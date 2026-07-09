Στην Μπανγκόκ, μια νέα γκαλερί δίνει χώρο στην κουίρ τέχνη

Στη Μπανγκόκ, η κουίρ τέχνη αποκτά έναν νέο χώρο μέσα στην Chinatown της πόλης.

Το Adult Material, μια νέα γκαλερί σύγχρονης τέχνης στη γειτονιά Yaowarat, άνοιξε με την εναρκτήρια έκθεση Against the Grain, που συγκεντρώνει έργα από Ταϊλανδούς και διεθνείς καλλιτέχνες και θα διαρκέσει έως τις 15 Αυγούστου.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι απλώς ότι άνοιξε ακόμη μία γκαλερί. Είναι ότι το Adult Material συστήνεται εξαρχής ως χώρος αφιερωμένος σε κουίρ οπτικές μέσα στην τέχνη και τον σύγχρονο σχεδιασμό, μακριά από τις πόλεις και τους θεσμούς που συνήθως μονοπωλούν τη διεθνή κουίρ τέχνη.

Facebook Twitter Το Adult Material φέρνει το queer βλέμμα πάνω σε καθημερινά αντικείμενα, μετατρέποντας το έπιπλο σε εικόνα σώματος, παιχνιδιού και πρόκλησης.

Η Against the Grain περιλαμβάνει γλυπτική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις και design, με έργα που κινούνται γύρω από την ταυτότητα, την αρρενωπότητα, την πολιτισμική κληρονομιά, την επιθυμία και το σώμα.

Καθημερινά αντικείμενα, εσωτερικοί χώροι, αρχιτεκτονικά μοτίβα και σύμβολα που περνούν από γενιά σε γενιά γίνονται πεδία όπου η οικειότητα, η ευαλωτότητα και η δύναμη ξαναδιαβάζονται μέσα από κουίρ βλέμμα.

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Οι εικόνες της έκθεσης δείχνουν ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Ένα μαύρο, αιχμηρό, σχεδόν φυτικό αντικείμενο μοιάζει ταυτόχρονα με τοτέμ, πανοπλία και απειλητικό διακοσμητικό.

Ένα ροζ σκαμπό, απαλό σχεδόν σαν παιχνίδι, διακόπτεται από έναν μεταλλικό κρίκο που αλλάζει αμέσως τη σχέση του σώματος με το έπιπλο. Ένα ξύλινο έργο με καθρέφτη αφήνει να φανεί μόνο ένα θραύσμα σώματος, μετατρέποντας την οικειότητα σε κρυφό βλέμμα.

Facebook Twitter Ένα ροζ σκαμπό με μεταλλικό κρίκο μετατρέπει το χρηστικό έπιπλο σε αντικείμενο επιθυμίας, ελέγχου και queer χιούμορ.

Αλλού, ένας πάγκος με κόκκινα φαλλικά μοτίβα πάνω σε μαύρη επιφάνεια παίρνει κάτι οικείο και χρηστικό και το φορτίζει με χιούμορ, σεξουαλικότητα και σχεδόν παιδική πρόκληση. Σε άλλη εικόνα, ένα σώμα με τελετουργικό ένδυμα και gag εμφανίζεται μέσα σε χώρο που θυμίζει σκηνή εξουσίας ή παράδοσης, κάνοντας την επιθυμία να συγκρουστεί με την πειθαρχία, την κληρονομιά και την επιτέλεση.

Facebook Twitter Στην έκθεση, η οικειότητα εμφανίζεται συχνά ως θραύσμα: ένα σώμα, ένας καθρέφτης, μια επιφάνεια που αποκαλύπτει μόνο όσο χρειάζεται.

Αυτό είναι που κάνει το Adult Material ενδιαφέρον ως νέο χώρο. Δεν αντιμετωπίζει το κουίρ βλέμμα μόνο ως ταυτότητα ή θέμα, αλλά ως τρόπο να μετακινείς τη χρήση των πραγμάτων: το έπιπλο, το διακοσμητικό, το δωμάτιο, το σώμα και το σύμβολο παύουν να είναι αθώα. Γίνονται υλικά μιας άλλης ανάγνωσης του κόσμου.

Στην έκθεση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Shen Wei από τη Νέα Υόρκη, Oat Montien και Thyme Neelaphanakul από την Μπανγκόκ, Dylan Chan από τη Σιγκαπούρη και Gregor Jahner από το Βερολίνο.

Πίσω από τη γκαλερί βρίσκεται ο Olivier Chow, Ελβετοκινέζος επιμελητής, συλλέκτης και κριτικός, με διαδρομή που συνδέει την τέχνη, τον σχεδιασμό και την ανθρωπιστική δράση. Υπήρξε επίσης ο πρώτος LGBTQ+ εκπρόσωπος στην ιστορία άνω των 150 ετών της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Facebook Twitter Στην Against the Grain, τα αντικείμενα μοιάζουν να κινούνται ανάμεσα στο design, το φετίχ και το τελετουργικό σύμβολο.

Το Adult Material θέλει να κινηθεί ανάμεσα στην τέχνη, τη χειροτεχνία, τη βιωσιμότητα και τη συλλεκτική κουλτούρα, δίνοντας χώρο σε δημιουργούς που δουλεύουν με υλικά, διαδικασίες και πολιτισμικό βάρος, όχι απλώς με γρήγορη εικόνα.

Σε μια πόλη όπου η LGBTQ+ ορατότητα μεγαλώνει, αλλά η κουίρ τέχνη δεν έχει πάντα σταθερούς θεσμικούς χώρους, το Adult Material έχει ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν αντιμετωπίζει το κουίρ ως διακοσμητική θεματική.

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Το παρουσιάζει ως τρόπο να ξαναφτιάχνεις τον κόσμο: μέσα από εικόνες, αντικείμενα, σώματα, χώρους και επιθυμίες που αρνούνται να μείνουν ασφαλή.

με στοιχεία από Dazed