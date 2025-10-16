Στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό: «Ανησυχητική η κατάστασή της», γράφουν τα γαλλικά μέσα

Η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Τουλόν και η κατάστασή της κρίνεται «ανησυχητική», σύμφωνα με την εφημερίδα Nice-Matin.

Η μούσα του γαλλικού κινηματογράφου και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας. Η κατάσταση της «ήταν τόσο ανησυχητική», μεταφέρει η εφημερίδα, «που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το καταφύγιό της στο Σεν-Τροπέ και να μεταφερθεί για νοσηλεία στην Τουλόν».

Από τις ίδιες πληροφορίες προκύπτει, ότι η Μπριζίτ Μπαρντό βρίσκεται εδώ και τρεις εβδομάδες στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean, όπου «υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πλαίσιο αντιμετώπισης σοβαρής ασθένειας».

Η 91χρονη Γαλλίδα σταρ αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ημέρες, ωστόσο «η κατάστασή της εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία στους γιατρούς και τους οικείους της».

Ως ένας πραγματικός μύθος της έβδομης τέχνης η Μπαρντό έχει στο ενεργητικό της περίπου 45 ταινίες και περισσότερα από 70 τραγούδια σε μια καριέρα που διήρκεσε 21 χρόνια.

Μετά τις μεγάλες επιτυχίες της με ταινίες όπως το «Και ο Θεός... έπλασε τη γυναίκα» και το «Contempt», που την ανέδειξαν σε μούσα του ευρωπαϊκού σινεμά και σύμβολο της γυναικείας απελευθέρωσης των ’50s και ’60s, η Μπριζίτ Μπαρντό αποφάσισε το 1973 να αποσυρθεί οριστικά από τον κινηματογράφο. Με το φυσικό της στιλ και τη χαρακτηριστική παρουσία που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, άφησε πίσω της τη λάμψη της μεγάλης οθόνης για να αφοσιωθεί στην προστασία των ζώων, ιδρύοντας τη Fondation Brigitte Bardot, μέσω της οποίας συνεχίζει μέχρι σήμερα τον ακτιβισμό της υπέρ των δικαιωμάτων τους.