αρχιτεκτονική για να δείξει ότι ο χώρος δεν είναι ποτέ πραγματικά κενός. Κάνει ορατή την κίνηση του αέρα, τις σχέσεις ανάμεσα στα σώματα, τη διαδρομή του φωτός, την ασταθή ζωή ενός εσωτερικού χώρου που συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως στατικό.

Η ίδια η Nakaya έχει περιγράψει πολλές φορές τα γλυπτά ομίχλης της ως συνομιλίες με φυσικές δυνάμεις. Η καλλιτέχνις δεν ελέγχει απολύτως το αποτέλεσμα. Δημιουργεί τις συνθήκες, στήνει το σύστημα, επιλέγει τον χώρο, αλλά μετά ο άνεμος, η υγρασία, η θερμοκρασία και η παρουσία των ανθρώπων αποφασίζουν μαζί της. Το γλυπτό δεν είναι αντικείμενο. Είναι συμβάν.

Η ομίχλη περνά μπροστά από τις παλιές πόρτες και τον τσιμεντένιο κύλινδρο του Ando, σβήνοντας για λίγο τη βεβαιότητα της αρχιτεκτονικής.

Στη Bourse de Commerce, αυτή η ιδέα αποκτά ιδιαίτερη ένταση επειδή το έργο συνομιλεί με έναν ήδη φορτισμένο αρχιτεκτονικό χώρο. Το ιστορικό κτίριο, με ρίζες στην παλιά αγορά σιτηρών και αργότερα στη Bourse de Commerce, το χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Παρισιού, μετατράπηκε σε μουσείο της Pinault Collection με την παρέμβαση του Tadao Ando. Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας εισήγαγε στο εσωτερικό του έναν μεγάλο τσιμεντένιο κύλινδρο, ένα αυστηρό, σχεδόν σιωπηλό αρχιτεκτονικό σώμα που διπλασιάζει την κυκλικότητα της Ροτόντας και δημιουργεί ένα νέο βλέμμα πάνω στο παλιό κτίριο.

Το σύννεφο της Nakaya είναι φτιαγμένο από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού, αλλά μέσα στη Ροτόντα αποκτά την παρουσία ενός ζωντανού γλυπτού.

Η ομίχλη της Nakaya μπαίνει μέσα σε αυτή τη συνθήκη σαν αντίρροπη δύναμη. Απέναντι στο σκυρόδεμα του Ando, φέρνει νερό. Απέναντι στη γεωμετρία, φέρνει αστάθεια. Απέναντι στο μνημειακό, φέρνει κάτι που δεν μπορεί να κρατηθεί. Ο κύλινδρος του Ando οργανώνει το βλέμμα· το σύννεφο της Nakaya το αποδιοργανώνει. Και κάπου ανάμεσα στα δύο, ο επισκέπτης χάνει για λίγο τη βεβαιότητα του πού βρίσκεται.

Η εγκατάσταση αλλάζει διαρκώς την εμπειρία του χώρου: άλλοτε κρύβει τη Ροτόντα, άλλοτε την αποκαλύπτει ξανά.

Το έργο ανήκει στην έκθεση Clair-obscur, που εξετάζει τη σχέση φωτός και σκιάς, παρουσίας και απουσίας, ορατού και αόρατου. Η εγκατάσταση της Nakaya λειτουργεί σαν κέντρο βάρους αυτής της σκέψης. Δεν μιλά για το σκοτάδι και το φως με εικόνες, αλλά με ατμόσφαιρα. Δεν δείχνει την εξαφάνιση· τη δημιουργεί. Δεν αναπαριστά την αβεβαιότητα· την αφήνει να κινηθεί στον χώρο.

Κάτω από τον γυάλινο θόλο της Bourse de Commerce, η ομίχλη μοιάζει να μετατρέπει το μουσείο σε ένα εσωτερικό τοπίο καιρού.

Υπάρχει εδώ και κάτι που ξεπερνά την απλή εμπειρία του εντυπωσιακού. Ζούμε σε μια εποχή όπου η immersive τέχνη συχνά γίνεται εύκολα σκηνικό για φωτογραφίες, ένα ωραίο φόντο για να σταθεί κανείς μπροστά του. Η Nakaya κάνει κάτι πιο παλιό, πιο αργό και τελικά πιο ριζικό. Δεν προσφέρει ένα εφέ που καταναλώνεται γρήγορα. Προσφέρει μια κατάσταση στην οποία πρέπει να μπεις χωρίς να ξέρεις ακριβώς τι θα δεις.

Η διαδρομή της εξηγεί γιατί αυτό το έργο δεν είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό installation. Γεννημένη το 1933 στο Σαπόρο της Ιαπωνίας, η Fujiko Nakaya συνδέθηκε τη δεκαετία του 1960 με το Experiments in Art and Technology (E.A.T.), το πρωτοποριακό δίκτυο που έφερε σε επαφή καλλιτέχνες, μηχανικούς και επιστήμονες. Το 1970, στο Pepsi Pavilion της Expo στην Οσάκα, παρουσίασε ένα από τα πρώτα μεγάλα γλυπτά ομίχλης στην ιστορία της σύγχρονης τέχνης: ένα περίπτερο τυλιγμένο σε τεχνητή ομίχλη, αποτέλεσμα συνεργασίας με επιστήμονες και μηχανικούς.

Στο έργο της Fujiko Nakaya, η ομίχλη δεν είναι εφέ· είναι ένας τρόπος να γίνει ορατός ο αέρας, το πέρασμα του χρόνου και η παρουσία των ανθρώπων.

Από τότε, η Nakaya έχει φτιάξει έργα ομίχλης σε δημόσιους χώρους, κήπους, μουσεία και αρχιτεκτονικά τοπία σε όλο τον κόσμο. Η πρακτική της βρίσκεται σε ένα παράξενο σημείο συνάντησης: τέχνη και μετεωρολογία, τεχνολογία και φύση, γλυπτική και ατμόσφαιρα. Δεν σμιλεύει μάρμαρο, μέταλλο ή φως, αλλά ένα φαινόμενο που υπάρχει επειδή διαρκώς διαλύεται.

Γι’ αυτό και το Cloud #07156 έχει μια ομορφιά που δεν είναι μόνο οπτική. Είναι σχεδόν ηθική. Μας θυμίζει ότι υπάρχουν πράγματα που δεν κατακτώνται με το βλέμμα, ότι ένας χώρος δεν είναι ποτέ μόνο το κτίριό του, ότι η τέχνη μπορεί ακόμη να σε κάνει να επιβραδύνεις, να χάσεις τον έλεγχο, να δεχτείς ότι δεν βλέπεις καθαρά.

Στο Παρίσι, μέσα σε ένα από τα πιο θεαματικά μουσειακά εσωτερικά της σύγχρονης ευρωπαϊκής σκηνής, η Fujiko Nakaya δεν φτιάχνει απλώς ένα σύννεφο. Φτιάχνει μια προσωρινή συνθήκη αβεβαιότητας. Ένα γλυπτό που δεν μπορείς να αγγίξεις, αλλά σε αγγίζει. Έναν χώρο που σε αφήνει για λίγο να εξαφανιστείς χωρίς να φύγεις.

Το Cloud #07156 παρουσιάζεται στη Bourse de Commerce – Pinault Collection έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

με στοιχεία από Designboom