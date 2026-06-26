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Στην παλιά ελληνική Αστόρια, το Pride γίνεται queer κυνήγι θησαυρού

Τρία γκέι μπαρ της Αστόρια οργανώνουν ένα “Big Queer Scavenger Hunt” στη γειτονιά, στηρίζοντας μικρές επιχειρήσεις και το New York Transgender Advocacy Group. Στην παλιά ελληνική γειτονιά της Νέας Υόρκης, το Pride γίνεται παιχνίδι, κοινότητα και έμπρακτη στήριξη στα τρανς δικαιώματα.

The LiFO team
The LiFO team
Στην παλιά ελληνική Αστόρια, το Pride γίνεται queer κυνήγι θησαυρού Facebook Twitter
φωτογραφία: Dave Booher
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Στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, το Pride δεν θα περάσει μόνο μέσα από παρελάσεις, μεγάλα πλήθη και κεντρικές λεωφόρους. Θα γίνει και κυνήγι θησαυρού στη γειτονιά.

Οι ιδιοκτήτες τριών γκέι μπαρ της περιοχής, των Albatross, Kween και Icon, οργανώνουν το “Big Queer Scavenger Hunt”, μια queer διαδρομή στην Αστόρια που συνδυάζει bar crawl, παιχνίδι, τοπικά σημεία αναφοράς και στήριξη μικρών επιχειρήσεων.

Το event θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 17:00, με εισιτήριο 40 δολάρια. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο New York Transgender Advocacy Group, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν δωρεάν ποτό σε καθένα από τα τρία μπαρ που συμμετέχουν.

Το ότι μέρος των εσόδων θα πάει στο New York Transgender Advocacy Group δίνει στο event και μια πιο καθαρή πολιτική διάσταση. Δεν πρόκειται μόνο για ένα Pride παιχνίδι ή ένα bar crawl στη γειτονιά, αλλά για μια τοπική queer γιορτή που συνδέει τη διασκέδαση με τη στήριξη των τρανς ανθρώπων, σε μια περίοδο όπου τα τρανς δικαιώματα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της αμερικανικής δεξιάς επίθεσης.

Στην παλιά ελληνική Αστόρια, το Pride γίνεται queer κυνήγι θησαυρού Facebook Twitter
φωτογραφία: Dave Booher

Πίσω από την ιδέα βρίσκονται ο Ντέιβ Μπούχερ και ο Νέιθαν Φίνεγκαν, ιδιοκτήτες των τριών χώρων. Το concept είναι απλό: οι συμμετέχοντες θα κινηθούν μέσα στη γειτονιά, θα επισκεφθούν τοπικά σημεία και επιχειρήσεις, θα ολοκληρώσουν μικρές αποστολές και, στη διαδρομή, θα περάσουν από τα μπαρ που λειτουργούν ως σταθμοί του παιχνιδιού.

Οι δοκιμασίες μπορεί να είναι από μια φωτογραφία μπροστά σε κάποιο τοπόσημο μέχρι μια μικρή αποστολή μέσα σε τοπική επιχείρηση. Η έμφαση δίνεται ιδιαίτερα σε LGBTQ-owned businesses και σε μικρά μαγαζιά της Αστόρια, μετατρέποντας το Pride σε μια αφορμή για να ξαναδιαβαστεί η γειτονιά ως queer χάρτης.

Η Αστόρια δεν είναι τυχαία γειτονιά για το ελληνικό βλέμμα. Για δεκαετίες υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ελληνικούς τόπους της Νέας Υόρκης, μια μεταναστευτική γεωγραφία από καφέ, ταβέρνες, εκκλησίες, οικογενειακές επιχειρήσεις και δεύτερες πατρίδες. Σήμερα, αυτή η ίδια γειτονιά διαβάζεται και αλλιώς: ως queer χάρτης μπαρ, μικρών επιχειρήσεων, τοπικής μνήμης και Pride ζωής.

Αυτό είναι και το ενδιαφέρον της ιδέας. Το Pride εδώ δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως μια μεγάλη, κεντρική διοργάνωση, αλλά ως κάτι που μπορεί να απλωθεί μέσα στις μικρές καθημερινές υποδομές μιας γειτονιάς: στα μπαρ, στα μαγαζιά, στους δρόμους, στα σημεία όπου οι άνθρωποι συναντιούνται ξανά και ξανά.

Ο Μπούχερ συνέδεσε το event με το φετινό θέμα των τριών μπαρ για το Pride, την «togetherness», δηλαδή τη συνύπαρξη και την κοινότητα. Για εκείνον, ένα κυνήγι θησαυρού είναι ένας τρόπος να βγουν οι άνθρωποι έξω, να κινηθούν στην περιοχή, να γνωρίσουν επιχειρήσεις και να γιορτάσουν χωρίς να χρειαστεί να χαθούν στο χάος του Manhattan Pride.

Η Αστόρια έχει ήδη χτίσει τα τελευταία χρόνια τη δική της Pride ταυτότητα. Τα Albatross, Kween και Icon είχαν συμμετάσχει και στη δημιουργία του Astoria Pride πριν από έξι χρόνια, ως εναλλακτική σε μεγαλύτερες διοργανώσεις όπως το NYC Pride στο Μανχάταν και το Jackson Heights Pride στο Κουίνς.

Το “Big Queer Scavenger Hunt” πατά ακριβώς σε αυτή τη λογική: ένα Pride πιο τοπικό, πιο παιχνιδιάρικο, πιο κοντά στους ανθρώπους που βλέπεις στα ίδια μπαρ, στους ίδιους δρόμους, στις ίδιες γωνίες. Σε μια γειτονιά που έμαθε να φτιάχνεται από μεταναστευτικές κοινότητες, οικογενειακές επιχειρήσεις και μικρές καθημερινές τελετουργίες, η queer γιορτή δεν έρχεται απ’ έξω. Γίνεται μέρος της ίδιας αστικής συνέχειας.

Δεν είναι αντίπαλο δέος στη μεγάλη παρέλαση. Είναι μια άλλη κλίμακα Pride. Λιγότερο θέαμα, περισσότερη γειτονιά. Λιγότερο κέντρο, περισσότερη καθημερινή queer παρουσία. Μια υπενθύμιση ότι η ΛΟΑΤΚΙ+ ζωή δεν υπάρχει μόνο όταν γίνεται ορατή σε μια λεωφόρο με χιλιάδες θεατές. Υπάρχει και όταν μια γειτονιά παίζει, πίνει, στηρίζει τα μαγαζιά της και μαζεύει χρήματα για τρανς δικαιώματα.

Στην παλιά ελληνική Αστόρια, αυτό έχει μια επιπλέον ειρωνική ομορφιά. Η γειτονιά που για πολλούς Έλληνες συμβόλιζε κάποτε τη μετανάστευση, την οικογένεια και την κοινότητα, σήμερα χωράει και μια άλλη εκδοχή κοινότητας: πιο queer, πιο ανοιχτή, πιο πολύχρωμη, αλλά εξίσου τοπική. Και σε μια Αμερική όπου τα τρανς δικαιώματα γίνονται καθημερινά στόχος, ακόμη κι ένα παιχνίδι στη γειτονιά μπορεί να γίνει χειρονομία προστασίας.

με στοιχεία από Out

με στοιχεία από PinkNews

Πολιτισμός

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