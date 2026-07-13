Στο Fire Island του Λάρι Στάντον, η κουίρ ελευθερία έμοιαζε με αιώνιο καλοκαίρι

Ένας άνδρας στέκεται στις θίνες του Fire Island, με λευκό εσώρουχο, μαυρισμένο σώμα, αλυσίδα στον λαιμό και βλέμμα που ξέρει ακριβώς ότι φωτογραφίζεται. Δεν είναι απλώς μοντέλο. Είναι κάποιος που συμμετέχει στο βλέμμα. Κάποιος που ποζάρει, φλερτάρει, προκαλεί, αλλά δεν παραδίδεται παθητικά στην κάμερα. Στις φωτογραφίες του Λάρι Στάντον, οι άνδρες δεν μοιάζουν να έχουν αιχμαλωτιστεί από έναν φωτογράφο. Μοιάζουν να απαντούν.

Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον στην έκθεση Larry Stanton: Friends + Lovers, που επιστρέφει τις φωτογραφίες και τα φιλμ Super 8 του Στάντον στο Fire Island, τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Η έκθεση ανοίγει αρχικά στο 230 Bay Walk, ένα σπίτι στο Fire Island Pines που μοιάζει με τα σπίτια όπου τραβήχτηκαν πολλές από αυτές τις εικόνες, και συνεχίζεται στο Fire Island Pines Visitor Center έως τις 5 Αυγούστου. Δεν πρόκειται απλώς για μια αρχειακή παρουσίαση. Είναι μια επιστροφή των εικόνων στο τοπίο που τις έκανε δυνατές.

Ο Λάρι Στάντον είναι γνωστός κυρίως για τα πορτρέτα και τα σχέδιά του: νεαροί άνδρες με μεγάλα μάτια, λεπτά και εύθραυστα πρόσωπα, φιγούρες που μοιάζουν να κρατούν πάνω τους όλη την ένταση της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980. Πέθανε το 1984 από επιπλοκές που σχετίζονταν με το AIDS, στα 37 του χρόνια, λίγο πριν το έργο του προλάβει να αποκτήσει την κριτική και ιστορική αναγνώριση που του άξιζε.

Η νέα έκθεση, όμως, στρέφει το βλέμμα αλλού: όχι τόσο στα σχέδια, όσο στις φωτογραφίες και στα φιλμ του. Εκεί ο Στάντον δεν εμφανίζεται μόνο ως πορτρετίστας, αλλά ως κάποιος που καταγράφει έναν κόσμο εν κινήσει. Φίλοι, εραστές, περαστικοί, όμορφα αγόρια στην άμμο, σώματα σε ξύλινα σπίτια, χαλαρές πόζες, βλέμματα που ανοίγουν και κλείνουν σαν καλοκαιρινές πόρτες.

Οι εικόνες τραβήχτηκαν κυρίως ανάμεσα στο 1974 και το 1978, σε μια στιγμή μετά το Stonewall και πριν από την επιδημία του AIDS. Εκεί βρίσκεται και η συγκίνησή τους: εμείς τις βλέπουμε γνωρίζοντας κάτι που εκείνοι δεν ήξεραν ακόμη.

Το Fire Island δεν είναι απλό σκηνικό. Από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, και ειδικά μέσα από το Cherry Grove και αργότερα το Pines, έγινε ένας από τους σημαντικότερους τόπους κουίρ ελευθερίας στις ΗΠΑ. Ένα νησί-καταφύγιο, δύο ώρες μακριά από το Μανχάταν, όπου οι κοινωνικοί κανόνες της ηπειρωτικής ζωής μπορούσαν να χαλαρώσουν ή να ανατραπούν.

Εκεί οι γκέι άνδρες και οι κουίρ κοινότητες της Νέας Υόρκης έφτιαξαν άλλες μορφές συγκατοίκησης, επιθυμίας, φιλίας, ζευγαριού και οικογένειας.

Στο Fire Island, η ελευθερία είχε σώμα. Περνούσε από τους ξύλινους πεζόδρομους, από τα καλοκαιρινά σπίτια, από τις πισίνες, από τα μπαρ, από τα βλέμματα στην παραλία. Δεν ήταν ουτοπία χωρίς φόβο ή χωρίς ιεραρχίες, αλλά ήταν ένας τόπος όπου μπορούσε να δοκιμαστεί μια ζωή λιγότερο υποχρεωμένη να κρύβεται. Οι φωτογραφίες του Στάντον κρατούν ακριβώς αυτή τη δοκιμή: όχι την επίσημη ιστορία ενός κινήματος, αλλά τις μικρές αποδείξεις ότι άνθρωποι ζούσαν, φλέρταραν, γελούσαν, ξάπλωναν στον ήλιο και έφτιαχναν μεταξύ τους έναν κόσμο.

Το 1968, ο Στάντον γνώρισε στην αποβάθρα του Pines τον τραπεζίτη Ρίτσαρντ Λάμπερτ, ο οποίος έγινε σύντροφός του, προστάτης του και κεντρικό πρόσωπο στη ζωή του. Το σπίτι τους στο Fire Island λειτούργησε σαν καλοκαιρινό σαλόνι: από εκεί πέρασαν ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο Χένρι Γκέλντζαλερ, ο Κρίστοφερ Ίσεργουντ, ο Έλσγουορθ Κέλι και άλλοι καλλιτέχνες, συγγραφείς και φίλοι.

Αυτό το δίκτυο κάνει τις φωτογραφίες ακόμη πιο σύνθετες. Δεν είναι μόνο ιδιωτικές αναμνήσεις. Είναι εικόνες μιας καλλιτεχνικής και ερωτικής μικροκοινωνίας που ζούσε ανάμεσα στην παραλία, στο σπίτι, στο στούντιο και στο αρχείο πριν ακόμη καταλάβει ότι γινόταν αρχείο.

Ο Στάντον φωτογράφιζε ανθρώπους που συχνά θα γίνονταν αργότερα σχέδια. Η κάμερα λειτουργούσε σαν τρόπος συνάντησης. Έβρισκε πρόσωπα στον δρόμο, στην παραλία, σε σπίτια, σε πάρτι, και τα κρατούσε πρώτα ως φωτογραφικές χειρονομίες.

Τα σχέδια που ακολουθούσαν δεν ήταν απλές μεταφορές από τη φωτογραφία στο χαρτί. Ήταν πράξεις μνήμης. Ο Στάντον δεν έψαχνε μόνο την ομοιότητα. Έψαχνε την ηλεκτρική στιγμή όπου ένα πρόσωπο γίνεται επιθυμητό, εύθραυστο, παρόν.

Γι’ αυτό οι φωτογραφίες του έχουν τόσο ιδιαίτερη ένταση. Δεν είναι ούτε καθαρά ντοκουμέντα ούτε απλώς ερωτικές εικόνες. Στέκονται κάπου ανάμεσα. Υπάρχει σε αυτές η ανεμελιά ενός καλοκαιρινού στιγμιότυπου, αλλά και η συνείδηση ότι το βλέμμα είναι πάντα σχέση. Ο Στάντον κοιτάζει τους άνδρες που φωτογραφίζει, αλλά εκείνοι κοιτούν πίσω. Η επιθυμία δεν κινείται μόνο προς μία κατεύθυνση. Η εικόνα γίνεται ανταλλαγή.

Στις καλύτερες φωτογραφίες του Στάντον, το βλέμμα δεν είναι αρπαγή. Είναι φλερτ. Ο φωτογράφος φαίνεται να σαγηνεύεται από τα σώματα, αλλά τα σώματα φαίνονται να απολαμβάνουν τη δύναμη που έχουν πάνω του.

Ένας νεαρός στις θίνες, ένας άνδρας σε ένα δωμάτιο, ένα βλέμμα που μισογελά, ένα σώμα που αφήνεται στο φως: τίποτα από αυτά δεν μοιάζει ουδέτερο. Όλα έχουν την αίσθηση μιας συνομιλίας που ξεκίνησε πριν από το κλικ και συνεχίζεται μετά.

Η έκθεση περιλαμβάνει και φιλμ Super 8, ίσως το πιο ιδιωτικό κομμάτι του υλικού. Αν οι φωτογραφίες παγώνουν τη στιγμή, τα φιλμ την αφήνουν να αναπνεύσει. Βλέπεις τη χειρονομία πριν γίνει πόζα, την κίνηση ανάμεσα σε δύο βλέμματα, την ατμόσφαιρα μιας παρέας που δεν παίζει για το μέλλον αλλά ζει έντονα στο παρόν.

Αυτή η διάσταση είναι κρίσιμη: το Fire Island του Στάντον δεν είναι μόνο τόπος εικόνων. Είναι ρυθμός, σώμα, φωνή, νερό, ήλιος, χρόνος που κυλά σαν καλοκαιρινό απόγευμα.

Ιδιαίτερη θέση έχει και το υλικό του Ντέιβιντ Χόκνεϊ από τα καλοκαίρια που πέρασε με τον Στάντον και τον Λάμπερτ. Ανάμεσά του βρίσκεται ένα ψηφιοποιημένο άλμπουμ του 1975, που ο Χόκνεϊ είχε φτιάξει ως δώρο για τους οικοδεσπότες του. Οι εικόνες του οργανώνονται σε ακολουθίες και μωσαϊκά που μοιάζουν να προαναγγέλλουν τα μεταγενέστερα, διάσημα «joiner» κολάζ του. Υπάρχει επίσης φιλμ του Στάντον από το 1978, στο στούντιο του Κεν Τάιλερ, την περίοδο που ο Χόκνεϊ δούλευε τα Paper Pools. Ένας καλλιτέχνης βλέπει έναν άλλον καλλιτέχνη να δουλεύει· η φιλία γίνεται εικόνα εργασίας.

Η παρουσία του Χόκνεϊ δεν βαραίνει τον Στάντον, ούτε τον μετατρέπει σε υποσημείωση μιας μεγαλύτερης ιστορίας. Αντίθετα, βοηθά να φανεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκε: ένας κύκλος όπου η τέχνη, η επιθυμία, η φιλοξενία και η καθημερινή ζωή δεν ήταν εντελώς χωρισμένες περιοχές. Οι άνθρωποι έμεναν μαζί, δούλευαν μαζί, πόζαραν ο ένας για τον άλλον, κοιτούσαν ο ένας τον άλλον. Πριν γίνουν Ιστορία της Τέχνης, ήταν φίλοι σε καλοκαιρινά σπίτια.

Σήμερα, οι φωτογραφίες του Στάντον διαβάζονται αναπόφευκτα μέσα από τη σκιά του AIDS. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τις μετατρέψουμε μόνο σε πένθος. Η δύναμή τους είναι ότι διασώζουν τη ζωή πριν την απώλεια. Την επιθυμία πριν γίνει μνημείο. Την ανεμελιά πριν αποκτήσει την τραγική λάμψη του «πριν». Τα σώματα στις φωτογραφίες δεν ζητούν λύπηση. Ζητούν να τα κοιτάξουμε όπως κοιτάζονταν τότε: ως όμορφα, αστεία, διαθέσιμα, υπερήφανα, κάπως αλαζονικά, κάπως τρυφερά, εντελώς ζωντανά.

Γι’ αυτό η επιστροφή αυτών των εικόνων στο Fire Island έχει σημασία. Δεν είναι απλώς ένας ωραίος κύκλος που κλείνει. Είναι σαν το ίδιο το νησί να ξαναβλέπει ένα παλιό του καλοκαίρι, όχι ως νοσταλγία, αλλά ως υπενθύμιση του τι μπορεί να σημαίνει ένας τόπος όταν επιτρέπει στους ανθρώπους να φτιάξουν άλλες μορφές ζωής. Το Fire Island του Στάντον δεν ήταν παράδεισος. Ήταν, όμως, ένα μέρος όπου η επιθυμία μπορούσε για λίγο να σταθεί στον ήλιο χωρίς να ζητήσει συγγνώμη.

Ίσως γι’ αυτό οι φωτογραφίες του φαίνονται τόσο σημερινές.

Όχι επειδή μοιάζουν με Instagram πριν από το Instagram, αλλά επειδή θυμίζουν κάτι πιο δύσκολο: ότι η εικόνα του εαυτού μπορεί να είναι πράξη ελευθερίας όταν δεν έχει ακόμη γίνει προϊόν

Στις θίνες, στα δωμάτια, στα φιλμ και στα βλέμματα του Στάντον, η κουίρ ζωή δεν εξηγεί τον εαυτό της. Απλώς υπάρχει. Και για λίγο, μέσα στο φως του Fire Island, μοιάζει αιώνια.

με στοιχεία από Another Man