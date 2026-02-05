Στο νοσοκομείο ο Τσάνινγκ Τέιτουμ: «Αυτή θα είναι δύσκολη πρόκληση» - Τι συνέβη

Ο Τσάνινγκ Τέιτουμ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram από το κρεβάτι του νοσοκομείου, καθώς ετοιμαζόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για «εξάρθρωση ώμου».

Η δημοσίευση του Τσάνινγκ Τέιτουμ

Στη φωτογραφία, ο σταρ του Magic Mike φαίνεται ξαπλωμένος στο νοσοκομειακό κρεβάτι, φορώντας ρόμπα.

«Άλλη μια μέρα. Άλλη μια πρόκληση. Αυτή θα είναι δύσκολη. Αλλά δεν πειράζει. Ας το κάνουμε», έγραψε.

Ο Τέιτουμ συνέχισε εξηγώντας τον λόγο της νοσηλείας του σε Instagram Stories.

Στην πρώτη ανάρτηση, ο Τέιτουμ μοιράστηκε μια ακτινογραφία του της περιοχής του ώμου του, όπου φαινόταν καθαρά ότι δύο οστά είχαν σπάσει.

Φωτ. Channing Tatum/Instagram

«Αποκόλληση ώμου», έγραψε, ακολουθούμενο από μια δεύτερη, μετεγχειρητική φωτογραφία του ίδιου σημείου.

«Βιδωμένος ώμος. Ναι», έγραψε στη λεζάντα της ακτινογραφίας που ακολούθησε, στην οποία φαίνεται μια μεγάλη βίδα που έχει τοποθετηθεί και κρατάει τα οστά του ενωμένα.

Φωτ. Channing Tatum/Instagram

Ο Τέιτουμ δεν αποκάλυψε πώς συνέβη ο τραυματισμός του, αν και ο ηθοποιός είναι γνωστός για το ότι εκτελεί πολλές από τις δύσκολες σκηνές στις ταινίες του.

Με πληροφορίες από People