Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Στις Κάννες, το κόκκινο χαλί δεν αρχίζει πια στο Palais. Αρχίζει στο αεροδρόμιο της Νίκαιας.

Κάθε χρόνο, πριν από τις πρεμιέρες, τα δείπνα, τις φωτογραφίσεις και τις μεγάλες εμφανίσεις στην Croisette, υπάρχει μια άλλη, λιγότερο επίσημη αλλά εξίσου φωτογραφημένη τελετουργία: οι αφίξεις. Οι σταρ περνούν από τις πύλες του αεροδρομίου, κρατούν τις τσάντες τους, φορούν γυαλιά ηλίου, προσποιούνται ότι μόλις κατέβηκαν αβίαστα από την πτήση τους και, στην πραγματικότητα, συμμετέχουν ήδη στην πρώτη πασαρέλα του φεστιβάλ.

Ο Ντιέγκο Κάλβα έφτασε στις Κάννες με πλήρες Ferragamo pre-fall 2026 look, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και το αεροδρόμιο μπορεί να λειτουργήσει σαν πασαρέλα. Φωτ.: Marc Piasecki / Getty Images

Η Vogue το καταγράφει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παράπλευρα φαινόμενα των Καννών. Τα τελευταία χρόνια, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει γίνει κάτι σαν πρόλογος του κόκκινου χαλιού. Εκεί όπου παλιότερα υπήρχε απλώς μια εικόνα άφιξης, τώρα υπάρχει ολόκληρο στιλιστικό μήνυμα. Οι εμφανίσεις είναι πιο χαλαρές από τις βραδινές, αλλά καθόλου τυχαίες. Συχνά κρύβουν συνεργασίες με οίκους, τσάντες-σήματα, παπούτσια που πρέπει να φανούν και μια πιο ήσυχη μορφή πολυτέλειας που ξέρει ότι η κάμερα περιμένει και στο αεροδρόμιο.

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με καμπαρντίνα, βαλίτσα και την αίσθηση ότι η άφιξη στις Κάννες είναι ήδη μέρος του θεάματος.

Πέρυσι, ο Πέδρο Πασκάλ είχε φτάσει στις Κάννες με Bottega Veneta, ενώ η Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε εμφανιστεί με τα χαρακτηριστικά ογκώδη sneakers του Balenciaga. Φέτος, το ίδιο παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ντιέγκο Κάλβα έφτασε στη Νίκαια με πλήρες Ferragamo pre-fall 2026 look, συμπεριλαμβανομένου ενός δερμάτινου παντελονιού που μάλλον δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή των περισσότερων ανθρώπων για πτήση. Η Άλια Μπατ, από την άλλη, συνδύασε μια μαύρη Jackie τσάντα της Gucci με μαύρο σύνολο Carolina Herrera.

Ο Ράμι Μάλεκ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με δερμάτινο μπουφάν, λευκό παντελόνι και την απαραίτητη κινηματογραφική ψυχραιμία. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Μέχρι στιγμής, πάντως, η μεγάλη γραμμή του φετινού στιλ των αφίξεων δεν είναι η κραυγαλέα υπερβολή, αλλά τα ουδέτερα, μεταβατικά κομμάτια: καμπαρντίνες, λευκά φορέματα, μαύρα σύνολα, διακριτικές τσάντες, γυαλιά ηλίου, παπούτσια που κινούνται ανάμεσα στην άνεση και τη δήλωση. Η Ράιλι Κίο, η Σιμόν Άσλεϊ και η Μπάρμπαρα Πάλβιν κινήθηκαν σε αυτή την περιοχή, με χακί ή μπεζ πανωφόρια, λευκές βάσεις και ένα ύφος που μοιάζει να λέει ότι το ταξίδι μπορεί να είναι πρακτικό, αλλά ποτέ αόρατο.

Η Σιμόν Άσλεϊ έφτασε στη Νίκαια με λευκές, ανάλαφρες στρώσεις και μαύρα αξεσουάρ, σε μια από τις πιο καθαρές εκδοχές του φετινού airport style.

Υπάρχει βέβαια και η άλλη σχολή: εκείνη που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο σαν κανονική σκηνή. Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι έφτασε με πολύχρωμο, πολυμοτίβο πανωφόρι, στο οποίο υπήρχαν φυσικά και παγιέτες. Η Ροσελίνι, που φέτος θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Λοκάρνο για την αλλόκοτη και ατρόμητη καριέρα της, δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο πρακτικό και το θεατρικό. Μπαίνει στο αεροδρόμιο σαν να ξέρει ότι η άφιξη είναι ήδη μέρος της ιστορίας.

Η Νταϊάν Κρούγκερ στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με τζιν, καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια πιο ανεπιτήδευτη εκδοχή του travel chic. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε στα λευκά, κρατώντας τον σκύλο της, μετατρέποντας την εικόνα της άφιξης σε μικρή σκηνή lifestyle λάμψης. Η Νταϊάν Κρούγκερ επέλεξε μια πιο ανεπιτήδευτη εκδοχή της κομψότητας του ταξιδιού, με τζιν, λευκό τοπ, καπέλο και καφέ σουέντ μπότες. Η Τζούλια Λουί-Ντρέιφους κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στο απλό και το κομψό, ενώ ο Ράμι Μάλεκ έπαιξε με δερμάτινο μπουφάν, λευκό παντελόνι και έντονα παπούτσια.

Το ενδιαφέρον με αυτές τις εικόνες δεν είναι μόνο «τι φόρεσαν». Είναι ότι οι Κάννες έχουν επεκτείνει το οπτικό τους τελετουργικό πολύ πριν από το πρώτο επίσημο φλας. Το φεστιβάλ δεν αρχίζει όταν μια σταρ βγαίνει από τη λιμουζίνα. Αρχίζει όταν προσγειώνεται, όταν περνάει από την έξοδο αφίξεων, όταν κρατάει μια τσάντα, όταν φοράει ένα παλτό που μοιάζει χαλαρό αλλά έχει ήδη διαβαστεί από στιλίστες, φωτογράφους και οίκους.

Η Τζούλια Λουί-Ντρέιφους στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, σε μια χαλαρή αλλά υπολογισμένη εκδοχή της κομψότητας του ταξιδιού. Φωτ.: Andrea Cremascoli / Getty Images

Αυτό είναι το νέο μικρό θέατρο των μεγάλων φεστιβάλ: η άφιξη ως εικόνα. Το αεροδρόμιο δεν είναι πια ενδιάμεσος χώρος. Είναι σκηνικό. Εκεί όπου η διαδρομή προς το κόκκινο χαλί γίνεται ήδη περιεχόμενο. Εκεί όπου μια σταρ δεν χρειάζεται φόρεμα υψηλής ραπτικής για να μπει στην κυκλοφορία της μόδας. Αρκεί μια τσάντα, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα σωστά υπολογισμένο πανωφόρι και η ψευδαίσθηση ότι όλα έγιναν χωρίς προσπάθεια.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, αντιμετωπίζοντας την άφιξη στις Κάννες σαν μικρή σκηνή, με πολύχρωμο πανωφόρι και θεατρική ανεμελιά. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Κάπως έτσι, η Νίκαια γίνεται η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα των Καννών. Πιο χαμηλότονη από την Croisette, αλλά όχι λιγότερο σκηνοθετημένη. Οι σταρ μπορεί να φτάνουν από πτήσεις, αυτοκίνητα και VIP διαδρομές, όμως η εικόνα τους έχει ήδη μπει στο παιχνίδι: πριν από την ταινία, πριν από την πρεμιέρα, πριν από το standing ovation, υπάρχει πάντα η άφιξη.

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ κατά την άφιξή του στις Κάννες, κρατώντας εφημερίδα και αποδεικνύοντας ότι το airport style μπορεί να είναι και χαμηλόφωνο. Φωτ.: Marc Piasecki

Και στις φετινές Κάννες, η άφιξη έχει ήδη ντυθεί.

Με στοιχεία από Vogue.